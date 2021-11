Festejos por el centenario de la Estación Cotita

Lo hizo acompañada por el presidente de la Comisión de Fomento de Perú, Roberto Kronemberger, representantes de la Universidad Nacional de La Pampa y una gran cantidad de gente que se acercó hasta el lugar para recordar “aquellos tiempos donde había gente y corría el tren”.El acto protocolar se llevó sobre el andén de la Estación Cotita, para luego servir un lunch en el galpón del ferrocarril.Adriana Maggio – en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias (A.P.N.)- reflexionó: “en Cotita ahora está lo más importante que es la gente dispuesta a recuperar la historia, a trabajar para revitalizar esos recuerdos que hacen a la fundación de los lugares y es una hermosa combinación porque está presente lo institucional a través de la Comisión de Fomento de Perú que abrió sus puertas para sumarse a un trabajo de la Universidad Nacional de La Pampa, el Gobierno provincial aportando también a través de la Secretaría de Cultura y fundamentalmente los protagonistas que son los que vivieron, quienes se criaron y conocen la historia de este lugar que ha sido una colonia próspera, agrícola y que ha funcionado el ferrocarril”.“Estamos muy contentos de participar de esta fiesta celebratoria que viene postergada por la pandemia y que ha sido muy bueno que se haya podido realizar. Nosotros seguiremos apoyando porque acá hay un potencial fundamental que es el rescate de la memoria y un potencial turístico que va a aportar movimiento a las comunidades, para que la gente pueda conocer toda esa línea sur que ha sido tan importante”, agregó la funcionaria.Maggio destacó la revalorización del ferrocarril, partiendo de que “tenemos la estación Cotita y ahí nomás está Hucal que pronto también estará haciendo su celebración y nosotros agradecidas con Roberto (Kronemberger) el presidente de la Comisión de Fomento de Perú que nos invitó y nos transmitió su emoción por esta actividad”.“Afortunadamente este Gobierno provincial impulsa una línea nacional que tiene que ver con la recuperación de los ferrocarriles en su función e incorpora un área que atiende todo lo social de los ferrocarriles, en esa línea estamos tratando de conseguir financiamiento, han estado aquí funcionarios nacionales vinculados con Ferrocarriles y han visitado Hucal haciendo el ofrecimiento de mandar un transporte que puede ser una zorra. Hay que recuperar el tramo de vía para que ojalá, se pueda hacer este recorrido de los kilómetros entre Perú, Cotita y completarlo con la Villa de Hucal”.Al trazar un panorama de lo que se viene en espectáculos culturales, Maggio hizo hincapié en la recuperación de los espacios y que gracias a un sostenido plan de vacunación: “hemos podido volver a los escenarios así que los artistas están trabajando a pleno, se están recuperando las fiestas populares, volvieron las fiestas a cada una de las localidades, los clubes están trabajando y estamos muy contentos por todo este movimiento y para que se vea que no solo la cultura y el arte aportan al regocijo espiritual sino que había personas, trabajadores que no podían trabajar”.También indicó que desde la Secretaría de Cultura “acompañamos esta agenda de aquí a fin de año, estamos terminando nuestro ciclo de Feria del Libro que lo pudimos hacer presencial en Lonquimay y que fue una fiesta preciosa así que nos preparamos para un 2022 en donde la tecnología se va a sumar porque queremos y no porque sea una obligación hacer las cosas de ese modo. Esperamos un 2022 con mucha salud y mucho trabajo cultural”.Finalmente, la secretaria de Cultura manifestó: “el arte es una parte de la cultura porque la cultura está presente de manera permanente en nuestras vidas, necesitamos que la gente participe y necesitamos de esa construcción colectiva para que la provincia sea pujante y vuelva a salir adelante”.

Conceptos del presidente de la Comisión de Fomento de Perú

“Conmemoramos los cien años de la Estación Cotita, se organizó tal vez con poco tiempo y nos demandó un gran trabajo porque toda la gente que vivía en Cotita se fue a otros lugares y con la mayoría de ellos hemos perdido el contacto, pero la respuesta fue muy buena y vino mucha gente conocida, con familiares en la zona, un lindo momento y muy emotivo”, sostuvo el comisionado.

Se esperanzó en que con el correr del tiempo esta fiesta sea una costumbre “y el que no vino a esta primera edición creo que se va a arrepentir cuando los demás le cuenten, hagan comentarios de todo lo que se vivió en este lugar con tanta historia”.

Agregó que el año que viene “vamos a tratar de repetirla y creo que vamos a tener muchísima más gente, por nuestro lado vamos a comenzar antes el trabajo de organización para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible”, finalizó.