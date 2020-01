Funcionarios provinciales recorrieron el Pro Vida en Santa Rosa

La recorrida se desarrolló esta mañana, encabezada por el ministro, donde también participaron el subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Pablo Bonino; el subsecretario de Deportes, Recreación y Turismo Social, Ceferino Almudevar; la directora de Adultos Mayores, Silvia González; el director General de Promoción Social, Javier Weiz y funcionarios municipales.

Alvarez se refirió al incremento de jóvenes que tuvo el Pro Vida este año en las diferentes localidades. “Preveíamos, sobre todo con el tema de la primera infancia y de jóvenes, que habría una mayor influencia en las colonias municipales producto de que las colonias privadas tienen un costo significativo para la familia pampeana. Y especialmente en el interior provincial, donde existen menos opciones para el desarrollo de estas actividades, y así iban a concurrir a las colonias municipales. Previendo eso es que se decidió hacer una mayor inversión y las recorridas que venimos realizando por nuestra provincia, lo vemos con nuestros propios ojos, nos confirman que la realidad ha sido esa”, expresó.

“El Programa Pro Vida” añadió ” no es pensado solamente para la gente de bajos recursos o que no tienen acceso a ciertas cuestiones, sino que es política pública del Estado la de generar un marco de igualdad en la sociedad y que esos chicos que no pueden tener acceso al juego, al divertimento de manera particular, lo puedan hacer a través del Estado”, comentó.

El ministro se mostró muy conforme con los resultados obtenidos hasta el momento, luego de las recorridas en varias localidades de la provincia. “Estamos conformes porque es un Programa inclusivo, que plantea la igualdad social y donde pueden compartir todos los chicos de una comunidad las diferentes actividades que los une: el juego”, remarcó.

También se refirió a que se logró satisfacer la actual demanda de los jóvenes, “todo los chicos que se han inscripto están participando de las colonias”, afirmó al respecto.

Además enfatizóé en la impronta que se busca desde la gestión. “Es la que le da el Gobernador, que por años fue y continúa siendo política como Estado, acá no hay pueblos chicos ni grandes, son todos pueblos de la provincia, donde nosotros estamos obligados a concurrir, acompañar, sobre todo informándonos en la misma localidad sobre cuáles son las realidades sociales que tienen, para tratar de trabajarlas y resolverlo en conjunto con los intendentes”, explicó.

Por último, Alvarez destacó el importante trabajo que realizan los intendentes para la contención y el acompañamiento a las situaciones que se le presentan. “Hay un trabajo importante de todos los intendentes más allá del color político que tengan, donde hay una presencia muy fuerte de parte de ellos para dar contención y acompañamiento a las situaciones puntuales sociales que se van manifestando y donde nosotros hacemos un acompañamiento a través de lo que es la descentralización, para poder dar respuestas”,concluyó.