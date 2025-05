Género: igualdad de oportunidades y crecimiento en el ámbito laboral pampeano

La Provincia continúa fortaleciendo las políticas públicas para el acceso igualitario al mundo del trabajo.

En el marco de la semana conmemorativa del Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores, la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad consideró fundamental reparar en las acciones y el posicionamiento de La Pampa frente al crecimiento con perspectiva de género, en tanto contribuye a disminuir las desigualdades en términos de acceso, desarrollo, salarios, y reconocimiento en espacios de decisión de todas las personas. Según la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda Regional de Género en América Latina y el Caribe 2024, tres de cada diez mujeres de América Latina se encuentran en situación de pobreza, el 51,6% de las mujeres en edad de trabajar participaba en 2023 en el mercado laboral en comparación con el 76,9% de los hombres. El 24,1% de las mujeres jóvenes y el 10,2% de los hombres jóvenes no estudiaba ni trabajaba en 2023.

En el mundo del trabajo, todavía queda mucho por hacer para revertir las múltiples desigualdades, tanto en el acceso como en el desarrollo laboral de las personas. Si bien la sociedad argentina avanzó en términos de reconocimiento de los derechos de las personas, aun existen obstáculos importantes en lo referido a la discriminación y desigualdad en el mundo del trabajo, ingresos y oportunidades. “En nuestra Provincia el trabajo que se viene desarrollando permitió contar con un panorama más alentador, las últimas estadísticas oficiales nos presentan como la Provincia como menor desigualdad de oportunidades entre mujeres y varones y mayor inserción de las mujeres en el mundo del trabajo. Sin embargo es muy importante continuar trabajando para lograr más oportunidades sino también mejores condiciones de trabajo”, reflexionó Gabriela Labourrie titular de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad, a la Agencia Provincial de Noticias.

Un dato significativo que arrojo el Boletín “Las mujeres pampeanas en números 2023” realizado por la Dirección General de Estadísticas y Censos de La Pampa es que sólo en el conglomerado Santa Rosa-Toay, el 57% de las mujeres son jefas de hogar, de las cuales el 81% trabaja y un 18% de ellas deben tener más de un trabajo. En este contexto desde la SMGyD se trabaja en potenciar las herramientas que faciliten la autonomía económica de las mujeres y diversidades así como la calidad de vida de sus grupos familiares. Esto es posible gracias al permanente trabajo en conjunto entre otras áreas del Gobierno provincial como el Ministerio de Producción, Salud, Desarrollo Social y DDHH y la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo, los municipios y los sectores sociales y privados.

“Durante muchos años creí que tenía hobbies remunerados, pero no fue hasta que dejé de ser madre full time que entendí que podía tener mi propio emprendimiento. Todavía hoy me debato entre poner “ama de casa” o “emprendedora” y elegí ser las dos cosas. Hoy siento que estamos en un buen momento, hay más igualdad de oportunidades, ganas de aprender y crecer. Siento que hay una mirada hacia la mujer emprendedora , espacios como este donde nos ayudan a dar el salto”, reflexionó Liliana Martínez, emprendedora toayense.

En 2024 desde el área, más de 3.500 personas participaron en capacitaciones sobre empleo y emprendedurismo, en 49 actividades realizadas en 20 localidades. A su vez se conformó la Red Pampeana de Mujeres y Diversidades emprendedoras con el fin de potenciar la actividad privada, al momento la red cuenta con 427 inscriptas de las cuales sólo el 35,8 % ha podido formalizar su emprendimiento y el 68,7% trabaja en su hogar. Este dato resulta fundamental considerando que la mayoría de las mujeres deben adecuar sus empleos al trabajo doméstico y de cuidados en el hogar, situación totalmente diferente a la de la mayoría de los hombres. Todavía persisten estereotipos que hacen que siga persistiendo una desigual distribución de tareas como limpieza del hogar, alimentación, organización de tareas y rutinas, cuidado de personas en caso de enfermedad o necesidades particulares.

“Yo hasta hoy en día tengo que demostrar que mis estudios y trabajos valen lo mismo que el de un hombre, no solo trabajo como ama de casa, atiendo a mi familia sino que me muevo para que haya un lugar de trabajo para todos sin importar el género y oficio que haga la persona”, destacó Julia Pacheco, integrante de la RPMyDE.

Aquellas personas que deseen sumarse a las actividades que se llevan adelante desde la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad pueden comunicarse al 2954 61-9368

Red Pampeana de Mujeres y Diversidades Emprendedoras: https://forms.gle/xaZNfS44p98ZeJ3s8

