General Acha: comienzo formal del Programa “Mujeres en obra”

El proyecto tiene como objetivo revalorizar dos plazoletas del Barrio Silva mediante su mejora y su ordenamiento a través de la construcción e instalación de mobiliario urbano, también intervenciones artísticas en trayectos peatonales proporcionado vinculación circundante, empoderar además a 20 mujeres y diversidades habitantes del Barrio Silva y del Barrio Oeste en situación de vulnerabilidad socio laboral capacitándolas en torno a rubros y tareas que habitualmente y tradicionalmente han sido asignadas a los varones.

Se ejecuta con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de Pro.Me.Ba del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y en conjunto con la provincia de La Pampa, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas a través del IPAV

La actividad estuvo encabezada de manera virtual por el ministro de Obras Públicas de la provincia, Juan Ramón Garay; y en General Acha por el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPAV), Jorge Lezcano, y el intendente de la localidad, Abel Sabarots en compañía de todos los gerentes del organismo provincial, autoridades municipales y el diputado provincial Cesar Montes de Oca.

Vía plataforma virtual también fueron parte la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, Liliana Robledo, y la subsecretaria de Abordaje y Gestión Regional de la Nación, María de los Angeles Higonet.

Luego de los discursos oficiales, Eli Martins y Marcela Fernández interpretaron “canción sin miedo” y se entregó a las mujeres que forman parte del Programa la ropa y los materiales para llevarlo adelante.

Gerenta de Programación del IPAV

En nombre del gobierno provincial, habló a los presentes la gerenta de Programación del IPAV, Romina Montes de Oca, quien destacó que “La Pampa tiene un Gobernador ocupado y preocupado por llevar adelante políticas concretas con perspectiva de género que hoy nos permite estar presentado este Programa y también agradezco al presidente del IPAV, Jorge Lezcano por confiar en este proyecto”.

Remarcó que “el trabajo en conjunto con el municipio de General Acha, con Nación y con instituciones intermedias para poder llegar a este proyecto de iniciativa comunitaria con 20 mujeres que van a revalorizar este espacio público. Van a hacer un estacionamiento, un espacio recreativo y dos plazas que se van a poner en funcionamiento”.

“Es importante saber que las chicas van a trabajar en un urbanismo con perspectiva de género, ellas van a hacer los espacios que ocupan para que sean usados por mujeres y hombres con sus hijos”.

Dirigiéndose a las veinte mujeres les señaló “son la punta de flecha de algo que empieza y no queremos que termine, son el ejemplo para un montón de mujeres y quizá sean ustedes las que las incentiven a tomar las decisiones que hoy están tomando, que no tiene solo que ver con insertarse en un trabajo históricamente asignado a los varones sino con tomar las riendas de nuestras vidas como mujeres y de cambiar nuestra historia, la de nuestras familias y de nuestras hijos”.

Recordó que “el proyecto estuvo pensado con las historias de cada una de ustedes sobre la mesa. Todo el equipo del IPAV trabajó con los nombres y apellidos de las personas que fueron parte de la construcción social de estos barrios. Sabemos que van a dar todo y que van a saberlo llevar adelante. Son un gran equipo, las felicito por estar acá, bienvenidas a mujeres a la obra”.

Sabarots

El intendente de General Acha, Abel Sabarots, mostró su satisfacción por comenzar con este proyecto de un “tema que convoca a veinte mujeres, veinte ilusiones. A quienes les significa recuperar la autoestima nada menos que en lo que significa la obra pública. Hoy por hoy hablar de espacios entre el hombre y la mujer es un debate que ha caducado. Nosotros lo entendemos así con nuestros actos en la gestión. Y este programa es una muestra palpable de ello”.

Sabarots valoró el hecho de poder trabajar “en políticas públicas aun siendo de distintos colores políticos, porque ello va en beneficio de todos y por eso trabajamos aunadamente. Vamos a estar mañana lanzando el asfalto, tenemos la Travesía Urbana y las viviendas sociales y de eso se trata la política: de aunar consensos y generar políticas que nos unan y no que nos dividan”.

“Será tarea nuestra aprovechar esta experiencia que es la primera en La Pampa y ojalá se replique en otros lugares de la Provincia”. dijo

También aprovechó la oportunidad para recordar a un trabajador municipal fallecido y agradeció las palabras sobre su persona que el exgobernador Carlos Verna virtiera el sábado pasado en una entrevista radial. Él tuvo palabras de afecto hacia mí y quiero devolvérselas, porque estamos en tiempo en donde tenemos que tener mensajes claros para la gente, por eso le quiero mandar un saludo a él y a toda su familia” señaló.

Por su parte la secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad del gobierno de La Pampa, Liliana Robledo, acercó de manera virtual el saludo del gobernador Sergio Ziliotto y el ministro de Obras y Servicios Públicos.

“Quiero decirles que para nosotras es un orgullo el trabajo que está llevando adelante el IPAV con esta impronta que le están dando en cuanto a la perspectiva de género, por eso también felicito a Romina (Montes de Oca), al presidente del IPAV, al intendente y a María Higonet”.

“Todas las mujeres estamos convencidas que podemos llevar adelante cualquier tarea que se nos asigne. No competir, sino trabajar en equidad e igualdad y que las mujeres se incorporen a la obra pública es un desafío interesante”.

“Es un trabajo colectivo y esto que ustedes están generando en General Acha va a marcar un antes y un después para que otras mujeres se animen a avanzar en ese sentido. Así que no queda más que agradecer y comprometerme a visitarlas y acompañarlas en todo lo que sea necesario”.

Higonet

La subsecretaria de Abordaje y Gestión Regional de la Nación, María de los Ángeles Higonet, destacó su “alegría y emoción de ver el proyecto hecho realidad. Les dejo el saludo del ministro (de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge) Ferraresi”.

Manifestó que “este Programa ha sido la musa inspiradora del #habitar en igualdad” v que es pensar cómo diseñamos con perspectiva de género y de manera inclusiva para generar medidas de acción, que la mayor cantidad de mujeres puedan acceder a la vivienda ayudando a acabar con la violencia de género porque no tener vivienda impide pensar en el desarrollo de un proyecto de vida autónomo y el empoderamiento de la mujer a través de la capacitación y formación. Todo esto está plasmado allí en La Pampa” concluyó.