Expectativas por la instalación de una fábrica de maples en Rolón

En el caso de la producción de huevos, la Avícola Don Andrés tiene aproximadamente 50.000 ponedoras en producción y suma una cantidad superior en la vecina localidad de Rivera en la provincia de Buenos Aires. Desde el municipio y la empresa se está trabajando para que se radique en Rolón una fábrica de maples, algo que generará mano de obra y que a la empresa le permitirá una sensible baja en los costos.

Luis Ferreyra, intendente municipal, expresó que una de las metas de su gestión es traer inversión de empresas privadas que inviertan y generen fuentes de trabajo. “Una de esas empresas ha sido la fábrica de maples, proyecto de un productor radicado en Rolón que es propietario de Avícola Don Andrés. La idea es generar trabajo desde lo privado y que no se dependa tanto del empleo público”, apuntó.

Ferreyra explicó que el proyecto se demoró un poco durante el gobierno de Mauricio Macri, “en el ámbito de la Provincia hemos tenido tres reuniones con el ministro de la Producción, Ricardo Moralejo, quedamos en esperar algunos meses y con esto de la pandemia se ha frenado todo, pero la expectativa es reactivarlo”, expresó.

Viviendas

El mandatario se refirió a las viviendas de la localidad sosteniendo que al hacerse cargo de la gestión “el Plan Mi Casa estaba con un avance de obra de un 40%. Hubo reuniones con Marta Pérez, arquitecta de Asuntos Municipales y se comenzó nuevamente las obras, así que se espera que antes de fin de año sean entregadas con cocina, calefactores, termo, etc”.

Otra de las obras que habían quedado paralizadas es la del hospedaje la cual está prevista retomarla mediante el programa nacional Argentina Hace. Informó que las cuatro viviendas las termina una empresa de General Pico “pero con la condición de que el material se compre en nuestro pueblo y se le de trabajo a nuestros vecinos”, aclaró.

Varios emprendimientos privados

Dentro de los emprendimientos privados Luis Ferreyra mencionó a Lácteos La Carreta y destacó que hay emprendimientos con créditos de la Ley 2870 de Desarrollo Productivo como una pollería y jóvenes con emprendimientos en cuchillos. También existe Avícola Don Andrés y un criaderos de cerdos en pleno funcionamiento.

Ordenamiento del pueblo

El intendente municipal comentó que “hacía muchos años que no se podaba del arbolado urbano y lo estamos haciendo con el asesoramiento de Recursos Naturales de la Provincia”, aclaró.

Rolón es una de las localidades limítrofes con la provincia de Buenos Aires, con respecto a este tema y teniendo en cuenta la situación sanitaria por la pandemia, explicó que “una de las ventajas es tener el puesto caminero ya que nos da un mejor control. Además al ingreso de la localidad tenemos un control sanitario desde el inicio de la pandemia que no lo hemos levantado y allí colaboran un enfermero, voluntarios y la policía. Esto nos ha servido para concientizar a los vecinos que han tomado una responsabilidad social de autoprotección y ante cualquier inconveniente nos ayudan a controlar. La gente lo entendió así y son muy pocos los que por ahí no toman conciencia de que estos controles son necesarios”, enfatizó.

Profesionales de la Salud

Por intermedio de la Municipalidad se contrató a profesionales de la salud en beneficio de la calidad de vida de la gente de Rolón. “Siempre apostamos al trabajo en conjunto entre el gobierno municipal y las instituciones y una de ellas es el hospital local donde tenemos una odontóloga que si bien fue contratada por el municipio ahora ya depende de Provincia. Además hace dos semanas tuvimos la necesidad de una psicóloga, contratamos una profesional y ya está trabajando”, informó.

Por último el intendente Luis Ferreyra destacó la relación con el Gobierno provincial afirmando que “tenemos un Gobernador y un gabinete de funcionarios que nos escuchan y nos acompañan, eso es importante porque nos da muchas más ganas de trabajar”, finalizó.