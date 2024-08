Está el fixture para que el Provincial de Fútbol “José Aragonés” arranque el 25 de agosto

El Torneo Provincial de fútbol 2024, que llevará el nombre de “José Aragonés”, fue presentado ayer en sociedad con autoridades provinciales, dirigentes deportivos, futbolistas y gran parte de la familia del fútbol pampeano, que se reunieron en el hall de la Subsecretaría de Deportes y Turismo Social para presenciar el sorteo de las zonas y el fixture de la competencia, que se pondrá en marcha el 25 de agosto.El acto fue encabezado por el subsecretario de Deportes y Turismo Social del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Ceferino Almudévar, quien en su alocución remarcó el valor del certamen, destacó el esfuerzo dirigencial y del Estado para que pueda disputarse, y reflexionó sobre la importancia de los clubes de barrio y de pueblos.Junto a Almudévar estuvieron Gustavo Moreno, director de Deporte Federado; Amado Retamozo, coordinador de la Zona Norte; Alfredo Iturri, delegado del Consejo Federal; José Clemente, presidente de las Liga Cultural; Luis Ovín, presidente de la Liga Pampeana; Héctor Malán, presidente Liga Regional Sureña; más autoridades de diferentes clubes.Además, hubo futbolistas representando a los 16 clubes que jugarán el certamen (ocho de la Liga Pampeana, seis de la Liga Cultural y dos de la Liga Regional Sureña): Marco Pérez (Ferro de Pico), Agustín Pieraligi (Deportivo Winifreda), Cristian Vázquez (Juventud Regional), Nicolás López (Atlético Macachín), Benjamín Portillo (All Boys de Santa Rosa), Roberto Cobos (Racing de Castex), Carlos Juárez (Deportivo Alpachiri), Bruno Vasallo (All Boys de Trenel), Franco Langhoff (Campos de Acha), Yael Ferreyra (Alvear FBC), Rodrigo Martín (Costa Brava), Franco Lezcano (Atlético Santa Rosa), Lautaro Tapia (Ferro de Realicó), Juan Ayende (General Belgrano), Román Lovera (Independiente de Pico) y Tobías Kraemer (Independiente de Jacinto Arauz).

Por los clubes

En la presentación, Ceferino Almudévar le dio la “bienvenida a la familia del fútbol”, dijo que se trataba de “un día especial” por la presencia de amigos, futbolistas actuales, glorias y dirigentes, y porque estaban lanzando el que quizás es “el evento deportivo más importante de La Pampa”.

Además, el subsecretario destacó “el esfuerzo de la dirigencia de los clubes y del Estado provincial, que permite estar presentando este evento en momentos difíciles en cuestiones económicas para nuestro país”.

“El Provincial se debía jugar y se empieza a jugar hoy. Es un torneo bárbaro y por eso queríamos presentarlo como se merece”, agregó Almudévar, al tiempo que se alegró porque en el torneo se homenajea “a Don José Aragonés, leyenda del fútbol pampeano”.

Finalmente, el subsecretario de Deportes hizo una reflexión sobre el valor de los clubes, hoy acechados por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). “Todos los que estamos presentes somos hijos de los clubes de barrio y de pueblo de nuestra Provincia. Y queremos decir que repudiamos profundamente el avasallamiento de las Sociedades Anónimas Deportivas hacia los clubes de barrio. Los clubes son de los socios y deben ser para toda la vida de los socios”, concluyó.

En el mismo sentido se expresaron Ovín, Malán, Clemente e Iturri, quienes refrendaron los dichos de Almudévar sobre la defensa de los clubes de barrio y de pueblo por un lado, y sobre el valor e importancia del Provincial como el torneo de fútbol más destacado de La Pampa, valorando el esfuerzo del Estado provincial para que su realización sea posible.

Homenaje

Por otra parte, los presidentes de las Ligas y Almudévar refrendaron el acta de la nueva constitución del Ente Provincial, que incorpora a la flamante Liga Regional Sureña, y después se vivió el momento más emotivo de la tarde, cuando se compartió un video en homenaje a José Aragonés (*) y se entregó un presente a familiares de quien fuera uno de los entrenadores más importantes de la historia pampeana.

En la ceremonia también estuvieron tres ex futbolistas destacados en torneos provinciales de otros tiempos, como Luis Arbinzetti, Delfor Vasilchik (ambos dirigidos por Aragonés) y Sergio Bisterfeld.

Los cruces

El plato fuerte llegó como corresponde en el final, con el armado del fixture a partir del sorteo de las zonas, que fue realizado por Agustina Maldonado y Contanza Pacheco, futbolistas de All Boys y Deportivo Mac Allister, de las selecciones pampeanas y con actualidad en las selecciones argentinas juveniles.

Luego del sorteo, la Zona A quedó conformada por All Boys de Santa Rosa (cabeza de serie por ser campeón de la Liga Cultural), Racing de Castex, Juventud Regional de Miguel Cané y Belgrano de Santa Rosa.

En la Zona B quedaron Costa Brava de General Pico (cabeza de serie por ser el campeón 2023 de la Liga Pampeana), el subcampeón 2024 de la Liga Regional Sureña (se define este fin de semana entre Independiente de Jacinto Arauz y Deportivo Alpachiri), Atlético Santa Rosa y Ferro de Realicó.

En la Zona C quedaron el campeón de la Liga Regional Sureña (el ganador de Independiente – Alpachiri será cabeza de serie), All Boys de Trenel, Ferro de General Pico y Deportivo Winifreda.

Mientras que en la Zona D estarán Alvear FBC (cabeza de serie como subcampeón de la Pampeana, última ganadora del Provincial), Unión Deportiva Campos de General Acha, Atlético Macachín e Independiente de General Pico.

El fixture de competencia, en tanto, quedó conformado de la siguiente manera:

Zona A

Primera fecha: All Boys vs. Racing y J. Regional vs. Belgrano. Segunda fecha: Belgrano vs. All Boys y Racing vs. J. Regional. Tercera fecha: Belgrano vs. Racing y J. Regional vs. All Boys. Cuarta fecha: Racing vs. Belgrano y All Boys vs. J. Regional. Quinta fecha: All Boys vs. Belgrano y J. Regional vs. Racing. Sexta fecha: Racing vs. All Boys y Belgrano vs. J. Regional.

Zona B

Primera fecha: Costa Brava vs. Subcampeón LRS y Santa Rosa vs. Ferro de Realicó. Segunda fecha: Ferro de Realicó vs. Costa Brava y Subcampeón LRS vs. Santa Rosa. Tercera fecha: Ferro de Realicó vs. Subcampeón LRS y Santa Rosa vs. Costa Brava. Cuarta fecha: Subcampeón LRS vs. Ferro de Realicó y Costa Brava vs. Santa Rosa. Quinta fecha: Costa Brava vs. Ferro de Realicó y Santa Rosa vs. Subcampeón LRS. Sexta fecha: Subcampeón LRS vs. Costa Brava y Ferro de Realicó vs. Santa Rosa.

Zona C

Primera fecha: Campeón LRS vs. All Boys de Trenel y Ferro de Pico vs. D. Winifreda. Segunda fecha: D. Winifreda vs. Campeón LRS y All Boys de Trenel vs. Ferro de Pico. Tercera fecha: D. Winifreda vs. All Boys de Trenel y Ferro de Pico vs. Campeón LRS. Cuarta fecha: All Boys de Trenel vs. D. Winifreda y Campeón LRS vs. Ferro de Pico. Quinta fecha: Campeón LRS vs. D. Winifreda y Ferro de Pico vs. All Boys de Trenel. Sexta fecha: All Boys de Trenel vs. Campeón LRS y D. Winifreda vs. Ferro de Pico.

Zona D

Primera fecha: Alvear FBC vs. Campos y A. Macachín vs. Sp. Independiente. Segunda fecha: Sp. Independiente vs. Alvear FBC y Campos vs. A. Macachín. Tercera fecha: Sp. Independiente vs. Campos y A. Macachín vs. Alvear FBC. Cuarta fecha: Campos vs. Sp. Independiente y Alvear FBC vs. A. Macachín. Quinta fecha: Alvear FBC vs. Sp. Independiente y A. Macachín vs. Campos. Sexta fecha: Campos vs. Alvear FBC y Sp. Independiente vs. A. Macachín

Reconocimiento

José Aragonés falleció en General Pico en junio del corriente año a los 79 años y ahora, con el lanzamiento del Provincial de Fútbol invocando su nombre, se suma el reconocimiento de la comunidad deportiva provincial y regional, acorde con la trayectoria del histórico DT piquense. Se le reconoce como el técnico más ganador de la Provincia (cuatro veces levantó la copa de este Torneo que hoy lleva su nombre). “Cochengo” fue un estudioso y apasionado entrenador que llevó a alto nivel a varios de los equipos que le tocó conducir, entre ellos Costa Brava, Ferro Carril Oeste de General Pico, All Boys de Santa Rosa y Estudiantil de Eduardo Castex.

Hijo de Osvaldo, un humilde trabajador del desactivado Molino Fénix de General Pico, y de Ángela, nativa de General Acha, José tuvo ocho hermanos.

Su carrera deportiva arrancó en el popular Costa Brava de Pico, y su debut en primera división se concretó cuando apenas tenía 13 años. Más tarde, luego de salir campeón en el club del Barrio de “Las Ranas”, la dirigencia “Mens Sana” de Sportivo Independiente le pidió que dirigiera las inferiores del rojo piquense. En esa instancia, cambió la casaca de jugador para calzarse el buzo de técnico cuando tenía 25 años.

Con Independiente marcó una etapa gloriosa para la entidad, en el lapso de cuatro años (1972 a 1976) colocó al club de la Avenida en lo más alto de la Liga Pampeana, la norteña.

Regresó a Costa Brava, breve paso por Cochicó de Victorica, Ferro de Alvear, pasaje histórico por Ferro de Pico entre 1980 y 1987, regresó a Costa para dirigirlo en el Torneo Regional, vuelta a Ferro de Pico para el Nacional y, en 1990, el turno de All Boys de Santa Rosa para levantar otra copa.

Se llevó títulos con Estudiantil, Ferro de Pico, ascendió a All Boys de Trenel y a Costa en el 2010; para luego retornar al conjunto trenelense. Ganó una decena de títulos de Liga, cuatro en el Provincial: con Ferro de Pico, con Costa Brava fue bicampeón, y también con Estudiantil. La seguidilla en ese ámbito se extendió en 1999 y 2000 con Costa y en el 2001 con Estudiantil y, además, llevó al podio mayor a los castenses en el Provincial Sub 20. Como se observa, muy justa la decisión de que este año, el Provincial Pampeano, invoque el nombre de uno de los técnicos más ganadores de La Pampa.