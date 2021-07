Estudiantes y docentes volvieron a las aulas en forma combinada

El Ministerio de Educación de La Pampa comunicó que, luego del receso escolar y tal como estaba previsto, inició el retorno progresivo a las aulas en forma alternada que involucra a más de 95.000 estudiantes y más de 10.500 docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial.

Tal como establece la Resolución ME N° 100/21 que se implementó desde el inicio del Ciclo Lectivo 2021, los y las estudiantes combinan su asistencia a clases presenciales con actividades educativas en situaciones de no presencialidad.

Los últimos datos estadísticos compartidos en la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Trabajo evidencian que ya se encuentran vacunados/as el 97,4% de los/as docentes y el 96,2% del personal no docente.

En este segundo semestre, se profundizarán diversas acciones orientadas a revincular y fortalecer los aprendizajes de estudiantes que mantienen vínculos de baja intensidad con las instituciones educativas. En relación a los criterios de acreditación y promoción, desde la cartera educativa provincial informaron días atrás que se considerarán cada una de las particularidades del contexto en el que los y las estudiantes desarrollaron los aprendizajes.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook