Furor por el Newcom: más de mil pampeanos y pampeanas inscriptos en la Liga Provincial

El Newcom ha despertado un verdadero furor en todo el país y La Pampa no es ajena al auge de este deporte pensado especialmente para las personas mayores de 50 años. Su característica principal es que lo pueden jugar todos y todas, sin distinción de edad, clase social, estado físico ni sexo.Actualmente, más de mil pampeanos y pampeanas lo juegan en los distintos torneos que organiza la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de La Pampa, que en 2021 creó la Liga Provincial, un exitoso formato de competencia que se divide en categorías y se distribuye por zonas geográficas también.Alejandro Bagatto, director de Deportes, contó a la Agencia Provincial de Noticias que cuando Ceferino Almudévar asumió como subsecretario del área, en 2019, surgió la idea de organizar actividad del Newcom y fomentar su práctica por las bondades que tiene desde todos los puntos de vista: sanitario, de socialización y como estímulo motivador para vivir con plenitud en todas las etapas.En este punto es conveniente explicar qué es el Newcom y cómo se juega. Este deporte, que es una adaptación del Vóley, surgió en los Estados Unidos en 1895. La pelota no se golpea, sino que se atrapa y se lanza por arriba de la red con las dos manos. Estas características hacen que no sea imprescindible tener un gran estado físico para disfrutar de su práctica.Es más, muchos terapeutas lo recomiendan para aquellas personas con problemas en las articulaciones o diferentes dolencias que le impedirían practicar un deporte de alta exigencia. También es apto para aquellos que padecen problemas cardíacos, ya que pueden jugarlo sin hacer grandes carreras ni dar saltos. Claro que para anotarse en clubes o disputar torneos es necesario contar con el apto físico firmado por un profesional médico.

División por categorías

“Nosotros nos enfocamos en tres categorías: + 50, + 60 y + 70. Ahora lo están jugando mucho también los mayores de 40 y nos parece muy bien, pero nuestro objetivo es fomentar la práctica en personas de más edad. Esto se relaciona con que los de 40 años todavía pueden jugar Maxivóley u otro deporte de mayor nivel de exigencia física”, resume Bagatto.

El funcionario indicó que actualmente hay más de 60 equipos inscriptos en la Liga Provincial, que tiene otra división, además del rango etario. “Tenemos tres zonas, que son centro, sur y norte. A lo largo del año cada equipo compite en la suya y luego se hace la definición en las finales. De acuerdo a la posición que ocupen en las zonas, se hace una nivelación en tres copas: de oro, de plata y de bronce”.

El objetivo de esta separación en tres es hacer más atractiva la competencia. “A nadie le gusta jugar contra un equipo que parece invencible ni tampoco contra otro al que se le gana muy fácilmente. Esta nivelación permite que los partidos sean parejos, muy disputados, y eso los hace entretenidos para todos”, resume el funcionario provincial.

La creación de la Liga Federal

El año pasado se tomó otra medida con este objetivo: la creación de la Liga Federal, a la que accedieron los mejores equipos, para que puedan desarrollar una competencia de mayor nivel, contra rivales de similar jerarquía. En esta Liga se enfrentan jugadores con espíritu competitivo, mientras que en las otras el fin que se persigue es más bien recreativo, aunque siempre se quiera ganar.

Otra característica atractiva de la disciplina es que se juega en modo mixto. El hecho de que hombres y mujeres compartan equipo promueve la socialización, el disfrute de la compañía y hace que más allá del deporte se generen reuniones, fiestas, bailes y distintas actividades que son difíciles de organizar naturalmente en personas mayores, que no comparten ámbitos de trabajo porque ya se encuentran atravesando la etapa de la jubilación.

El apoyo del Gobierno de La Pampa

El Gobierno provincial brinda todo el apoyo posible para que la disciplina siga creciendo y la gente pueda disfrutar del juego. En este sentido, hace tres meses se asistió al equipo de mayores de 70 años que representó a la provincia en el Campeonato Sudamericano de Mar del Plata. Nuestros comprovincianos tuvieron una actuación destacadísima y lograron el subcampeonato.

También se apuntó a mejorar el cuerpo de arbitrajes y planilleros. “Hicimos una capacitación para conformar un plantel más amplio de árbitros. Así pudimos incorporar a 30 personas más para que se encarguen de impartir justicia en los partidos y llevar el complicado trabajo de las planillas”, detalló el director de Deportes.

Este deporte que no sabe de clases sociales y lo juegan todos y todas, también es víctima del ajuste del Gobierno nacional. “El alto costo del combustible hace que sea muy complicado para la Provincia hacerse cargo de los traslados. También hay que tener árbitros, planilleros, personal de salud”, señaló Bagatto.

En un contexto económico tan complicado, con un Gobierno nacional que no le envía el dinero que corresponde legalmente a La Pampa; y con un escenario socioeconómico en el que se privilegia la asistencia alimentaria, es lógico que el Newcom esté sufriendo también la crisis que se generó a partir de las medidas implementadas por el Presidente Javier Milei. De todos modos, anticipó que se está trabajando para organizar una competencia en el segundo semestre del año.