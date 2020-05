Emprendedor pampeano diseñó dispositivo para esterilizar documentación con luz ultravioleta

La pandemia exige soluciones en distintos frentes, es transversal a las cuestiones sociales, sanitarias y hasta económicas; pasando por diferentes escalas, desde cuestiones domésticas hasta decisiones a nivel provincial, nacional y mundial. Y dentro de ese contexto de contención y prevención de la pandemia desatada con la coronavirus COVID-19, muchos comenzaron a buscar alternativas para evitar -precisamente- acotar el margen de posibilidades de contagios por contacto.El manejo de documentación por parte de una importante cantidad de personas y la forma de evitar posibles contagios por ese manejo, activó la inquietud de funcionarios del Ministerio de la Producción a cargo de Ricardo Moralejo, quien hizo traslativa la idea al equipo de la Subdirección General de Ciencia y Tecnología, que dirige Gabriel Rodrigo.La idea, claro, se centró en intentar -mediante la creación de algún dispositivo- reducir la carga viral en la papelería que habitualmente reciben y remiten, desde empleados a funcionarios de distinto rango.

Investigaciones y primeros pasos

Algunas investigaciones lograron determinar que ciertos virus -incluido el actual que generó la pandemia- pueden “sobrevivir” hasta tres días en papel no existiendo, al menos hasta ahora, método alguno para poder desactivarlos.

Rodrigo, atento al pedido del ministro, comenzó la búsqueda de esa alternativa y halló en la base de datos de emprendedores pampeanos, al santarroseño, Gerardo Morán.

Rodrigo contó, respecto al “paso a paso”, que junto a su equipo durante los primeros días del aislamiento social preventivo y obligatorio, empezó a trabajar con un grupo colaborativo a nivel nacional llamado “Proyecto RespirAr”, en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Recordó que a principios de marzo, se empezaron a detectar necesidades que iban aparecer a causa de la pandemia, entre ellas faltantes de barbijos y respiradores, entre otras urgencias.

“Dentro del listado de posibles faltas apareció la necesidad de enfocar la idea para brindar seguridad en los ámbitos laborales y se decidió pensar en dispositivos para desinfectar el intercambio de mercadería, ya fuesen objetos o alimentos, como también dinero y papeles. Fue así que aparecieron emprendedores con varias ideas, entre ellos el proyecto de la firma “Pre-Vid”, a cargo de Gerardo Morán, para generar una serie de barreras sanitarias, contó.

Proyecto en marcha

Siguiendo los lineamientos del ministro de la Producción y del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, con el objetivo de potenciar los proyectos productivos que aporten valor y soluciones tecnológicas a los desafíos, es que se puso en desarrollo el diseño y la vinculación entre el emprendedor con los organismos científico-técnicos de referencia para darle un marco de validación a la idea.

Más tarde comenzó el trabajo de consultoría con investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el INTI para ver cuáles eran las tecnologías más potables. “Todos los métodos de desinfección generan un daño colateral, salvo el lavado de manos. Esta tecnología de luz UV-C no puede ser aplicada sobre las personas o animales, pero sí sobre todo tipo de objetos o alimentos, ya que su principal virtud es eliminar el 99% de virus, bacterias y gérmenes que circulan, incluido el SARS-CoV-2, causante de la COVID-19 (según los documentos avalados por el Departamento de Ingeniería Química y Biológica de la Universidad de Columbia Británica, Vancouver, Canadá, y validado por la Asociación Internacional de Luz Ultra Violeta (IUVA))”, agregó Rodrigo.

Ejemplos “domésticos”

Rodrigo señaló además que “uno de los grandes problemas de la administración pública es que, debido al gran volumen de documentación y expedientes en papel que circulan y que no se sabe cómo vienen y en qué condiciones de salubridad son manipulados, teniendo en cuenta que el virus puede vivir hasta cuatro días en una superficie de papel o cartón”. Por esta razón decidieron avanzar en el trabajo para investigar y apuntar este proyecto que se basa en el uso de la luz ultravioleta, que hace años se utiliza para desinfectar quirófanos y que no se realiza sobre presencia humana.

“Empezamos a hablar con la gente que está trabajando con la seguridad en la pandemia, y entendimos que hay que empezar a darle seguridad y tranquilidad a las personas en la cotidianeidad o en el día a día. Este producto es un elemento muy importante para la sanidad de los lugares laborales, tanto para quien trabaja en el lugar como para quien concurre ocasionalmente al mismo”, aseguró el funcionario.

También resaltó que puede ser un dispositivo abarcativo que brinde tranquilidad tanto a clientes como comerciantes, ya que los productos “analizados” no sufren ningún tipo de deterioro.

“Llevamos un período con más de quince días de ensayo y prueba del producto sobre documentación y objetos. Ya le presentamos el producto final al ministro de la Producción y al Gobernador”, confirmó.

Por último, dejó en claro que desde la cartera de Producción no es el único proyecto en el que se está trabajando para aportar soluciones a la emergencia que atraviesa el país. Éstos se están desarrollando con varias tecnologías para mitigar todo tipo de virus y bacterias que pueden llegar hasta los propios hogares. La idea es ir presentando tales proyectos en la medida que estén ensayados y legalmente protegidos.

Por su parte, Gerardo Morán, el titular de la firma “PreVid”, comentó que están diseñando y poniendo a la venta otros elementos para brindar seguridad a las personas en sus lugares de trabajo, como, por ejemplo, mamparas protectoras y una serie de cámaras con tecnología de luz UV-C para otras aplicaciones que den seguridad contra el COVID-19 y enfermedades de transmisión comunitaria.

Morán también comentó que la comercialización de este producto está en la etapa de pre-venta y que a partir de la semana que viene lo hará a través de su perfil de Instagram (@pre_vid) y Facebook (Pre-vid).