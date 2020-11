Ginés González García: “La vacuna sola no va a alcanzar”

En uno de los párrafos de referencia acerca de la inminente llegada de las vacunas contra la COVID el ministro anticipó rápidamente que, aún con ese recurso vital, la gente deberá seguir con el cuidado personal y sentenció que, “per sé, la vacuna sola no va a alcanzar para acabar con la pandemia. Nos viene un camino distinto con la vacuna, pero el peligro no pasó, ni pasará”, reiteró.

Vacaciones “cuidadas”

Otra de las consultas guardó relación con la apertura de fronteras por parte de provincias turísticas aledañas, para activar un sector motorizador de las economías regionales.

Ante esto, Ginés González García, reconoció que el Gobierno nacional observa “con mucha procupación el alto nivel de movilización que habrá en ese período” y, a párrafo seguido, reflexionó que “la gente está cansada, es natural, tuvimos un año duro, pero creo que esto termina con una consecuencia que no es buena, porque la gente cree que esto ya pasó, estas vacaciones no deben ser iguales a las anteriores, tienen que ser con muchísimo más cuidados, y tengo la sensación que la gente no tiene eso en la cabeza. Es peligroso, la gente no se puede aflojar ni dejar de tomar recaudos. Cada provincia tiene su manejo de las cosas y por eso digo acá que La Pampa tiene los resultados que tiene, en cuanto a estadísticas, merced al buen trabajo del Gobierno y a una respuesta acorde de la población”.

Vacunas para La Pampa

Al titular de la cartera de Salud se le pidió también que adelantara el posible stock de vacunas que podrían ingresar a La Pampa y cuándo sucedería ese ingreso. “Estuvimos trabajando y es la Provincia la que determinará las necesidades de acuerdo a los grupos, y esto no lo digo yo, lo señala el Comité de Ética. La cantidad será conforme a disponibilidad, no depende tampoco de Nación, sino de cuándo se va a entregar por parte de los laboratorios, lo que sí puedo asegurar es que La Pampa empezará cuando empiecen todas, no habrá privilegios al respecto”, afirmó.

Próximas fiestas

González García tuvo respuesta también a la inquietud periodística sobre las expectativas de Nación ante la próxima celebración de las tradicionales fiestas de Navidad y Fin de Año. “Somos un Estado, no somos una sociedad asiática que son mucho más de obediencia y cumplimiento de las normas, de hecho uno ve los resultados, es un tema cultural. A los argentinos nos gusta estar con la gente que queremos, máxime en las fiestas, creo que deberán hacerse con muchísimo cuidado: reunión al aire libre, no dejar el barbijo a excepto que uno esté comiendo, mantener las distancias, y sobre todo cuidar a quienes tienen las consecuencias más duras que son las personas mayores o las que tienen alguna patología prevalente. El compromiso debe ser igual o más firme durante esos días, no digo de no juntarnos, digo de tener muchísimo cuidado cuando lo hagamos. Todo el tiempo hacemos sugerencias, a cada rato, pero uno no puede regular el comportamiento de la persona, y en ese sentido creo que la mayoría tuvo una enorme responsabilidad lo cual hizo que no sufriéramos los problemas que sí han tenido en otros lados. Acá no hubo ni camiones frigoríficos en los hospitales, ni que elegir a quien sí o a quién no atender, evitamos todo lo que nos asustó al principio, pero no por eso debemos relajarnos. Esto no pasó, está un poco más estabilizado, pero no pasó, es así de claro”, expuso.

Estadísticas

El ministro respondió acerca de la posibilidad de que el Gobierno nacional, atento a las actuales estadísticas comparativas, piense en un “replanteo” de las estrategias. “Nosotros escuchamos todas las voces y todas las críticas, pero no hemos escuchado planteos de qué hacer o no hacer. Yo estoy orgulloso de lo que hicimos y hacemos, sí puedo decir también que esta carrera no terminó y que el juicio de valor lo podremos hacer cuando esto culmine. Pero además, no es lo mismo el conteo exhaustivo que hace la Argentina que ha hecho 4 o 5 búsquedas por sistemas de información para lograr la transparencia más absoluta en las estadísticas. Hay después de eso muchas cosas que en otros países pasan: en algunos dicen que no registran todo porque la magnitud del pico de entrada lo impidió, otros que no incorporan -por decisión- a quienes mueren dentro de sus domicilios, caso España, es decir, los números tienen mucha imprecisión. Sí puedo reconocer y creo que todos en el Gobierno lo hacemos, es en haber pensado de que la vacuna estaría mucho antes para impedir estas consecuencias”, dijo.

Testeos

“Se cuestionó mucho la cantidad de testeos que hizo y hace la Argentina, pero hoy podemos decir a nuestro favor que aquellos países que más testeos realizaron hoy están sufriendo muchísimo la situación: son los casos de Dinamarca, Bélgica y Luxemburgo. Ellos tenían el récord de testeos, por eso no es solo el número el que puede achatar la curva, todo es variable. Existe un ataque político que maneja esos números para decir que lo que supuestamente era un éxito del Gobierno, lo toman como que es un fracaso, y esto tampoco es cierto”, dijo.

Clases

“En términos generales todo el mundo quiere que las clases empiecen cuando antes, pero lo que vayamos a hacer en marzo tendrá que ver con la situación epidemiológica. La voluntad absoluta del Gobierno nacional es reiniciar las clases cuanto antes”, concluyó.