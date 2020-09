El sector turístico de General Pico adaptó su funcionamiento

“La planta turística de General Pico se vio afectada porque se trata de una ciudad que atiende sanitaria y administrativamente, a todas las localidades de hasta 150 kilómetros alrededor, así que al no tener ingreso de personas se vio bastante resentido”, comentó Cervio.La pandemia generó que varios sectores deban adaptar su funcionamiento, tal fue el caso de la gastronomía, “se fue adaptando muy bien, con sistema de delivery, muchos de ellos hasta cambiando el menú para adaptarse a la nueva realidad. Lo que es hotelería, cuando se abre el turismo se preparó y adaptó todas las instalaciones para poder cumplir con todos los protocolos pero, hasta el momento es, quizá, la zona más resentida. Hoy solo están pudiendo recibir todo lo que llega con permiso, y tenemos varios hoteles ocupados con lo que es Regreso a Casa y lo que tenga que ver con COVID-19”.En la ciudad son varios los hoteles que reciben personas en el marco de las medidas sanitarias, “previo a ello se realizó una capacitación a los hoteleros para que sepan cómo proteger a su personal, como para que vean cómo era la nueva realidad y adaptar absolutamente todo. Siempre digo que General Pico tiene una característica, que su gente es apasionada por lo que hace, y uno ve que en plena pandemia hay cosas que siguieron evolucionando”, agregó, poniendo como ejemplo a un café local, que creó su propio café de la casa, apostando a la evolución y crecimiento.Pensando en la nueva normalidad, “desde el Municipio hay armados 11 circuitos turísticos, normalmente esta fecha del año es nuestra temporada alta, septiembre, octubre y noviembre es cuando las escuelas viajaban, a esta altura en otros años hemos tenido más de 3 mil avistadores de aves registrados en nuestra reserva natural urbana. Todo eso se está haciendo de manera virtual, la semana pasada llegamos a superar las 160 especies de aves registradas en la reserva, en plena pandemia duplicamos la cantidad de aves registradas, porque la gente sigue saliendo, cumpliendo con todos los protocolos, no los podemos acompañar porque el turismo no está habilitado pero si se hace el acompañamiento a través de las nuevas tecnologías”.

Turismo General Pico

La oficina se trasladó al ex Vivero Williamson, en calle 10 esquina 1, donde actualmente se está refaccionando la construcción junto a varias instituciones “para que sea un lugar donde se conozca la historia de Juan (Williamson) y sobre la flora y fauna de la ciudad y su influencia en el pampeano, como por ejemplo, en el uso de las artesanías. Eso es algo que estamos trabajando con el Museo de Ciencias Naturales de la Provincia, con el Garden Club, viendo cómo poder restaurar los jardines a manera original”, comentó Cervio.

El teléfono del lugar es 02302-437199.

Algunos circuitos turísticos

Circuito Ferroviario: El ferrocarril es uno de los elementos que le otorgó carácter a la ciudad, la formó y modificó a su conveniencia. Hoy podemos encontrar magníficas estructuras que con su sola presencia dan muestra de la importancia que tuvo el ferrocarril en General Pico.

City Tour: Para conocer la ciudad con todas sus facetas, lo ideal es realizar un city tour, donde desde un micro y con muy pocas paradas se conocen diferentes barrios, clubes, la historia, plazas, estructuras ferroviarias, instituciones, etc.

MEDANO: Multiespacio de Arte del Norte ofrece muestras y exposiciones de disciplinas tan diversas, como fotografía, grabado, escultura, etc. Este lugar se complementa con la visita a murales.

Museo Regional Maracó: Cuenta con valiosas colecciones y un completo archivo histórico de la ciudad y la región. Sus más de 2000 piezas hacen referencia a los pueblos originarios, a la fundación de la ciudad, las primeras instituciones, la llegada del ferrocarril y la vida municipal. En la fotogalería del Museo se aprecian valiosísimos testimonios que permiten contemplar la ciudad desde sus orígenes. La galería de intendentes cuenta con imágenes que datan desde 1912 hasta la actualidad. Tel 02302 423859 -15613099.

Museo de Veteranos de Malvinas: Fue creado por la Asociación Veteranos de Guerra de Malvinas “Alberto Amesgaray”, en honor a los 632 caídos en la gesta de Malvinas y en especial a los cuatro pampeanos. El Museo cuenta con dos salas en las que se encuentran dos réplicas: una balsa de las utilizadas en el Crucero General Belgrano y una carpa usada por el ejército argentino en las islas. Tel 02302 437199.

Trisquelia Golf Club: Ubicado en el complejo de urbanización Trisquelia, hoy apodado “barrio del golf”. La cancha fue diseñada por Norberto Dilena. Los 9 hoyos con doble salida conforman un ameno par 72, fairways bien amplios guían al jugador, en un trazado que permite ver del tee al green en casi todos los casos; greens generosos con forma de plato invertido desafían con sus caídas y son en casi todos los casos acompañados por uno o dos bunkers pequeños. Tel.: 02302 53-6369.

Reserva Natural Urbana “Benicio Delfín Pérez”: Alberga y protege una importante cantidad de especies de la fauna y flora autóctona, a la vez que su espejo de agua ofrece interesantes propuestas en materia de recreación, deportes náuticos y pesca. Se encuentran registradas más de 150 especies de aves, lo que convierte al lugar en propicio para salidas de observación durante todo el año.