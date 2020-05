Feito: “no le va a faltar un plato de comida a nadie”

El intendente de Lonquimay, Manuel Feito, remarcó que la pandemia sorprendió a todos con más de 40 días de aislamiento social. “Tuvimos que cambiar la agenda y reestructurar con el objetivo de cuidarnos entre todos, tal cual marca el rumbo de nuestro Gobernador y nuestro Presidente”, comentó.

En cuanto a las medidas específicas adoptadas en la localidad de Lonquimay contó que “nos ajustamos a las tomadas oficialmente desde Provincia y Nación, con la particularidad que desde el primer día se instauró un desvío de tránsito generando un único acceso, con gente las 24 horas, el cual está compuesto por personal municipal, bomberos y bromatología”.

Puntualmente en esta cuarentena “han surgido cosas nuevas, acompañando a las personas no exceptuadas” como comerciantes o familias que no han podido salir a trabajar. Agregó que para eso “se ha concretado una inversión muy fuerte con la ayuda del Gobierno provincial para acompañamiento alimentario y poder cubrir la necesidad de cada familia”, reiteró.

Feito consideró que esta pandemia “nos está enseñando sobre todo en la cuestión de que la gente se quede en su casa ayudando especialmente en aquellos domicilios donde hay niños que deben seguir haciendo su trabajo, pudiendo llegar con las campañas de vacunación, además de ir generando entretenimientos y contenidos. Pero debemos reconocer que la gran mayoría de la población ha tomado este problema de manera muy responsable, aunque siempre hay un pequeño porcentaje que no, pero para esos toman las medidas las autoridades pertinentes”, enfatizó.

El jefe comunal aseguró que mientras esté al frente del municipio “no le va a faltar un plato de comida a nadie” y en lo que respecta a la pandemia aseguró que se seguirá acompañando al personal municipal y afirmó que del primero al último contratado “seguirá recibiendo su sueldo ya que esa es otra de las prioridades fijadas”, concluyó.

