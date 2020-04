Gastón Fernández: “Atravesamos por mucha incertidumbre”

Tras conocerse que los torneos y las ligas nacionales de voleibol se suspenden de forma indeterminada, el jugador de River Gastón Fernández dijo ayer que el anuncio no lo sorprendió. Agregó que el deporte en general atraviesa por mucha incertidumbre.

El guatrachense Gastón Fernández, jugador de River, dijo que era de esperar que todos los torneos nacionales de voleibol, que incluyen la Liga Nacional, la Liga Femenina, el torneo de Clubes y la Liga Metropolitana, se suspenden de forma indeterminada, como fue dado a conocer ayer por parte de Federación del Vóleibol Argentino (Feva) y Asociación de Clubes Liga Argentina de Voleibol (Aclav)

El deportista pampeano, que además de jugar cursa el profesorado de educación física, comentó que el voley como los demás deportes atraviesa por un momento de mucha incertidumbre con respecto al futuro, y que sigue entrenando en su departamento en Capital Federal mientras cumple con la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

«Se venía venir la decisión de suspender los torneos por tiempo indefinido. La verdad que estamos atravesando una etapa de incertidumbre, como en todos los deportes. Tampoco se sabe qué pasará en el país», dijo Fernández, en diálogo con La Chueca.

El campeón Panamericano de Lima 2019 con el seleccionado argentino agregó: «Yo creo que el día que se levante la cuarentena las asociaciones, las federaciones y los clubes no podrán retomar las actividades como antes. Es muy posible que se haga de a poco, evitando las aglomeraciones de gente. Por eso se suspende la Liga Nacional y todas las demás competencias».

En agosto de 2019, Fernández renovó contrató con River por una año más, después de una temporada en la que brilló, a tal punto que recibió el premio Mejor Deportista del Año del club millonario.

«River está cerrado desde hace tiempo. El club está al día con los sueldos. El próximo cobro será los primeros diez días hábiles de abril, y después creo que seguirá todo igual hasta arrancar de a poco para evitar la acumulación de gente en los lugares de entrenamiento», indicó Fernández.

-¿Qué opinan tus compañeros sobre la situación que vive el deporte?

-Con los compañeros conversamos a través de las redes sociales, y todos estamos pasando por lo mismo. Atravesamos por mucha incertidumbre.

-¿Cómo llevás la cuarentena?

-La cuarentena me agarró solo en el departamento. Llevo 21 días aislado y la verdad que ya no sé que hacer, hablo con las paredes. Ya no sé que hacer. Algunos compañeros la están pasando con la familia o con la novia, y se hace más llevadero. Salgo solo para ir al supermercado a buscar alimentos y me guardo de vuelta. Por suerte me llevo bien con la cocina.

Agregó que lo hubiera gustado cumplir la cuarentena con su familia en Guatraché, pero no pudo. «Estoy comunicado con mi familia y amigos de Guatraché. Con los videos llamadas uno siente que están un poco más cerca, y es un alivio».

Entrenar con poco.

Fernández contó que mientras cumple con el aislamiento, entrena la parte física. «Agarro bidones de agua o lo que encuentre para hacer peso. Trabajo la fuerza a través de implementos caseros, después mucho trabajo aeróbico, de salto y flexibilidad. Me las rebusco como puedo para seguir entrenando y no perder el ritmo».

Explicó que constantemente está en contacto con el preparador físico del equipo de voley de River, Federico Rocafull, y el técnico, Fernando Borredo. «Rocafull me manda la rutina para trabajar, como así también cosas para leer. El estar comunicados entre todos los que componemos el equipo hacemos que la cuarentena sea un poco más llevadera».

El voleibolista dijo que después de un año de mucha actividad, atravesar este momento le resulta complicado. «Estaría bueno que esta situación por la que atravesamos pase rápido, y de a poco podamos volver a entrenar».

Massimino.

Fernández reveló que chivilcoyano Franco Massimino, compañero del seleccionado nacional que fue medalla de oro en los Panamericanos de Lima, se encuentra con su esposa e hijos cumpliendo la cuarentena en Francia, en donde fue a jugar.

«Por lo que me dice Massimino, en Francia la están pasando peor que nosotros. No es fácil llevar la cuarentena en ese país. Franco me comenta que Europa las cosas están muy complicadas», expresó.

Fuente La Arena

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook