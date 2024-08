Exitosa convocatoria de Inaun para adolescentes santarroseños

El Centro de Actividades del Programa Inaun continúa con una alta presencia de adolescentes en la ciudad de Santa Rosa, donde cuentan con propuestas variadas y adaptadas a sus gustos e intereses.

Los talleres del programa Inaun reúnen a chicas y chicos que buscan un oficio, un sitio de encuentro y también la importante posibilidad de ganarse un lugar en la sociedad a través de la inclusión social.

Dylan y Emi asisten al Centro donde no solo aprenden sino que también están en contacto con otras personas pasando un buen momento. “Vengo al taller de Inaun a disfrutar, a distraerme, a conocer gente, a divertirme y pasar un buen rato. Hago carpintería y por ahí también cocino”, dijo Dylan a la Agencia Provincial de Noticias, y Emi, por su parte, contó que “nos gusta venir al taller porque es divertido y aprendemos”.

Las propuestas de talleres para adolescentes en Santa Rosa, se desarrollan en las sedes de calle Juan B. Justo N. 830 y en los Barrios Esperanza y Obreros de la Construcción.

“En estos espacios, el objetivo es brindarles actividades y propuestas que puedan ser de su interés, relacionadas a oficios, arte o deporte, así como también un lugar donde se promueva la inclusión, con acompañamiento de personal capacitado no solo desde lo técnico y operativo, sino también desde la escucha y el acompañamiento”, señaló Federico Camiletti, coordinador en el área de Niñez del Gobierno provincial.

“En el Centro de actividades trabajamos en coordinación con distintos programas de la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia, así como de otras áreas públicas y de la comunidad, a fin de brindar una amplia gama de propuestas”, agregó el funcionario a la APN. Indicó también que en algunos casos se busca a los jóvenes en sus casas y se los lleva al Centro cuando las distancias les dificulta asistir y reciben desayuno, asistencia para hacer trámites o pedir turnos para salud.

Actualmente, en la Sede Juan B. Justo, se desarrollan los talleres de cocina, herrería, carpintería, macramé, pintura, música y fútbol; en los barrios Esperanza y Obreros de la Construcción se ofrece el taller de reparación de bicicletas y se encuentra en marcha el proyecto de armado de huertas familiares y fútbol, en el marco del programa Después de hora, en la Escuela I, del barrio Reconversión. “También se se están realizando, en conjunto con el ex Ipesa, talleres de panificación, como actividad de formación a jóvenes que ya han cumplido su mayoría de edad y que de esa manera puedan tener herramientas para su inclusión laboral”, finalizó Camiletti.

