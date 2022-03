Fauna decomisó importante cantidad de aves en cautiverio

El Ministerio de la Producción, a través de la Subdirección de Fauna de la Dirección de Recursos Naturales, decomisó casi un centenar de aves silvestres y elementos de interés no declarados.

En un trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad a través de la Policía provincial y el de Producción a través de la Dirección General de Recursos Naturales a comienzos del mes de marzo se concretaron múltiples procedimientos, en las ciudades de Santa Rosa y General Pico donde se decomisaron casi un centenar de aves silvestres y elementos de interés no declarados.

Desde la Dirección de Fauna Silvestre se recuerda a toda la población que la fauna silvestre no es mascota. “Los animales silvestres no son mascotas, cada especie cumple una función ecológica importante que contribuye a la estabilidad de los ecosistemas. Por esta razón es importante protegerlas generando acciones que aporten a un mejor entendimiento de la ciudadanía sobre esta problemática y denunciando las actividades ilícitas contra la fauna silvestre a las autoridades competentes”, expresó Adriana García, subdirectora de Fauna, a la Agencia Provincial de Noticias.

Quien detecte algún tipo de irregularidad, deberá denunciarlo al 2954-292409.

Es importante destacar que cuando se vende o se compra algún animal silvestre se está incurriendo en un delito.

Desde el Ministerio de la Producción se insta a la población civil a denunciar la comercialización y la tenencia ilegal de fauna silvestre, no comprar animales silvestres como mascotas, informarse y crear conciencia.

Para mayor información comunicarse con la Subdirección de Fauna al 02954 – 452600 interno 4032/4033 Dirección: Sarmiento 161 CP: 6300 Santa Rosa La Pampa.

