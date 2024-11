Emocionante ceremonia de entrega de sables a cadetes de primer año del ISP

En el Instituto Superior Policial (ISP) se llevó a cabo hoy la ceremonia en la que 29 cadetes de primer año recibieron sus Sables Couteaux, un símbolo de honor, disciplina y compromiso con la sociedad pampeana. La entrega fue realizada por familiares de los cadetes, quienes participaron con gran emoción de este acto tradicional en la formación de los futuros oficiales de la Provincia.

El sable couteaux, conocido también como “sable cuchillo”, representa un legado de valores que guiará a estos jóvenes en su carrera. Su diseño incluye elementos simbólicos que evocan la templanza, la razón y la prudencia: la hoja lleva grabados brotes de laurel en honor a quienes cayeron en cumplimiento del deber, mientras que la vaina simboliza la prudencia y recuerda la importancia de actuar con moralidad. Durante la ceremonia, el comisario inspector Walter Galant, director del Cuerpo de Cadetes, destacó el significado profundo de este acto en la vida de los jóvenes cadetes: “Nos encontramos aquí para ser testigos de un momento trascendental en la vida de estos jóvenes que han decidido abrazar la vocación de ser oficiales de policía”. Galant subrayó el compromiso que asumen públicamente, no solo con sus superiores, sino con sus familias y con toda la sociedad pampeana. “El sable que reciben hoy no es solo un símbolo de honor, sino una reafirmación de ese compromiso; representa la elección de poner el servicio por encima de lo propio, de saber que a su lado están sus compañeros y detrás de cada uno de ustedes el apoyo incondicional de sus familias”, añadió. Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Horacio di Nápoli, se dirigió a los cadetes con un mensaje de respeto y admiración, resaltando la importancia de los valores y la disciplina en la vida policial: “La disciplina no pasa solo acá adentro. La disciplina es de 24 horas. La honestidad es de 24 horas, todos los días de la vida”. Di Nápoli hizo hincapié en que el verdadero desafío de la profesión radica en llevar estos valores a la práctica en el día a día. “Hoy les entregan el sable, que lleva un significado profundo. No son solo palabras, lo difícil es llevarlas a la práctica en la vida, en el territorio, en la calle”, expresó. El ministro también dedicó unas palabras a las familias, agradeciendo el apoyo y confianza depositados en la institución para la formación de sus seres queridos: “Agradecemos a las familias por confiar en nosotros para la profesionalización de sus hijos e hijas; es una responsabilidad y un honor formar a estos jóvenes”. La ceremonia concluyó con un mensaje de aliento de parte del ministro a los cadetes, a quienes les recordó que “su esfuerzo y dedicación son el pilar sobre el cual se construye la seguridad y el bienestar de la sociedad pampeana”.

