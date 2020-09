General Campos: Presentan plan de energía fotovoltaica

Luego de haber concretado el recambio de todo el alumbrado público por tecnología led, el municipio de General Campos trabaja ahora en un proyecto para generar energía limpia y abastecer las bombas que extraen el agua de red en la localidad.

Esta semana, el intendente Mario Roth convocó a concejales, funcionarios provinciales y a la cooperativa de Guatraché a una reunión, donde técnicos privados explicaron el plan. Los subsecretarios de energías alternativas, Claudio Gordillo, y de Cooperativas, Fabián Bruna, visitaron la localidad y participaron del encuentro junto a Dante Maino y Hernán Kette, presidente y gerente de la entidad solidaria guatrachense y el ingeniero Mariano Iglesias, a cargo del proyecto.

El jefe comunal explicó a LA ARENA que durante tres años el municipio trabajó para el reemplazo del sodio por led. «Fuimos de a poco, comprando con nuestros recursos las luminarias», explicó y agregó que «fueron alrededor de mil artefactos, con una iluminación de ángulo expandido que nos permitió utilizar las mismas columnas con un óptimo resultado».

«Tenemos tres luminarias por cuadra y gracias a eso no tuvimos que cambiar postación, algo que nos hubiese elevado los costos», señaló el mandatario. Además, aseguró que de inmediato «se notó una reducción en los costos. El consumo es mucho menor y además la calidad de la iluminación es muy superior a lo que teníamos».

Inversión.

Con esa obra lista, ahora Roth pensó «en una inversión en energía por paneles solares que en principio pensábamos poner para alimentar lo que consume el paso peatonal, que tiene algo más de setenta luminarias».

Al respecto detalló que «el servicio de alumbrado público lo tiene concesionado la cooperativa, nosotros pagamos la parte que nos corresponde. En el caso del pase peatonal pensábamos inyectar a la red lo que se genera de día y tomar de la red por la noche. Elegimos este sistema, sin baterías, porque el costo es mucho menor, pero ahora tras la charla ha surgido la posibilidad de hacer funcionar nuestras bombas de extracción de agua».

Con el mismo sistema, y por la capacidad a instalar, el sistema permitirá un excedente que se volcará a la red y compensará lo que las bombas consumen por la noche, que tomarán de la red. «Es una experiencia piloto que vamos a hacer, hoy avanzamos», sintetizó el intendente.

Faltan lluvias.

Al analizar otros aspectos de la realidad y su gestión, Roth dijo que la zona espera las lluvias. «Estamos mal, no llueve y el sol está muy fuerte y los vientos se llevan la poca humedad que hay. Estuvieron técnicos del ministerio (de la Producción) y vamos a esperar unos días más, veremos si podemos zafar de la declaración de emergencia», indicó sobre el particular.

Roth sostuvo que este año la pandemia «nos ha condicionado y gran parte del trabajo ha estado dirigido a la prevención del virus. Por ahora no nos ha tocado, pero me preocupa porque la gente se está relajando y hay que cuidarse más que nunca».

Afirmó que la pandemia «como en todos lados, ha pegado en la caída de la recaudación y en la economía en general», aunque reconoció que en General Campos al haber «tantas distribuidoras y productoras de alimentos, considerados esenciales, no hubo tanta merma. Las cosas se volvieron más normales cuando la construcción y los que hacen changas pudieron volver a trabajar».

Sobre la recaudación propia, dijo que esperan recuperarse «para fin de año» y destacó que con algunas demoras la obra más importante en marcha «es la construcción de veinticinco viviendas del plan Mi Casa».

