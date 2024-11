Más de 150 asistentes formaron parte de la actividad organizada por el Ministerio de la Producción, corolario de otras llevadas a cabo a lo largo del año, en diferentes establecimientos agrícola- ganaderos.

A través de la Dirección General de Recursos Naturales y la Dirección de Ganadería, se realizó una jornada a campo sobre Manejo de Bosque con Ganadería y técnicas de manejo para el avance de leñosas sobre el pastizal natural, la que contó con un destacado número de participantes interesados en observar el manejo que se realiza en el establecimiento, a través de estas prácticas y los beneficios del mismo para una producción más sustentable.

La actividad se desarrolló en la Estancia El Perdido, propiedad de Andrés Souto, ubicada en la zona de El Tropezón y contó con la presencia de la ministra de la Producción, Fernanda González, el subsecretario de Asuntos Agrarios, Ricardo Baraldi, los directores, Carlos Bonnemezón y Marcelo Lluch, y autoridades de la municipalidad de Toay. Participaron también docentes y alumnos de la Facultad de Agronomía de la UNLPam como también de la carrera de Agronomía de la Universidad de San Luis, el INTA, Asociaciones Rurales y un importante número de productores agropecuarios.

Luego de la bienvenida y el agradecimiento a todos por la presencia, de parte de la titular del área de la Producción, se concretaron algunas disertaciones teóricas a cargo de los técnicos del Ministerio, respecto de la situación de la ganadería bovina en la Provincia, los beneficios de las intervenciones del bosque con ganadería, el uso de maquinaria y técnicas adecuadas para el manejo del avance de leñosas, y las reglamentaciones correspondientes. Seguidamente el anfitrión y también integrante del grupo CREA, Andrés Souto, comentó acerca de su experiencia en llevar adelante esta práctica, lo cual seguidamente se vio ilustrado con una recorrida a campo, con diferentes paradas, mostrando las intervenciones implementadas y los trabajos realizados en dicho Establecimiento.

La ministra destacó en esta instancia el poder mostrar el trabajo de un productor muy representativo de la zona, “que lleva adelante intervenciones en el bosque como también un manejo ganadero, y el hecho de que pueda compartir su trabajo y su experiencia, es lo que nosotros queremos fomentar, esta sinergia entre el sector púbico y el privado, con las Universidades, con el INTA, todo lo que permitió que tengamos hoy una excelente jornada”.

A su vez comentó que a lo largo del presente año se concretaron cuatro jornadas a campo “tres de las cuales correspondieron a establecimientos de productores integrantes de diferentes grupos CREA, desde donde trabajan hace muchos años con estas prácticas”, por lo que agradeció a los mismos “por su predisposición para organizar estos eventos”.

Al respecto, Souto, comentó que se realizó esta práctica con intervenciones en el bosque “con las consignas que nos da la Dirección de Recursos Naturales, por lo cual estamos haciendo un manejo rotativo de pastoreo, para mejorar la producción de pasto y mantener el perfil de pastizal mixto, para que no sea invadido por leñosas y ahí es donde usamos diferentes técnicas”. Además se mostró muy satisfecho porque “la convocatoria fue muy buena, mas de cien personas salimos al campo, con diferentes paradas para ver las intervenciones realizadas y comprobar todo lo que se habló y todo lo que se estuvo haciendo”.

Finalmente Souto manifestó que “esta es una forma de contribuir a la producción, a través de técnicas que por ahí no fueron muy desarrolladas por temor al fracaso, pero lo importante es que la gente se anime, ya que si bien esto no se logra de un día para otro, vea que es posible”.