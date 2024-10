Además, implementó una línea de créditos, a través del CFI, destinado a operadores de última milla para mejorar la conectividad en las localidades.  

El gobernador Sergio Ziliotto anunció esta mañana la culminación de la obra de 100 kilómetros de fibra óptica de la red provincial que cierra el Anillo Norte; la baja de los costos de los servicios de internet de EMPATEL; una línea de créditos a través del CFI para el sector; y los resultados de la encuesta sobre conectividad.Entre los anuncios se destaca la decisión de aumentar entre un 20 y un 45 % la capacidad a todos los proveedores para que mejoren las conexiones de fibra óptica domiciliaria. Así se bajará el valor del mega entre un 26 y un 36%.“Es el momento de ratificar el camino: un Estado fuerte involucrado en el sector privado. Este escenario de mayor conectividad que se puede mostrar año a año tiene que ver con una fuerte inversión del Estado y también del sector privado y un compromiso de trabajar en conjunto. Se puede trabajar en conjunto entre lo público y lo privado”, aseguró el Gobernador.El acto se desarrolló en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno y, además de Ziliotto, estuvieron el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello; la ministra de la Producción, Fernanda González; el presidente de EMPATEL, Andrés Zulueta; el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, el titular de la Agencia I-COMEX, Sebastián Lastiri, intendentes e intendentas; legisladores provinciales y proveedores de internet.

Ziliotto: “Se puede trabajar en conjunto entre lo público y lo privado”

El gobernador Sergio Ziliotto explicó que en la “conectividad también hay un rol del Estado que es innegociable, porque el mercado nunca lo va a hacer. El único que puede invertir para tratar de garantizar el desarrollo armónico, la igualdad de oportunidades, en cada rincón de La Pampa, es el Estado”.

Agregó que “esto no tiene que ver con una dicotomía entre lo público y lo privado. Cada uno tiene su rol. No le podemos pedir al sector privado que vaya a invertir donde lo único que se garantiza es pérdida”.

Dijo que “hemos avanzado muchísimo, pero falta mucho por hacer y quiero resaltar el cómo lo hemos hecho porque toma mayor valor en épocas donde avanza a pasos agigantados el individualismo, hay que resaltar trabajar en lo colectivo”.

Durante su discurso, Ziliotto también se refirió a la empresa EMPATEL que nació “para potenciar la conectividad en La Pampa, en donde no solo participa el sector cooperativo, sino también el de los trabajadores”. “EMPATEL es una empresa mayorista, que articula y pone a disposición del sector privado, cooperativas, pymes o fundaciones o el sector público, para que ese sector privado cumpla con el objetivo que nació, de la rentabilidad económica. Y ahí, tiene que estar el Estado para que esa rentabilidad económica tenga una rentabilidad social, que permita llegar a todo el territorio”.

“EMPATEL también está hecha para asociarse a empresas y dar servicio de telefonía celular, con calidad de 4G en localidades de menos de 500 habitantes y solo puede ser a través de una conjunción. Ya lo decía uno de los gerentes de Claro, sin la infraestructura y la conectividad de parte de EMPATEL, es imposible dar el servicio de telefonía celular”, comentó.

El Gobernador afirmó que “es el momento de ratificar el camino: un Estado fuerte involucrado en el sector privado” y mencionó las herramientas que pone el Gobierno provincial a disposición como el Fondo de Garantías Pampeanas (Fo.Ga.Pam); los créditos del Consejo Federal de Inversiones (CFI); y el Banco de La Pampa. “Nosotros tenemos un presupuesto que seguirá siendo superavitario, el FoGaPam que garantiza los créditos, el CFI como una alternativa que incursiona en el sector de los servicios de las telecomunicaciones y también el Banco de La Pampa, más fuerte que nunca. En poco tiempo más, relanzaremos la oferta crediticia para todos los sectores de la economía”, enfatizó.

“Es necesario que sigamos trabajando juntos, cada uno haciendo y cumpliendo con el rol que tiene: el privado el de la rentabilidad económica lógica y el Estado, el de la rentabilidad social. En ese camino los convoco a seguir trabajando en conjunto, del lado del desarrollo, a través del camino de la producción y el trabajo”, cerró Ziliotto.

Curciarello: “rol social de la conectividad”

El ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello dijo que “la conectividad viene a cumplir un rol social muy importante para una provincia como la nuestra, con las características de población y dimensión territorial”.

Remarcó que es EMPATEL es la empresa que invierte en fibra óptica e infraestructura en la Provincia. “Hace aproximadamente 8 años que ninguna multinacional en La Pampa está tirando un metro de fibra óptica. Y es EMPATEL que viene realizando obras de esta magnitud. Se da en un contexto complejo, pero desde EMPATEL seguimos conectando localidades para cambiar ese concepto de dejar de pensar qué pueblo conectamos para empezar a pensar qué pueblo mejoramos, porque ya le garantizamos la conectividad”, destacó.

Precisó que “hoy de las 79 localidades que tiene la Provincia, 44 las conecta exclusivamente EMPATEL. En la inmensa mayoría de las otras también está EMPATEL en competencia y es el principal proveedor. En el período anterior hemos desarrollado una obra que es el cierre del Anillo Norte que nos permite generar redundancia y seguridad a la red, es decir que una localidad tenga la posibilidad de conectarse por dos vías distintas. Además, nos permite una mejor condición de compra con relación a nuestros proveedores y permitir ahorrar”.

“Para nosotros la conectividad tiene un rol social importante. En los ’90, de ramal que para ramal que cierra, generando el desarraigo. Hoy uno de los objetivos de la conectividad es luchar contra el desarraigo. Localidades que tienen conectividad son localidades que garantizan la permanencia, como así también actividad y desarrollo económico. Profundizar en eso para nosotros es sustancial, en este momento está en marcha obras de 150 kilómetros de fibra óptica para llegar hasta Santa Isabel, algo histórico porque es penetrar en el oeste profundo. Tenemos obras en Villa Mirasol y en Anchorena, en plena ejecución de fibra óptica”, cerró.

Fibra óptica y conexiones

El presidente de EMPATEL, Andrés Zulueta mostró estadísticas de conectividad. “Tenemos 142.715 conexiones declaradas, La Pampa siempre se caracterizó y siempre fue, en términos populares, una de las provincias que tenía baja velocidad de Internet. Nosotros con la información desmentimos esto. Tenemos 41 megas promedio de bajada de Internet, sobre todo en localidades más grandes la velocidad hoy es mucho más alta, hay que seguir trabajando en localidades más pequeñas”, precisó.

“Todas las localidades de La Pampa están conectadas con diferente rango de velocidad y eso nos plantea una línea de trabajo para realizar obras que mejoren los promedios. Hay que destacar el departamento Maracó, ya que es uno de los que tiene mayor velocidad de La Pampa”, resaltó.

Por otro lado, apuntó que “hay 16 localidades donde EMPATEL ha desarrollado un plan de obra de fibra óptica domiciliaria, son redes que venimos operando con cooperativas, empresas pampeanas y cable operadores pampeanos. Llevamos 3.141 hogares conectados con un promedio de velocidad de 44,36 megas por segundo, son localidades que venían de un promedio de carga de conexión entre 3 y 6 megas”.

Sobre la conclusión de la obra de 100 kilómetros de fibra óptica, Zulueta dijo que “es una obra que en principio no conecta ninguna localidad nueva pero sí le da doble conectividad a 36 localidades del norte de La Pampa. Es una obra que va por Ruta Provincial 12, la Ruta Nacional 35 y la Ruta Provincial 13, y une Santa Rosa con Carro Quemado. Hicimos 100 kilómetros más de tendido y localidades con doble conexión, esto permite que ante un corte de fibra óptica torcal la localidad pueda seguir conectada por el otro sentido”.

Confirmó que se va a “aumentar entre un 20 y un 45 % de capacidad a todos los proveedores porque queremos que mejoren las conexiones de fibra óptica domiciliaria. Estamos reduciendo el valor del mega entre un 26 y un 36%, generando además del aumento de capacidad y reducción del valor, un ahorro que va entre el 5 y el 20 % según proveedor y según la cantidad de megas que compren para nosotros”.

Créditos del CFI

La línea de créditos del CFI es para cooperativas, proveedores de servicios de internet y empresas de telecomunicaciones para expansión de la fibra óptica al hogar. Las condiciones del crédito es de hasta 20 millones con un plazo de hasta 48 meses con 6 meses de gracia. La tasa es variable del 50% de la TNA del Banco Nación más 2 puntos. El porcentaje de financiación es del 80% de la inversión y la garantía puede ser prendaria, hipotecaria o a través del FoGaPam.

La ministra de la Producción, Fernanda González expresó el objetivo es “lograr el desarrollo de las localidades en un contexto que vivimos junto con la tecnología y dentro de lo que se está trabajamos con el Consejo Federal de Inversiones, que tiene que ver con economía del conocimiento, con desarrollo de proveedores y emprendedores; cada vez vemos más que hay emprendedores que requieren de este tipo de tecnología para poder llevar adelante sus emprendimientos”.

“No solo vemos la parte de Internet a nivel hogar, sino también pensando en el desarrollo económico de nuestra Provincia, en el desarrollo local, en el arraigo y acompañando a través de todas las otras políticas públicas que desarrolla nuestro Gobierno provincial que tiene que ver con el desarrollo de emprendedores”, afirmó.