En su aniversario, San Martín reconocerá personalidades locales y mostrará proyectos

Además habló de las obras que se viene concretando y proyectadas y se consideró “pro vacunas”, rescatando que la vacunación, junto al barbijo y el distanciamiento social son las medidas que nos sacaran de la pandemia.

Raúl Espir comentó que “nos estamos preparando para los festejos aniversario de este 17 de agosto, que no serán como uno quisiera hacerlos, más bien algo protocolar. En esta ocasión y como todos los años se entrega un premio a las distintas personalidades o instituciones que se han destacado durante el año”.

Agregó que “haremos también la inauguración de un nuevo parque que era un compromiso que teníamos con los vecinos antes de asumir la gestión porque se encuentra en un barrio donde hay muchísimos chicos. La particularidad de este parque infantil es que usamos ecobloques realizados con un tratamiento especial en la planta de residuos, los vecinos comenzaron a separar lo orgánico de lo inorgánico y todo lo que es plástico se transforma en ecobloques con plástico, cemento y arena. Al lugar le colocaremos bancos con partes de ecobloques y también se va a realizar una entrega de presentes para los chicos y una feria de artesanos locales siempre y cuando la situación epidemiológica nos lo permita”.

Plan Mi Casa e industria de la sal

Informó que “estamos trabajando con el plan Mi Casa que va bastante avanzados y calculamos que las seis viviendas de la primera etapa van a ser terminadas antes de lo pactado”.

Con respecto a la industria salinera aseguró que “la empresa Timbó es muy grande donde trabaja mucha gente beneficiando directamente a varias familias e indirectamente también se nota el trabajo porque motoriza al pueblo. Se han ido acomodando a la situación del COVID-19 pero no ha dejado de funcionar debido a que son fabricantes de productos alimenticios”.

Estimó que “en este año y medio de Pandemia podemos rescatar algo positivo como por ejemplo que se retomaron las buenas relaciones con las instituciones intermedias y una empresa como lo es Timbó con quien tenemos ahora, una excelente relación y de colaboración, al igual que con las cooperativas eléctrica y agrícola. Es algo muy importante porque en el caso de la cooperativa eléctrica y el municipio son las dos instituciones que llevan todos los servicios al resto de la población”, puntualizó.

Fiesta de la Sal

Contó que “en noviembre de este año 2021 se cumplen 25 años de la primera edición de la Fiesta de la Sal ya que en sus orígenes se hacía en el mes de noviembre. Vamos a ver si se da la posibilidad para que en noviembre podamos hacer algo y si no se puede será en febrero del año que viene. Hay que ir reacomodándose de acuerdo a la situación sanitaria de la provincia y del pueblo”, destacó.

Proyectos

Al hablar de proyectos, el intendente de General San Martín manifestó que “esta Pandemia hizo que se nos pasara muy rápido el tiempo” y aclaró que “es mi primera vez en la función pública y entré con una ciertas expectativas y luego llegó esta situación que ha ido regulando los trabajos de acuerdo a las posibilidades. Desde nuestro lugar no prometimos nada solo nos comprometimos a trabajar en distintos aspectos como el medioambiente que es muy importante y es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos y en ese sentido estamos cumpliendo. Hoy por hoy tenemos una planta de reciclado en funcionamiento, los vecinos hacen la separación de residuos, se separan los plásticos para transformarlos en ecobloques, el cartón, el vidrio y las latas se compactan y se venden y se va cerrando el círculo. Hay mucho para hacer y en ese sentido vamos avanzando para poder ingresar a un programa nacional llamado Casa Común con el objetivo de ampliar la planta de tratamientos y por otro lado estamos en el programa Argentina Hace con un proyecto muy ambicioso que tiene que ver con el desagüe pluvial que solucionaría el inconveniente que se puede generar con loteos en el norte y oeste del pueblo. Necesitamos si o si esa obra para brindarle tranquilidad al vecino de que no va a tener ningún tipo de problemas de inundación”.

Más obras

El jefe comunal informó que “se retomaron las obras en el museo del ferrocarril que estaba prácticamente abandonado y se está haciendo una remodelación en el frente de la estación donde funciona el Museo Villalba. Por el momento lo tenemos en pausa hasta terminar el parque infantil que deseamos inaugurar el próximo 17 de agosto en nuestro aniversario. A estas refacciones se le suma un plan de reforestación enmarcado en el mejoramiento y reforestación de espacios públicos. Este plan comenzó con la plaza central y en el sector del ferrocarril pusimos alrededor de 40 nuevas plantas. Así haremos con cada espacio público.

Reiteró que “en la planta, aparte de lo que se hace en separación de residuos y lombricompuesto, tenemos en un terreno lindero una huerta municipal desde la cual aportamos verduras y legumbres al hogar de ancianos en forma gratuita y desde Acción Social se provee a las personas de menores recursos. Se mejoró el vivero municipal para generar plantas para los campos y a futuro tener la suficiente cantidad para proveer a los vecinos que nos demanden plantas para sus veredas”.

Comentó que “dentro del plan de residuos sólidos hemos incorporado una máquina para fabricar bolsas de nylon verdes y negras para los vecinos, e incentivar la separación de productos orgánicos e inorgánicos. La idea más adelante es seguir con esa producción y entregarla a los comercios a precio de costo para que ellos las vendan y no generar un conflicto entre ellos y el municipio”.

Comportamiento social en pandemia

Al referirse al tema de la Pandemia y la vacunación consideró que “la sociedad de General San Martín se comportó con mucha responsabilidad ante la situación sanitaria y las medidas que se tomaron. Tenemos que tomar en cuenta que hubo momentos de incertidumbre, de toma de decisiones de Nación hacia abajo que no nos daban la claridad necesaria, pasó en nuestro país y en el mundo y eso generaba en el vecino cierto tipo de molestias sobre todo en personas mayores por el hecho de estar encerrados”.

Opinó que “pos Pandemia debería comenzar a tratarse la salud mental de la población sobre todo a las personas mayores que fueron las más afectadas por el encierro. Ni hablar de la parte económica donde muchas personas no pudieron trabajar, gracias a Dios la fábrica Timbó que es la más importante siguió con su producción y muchísimas personas pudieron hacer changas. De todos modos, se notó y se nota el bajón anímico que provoca esta situación”.

Sobre la vacunación aclaró que “yo soy pro-vacunas. Estoy totalmente de acuerdo en que hay que vacunar, el barbijo, el distanciamiento social y la vacuna son las únicas cosas que nos pueden sacar de esta situación sanitaria o de este brete, todo el mundo debería vacunarse y ojalá que pronto tengamos todos la segunda dosis para poder afrontar la variante Delta que es tan temida a nivel mundial. En lugares como el Reino Unido que hubo mucha vacunación tuvieron un gran brote de esta variante pero la ventaja para la población era haber tenido las dos dosis y no terminaron en el hospital”, apuntó.

Mensaje en el aniversario

Sobre el final, Raúl Espir dijo que “mi mensaje para la gente tiene que ver con este contexto de Pandemia, debemos seguir teniendo responsabilidad social individual y eso nos va a permitir una responsabilidad comunitaria. Debemos ser responsable por la salud de uno en lo personal, de su familia y del resto de la comunidad. Tenemos que mirar para adelante porque todo esto va a pasar pronto y capitalizar toda la experiencia y enseñanzas que nos puede llegar a dejar la Pandemia durante este tiempo. Debemos aprender de lo bueno que pasa y lo malo que ocurre, si bien el análisis de esto debemos hacerlo dentro de unos años creo que la sociedad va a salir fortalecida de la situación que actualmente vivimos producto del virus del COVID-19”. concluyó.