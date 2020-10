Feria artesanal conjunta entre el Mercado y la Municipalidad de Santa Isabel

Organizada de manera conjunta entre el Mercado Artesanal de La Pampa y la Municipalidad, con excelentes resultados en la venta y en la afluencia de público, se realizó la Feria del Día de la Madre en Santa Isabel.

Los dieciocho puestos de venta, ubicados al aire libre, en la vereda del Mercado Artesanal, fueron un atractivo para los visitantes que acudieron entre el viernes y el sábado a pasear y comprar artesanías.

Tejido, lana hilada, cerámica, macetas de cemento, accesorios en tela, atrapa sueños, fueron algunas de las artesanías que se exhibieron en la ocasión. Es de destacar que todo lo exhibido es producido por los mismos artesanos, lo que garantiza que no haya reventa de productos industriales.

Al Mercado Artesanal de Santa Isabel, dependiente de la Secretaría de Turismo, asisten artesanas de la zona a tejer y a hacer cerámica, por lo cual la iniciativa conjunta de realizar la Feria ha dado fruto tanto en el crecimiento de cada artesana en su arte como en la posibilidad de comerciar con las artesanías.

No menos importante es el hecho de que tanto durante la Feria del Día de la Madre como en todas las actividades del Mercado, se cumplió con los protocolos sanitarios exigidos por la situación de pandemia. Se adecuaron las instalaciones, se organizaron grupos mínimos para asistir en diferentes días y horarios, y se tomaron las medidas higiénicas necesarias.

Andrea Pombar, Directora de Producciones Artesanales se puso en contacto con los feriantes telefónicamente para alentarlos y felicitarlos, dado que no pudo viajar por estar Santa Rosa en Fase 2.

