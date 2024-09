Experiencia Game Jam: Cardos Creativos y un gran desafío a futuro

El grupo de jóvenes piquenses Cardos Creativos fue el ganador de “I-COMEX La Pampa Game Jam”, son la creación de un juego sobre exportación denominado “Horas Pico”.

El grupo de chicos ya se conocían desde el año pasado y este año se incorporó Mercedes, “Mecha”, quien con gran entusiasmo contó a través de la Agencia Provincial de Noticias que no lo dudó al salir la convocatoria a esta Game Jam de I-COMEX, “estaba con muchas ganas de participar, los fuimos convenciendo con Nahuel para que se vayan sumando al proyecto. La experiencia fue con muchos altibajos, estábamos emocionados, manijas, por un lado, y estresados por otro, es muy ambivalente el sentimiento, pero la gratitud que sentimos al final sobrepasó por mucho todo”.

Sobre el cómo se elaboró esta propuesta, Nahuel recordó que estuvo muy difícil porque la temática era complicada, “nos juntamos a charlar, a ver qué podía surgir y surgieron ideas básicas, vender carne, cosas típicas de La Pampa, y le quisimos dar una vuelta de tuerca. Ahí sale la idea de contar todo desde el punto de vista de la gente de I-COMEX, contemos cómo lo viven ellos y qué es lo que hace la gente en La Pampa para exportar usándolos a ellos. Usamos todo como un hilo conductor de la historia”.

Por su parte, Sebastián dijo que hoy están como “en descanso” tras dos meses muy intensos de trabajo, “todo el equipo tuvo que coordinar entre trabajo, la vida y el proyecto así que estamos como en un paro, la idea es seguir, agregarle cosas”, comentó, haciendo hincapié también en poder participar de la próxima Expo Videojuegos Argentina (EVA), “para conocer gente y hacer contactos”.

Ramiro se refirió a lo que significa para este grupo de General Pico haber creado este juego y potenciar esta actividad que tanto les gusta, “es un momento de mucho conocimiento, desde nuestra ignorancia no conocemos qué exporta La Pampa, qué tiene La Pampa de único, siempre decimos la carne o la soja, pero no conocíamos la importancia que tiene I-COMEX a la hora de exportar a muchos países, empezás a ver que el mundo donde vos vivís es más grande de lo que pensás. La temática de exportación es compleja, hay un proceso administrativo, la influencia que esto tiene a nivel nacional, para nosotros es un orgullo, pasar desde Pico a una instancia nacional nos pone muy contentos”.

Finalmente, el grupo expresó que esto es solo el comienzo para ellos ya que la idea es continuar con proyectos nuevos, “es aprovechar y capitalizar este mimo que nos dieron, es algo muy copado lo que nos está pasando y ver si podemos llevarlo a algo más grande. Falta la creación de un nicho donde todos nos encontremos y podamos socializar como pampeanos, encontrarnos de otra manera porque al fin y al cabo los videojuegos, como cualquier otro arte o espacio, necesitan socialización, comunidad y el apoyo de otras personas”.

Deje su comentario en Facebook