El rechazo al presupuesto nacional implica una retracción de más de $21 mil millones para La Pampa

El gobernador Sergio Ziliotto detalló cómo impactarán en la economía pampeana los más de 21 mil millones de pesos que la Provincia no recibirá por la no aprobación del presupuesto nacional.

Ziliotto, anunció que a pesar de la disminución de los recursos “no se ajustará por salarios” e informó que el ministro de Hacienda y Finanzas, Ernesto Franco, concurrirá a la Cámara de Diputados para detallar cómo se avanzará en la readecuación del presupuesto provincial. El mandatario aseguró que “no se puede gobernar sin presupuesto” y sostuvo que los diputados de Juntos por el Cambio no actuaron responsablemente y “no votaron en defensa de La Pampa”.

El Gobernador precisó que la “la no aprobación del presupuesto nacional impacta en cada una de las jurisdicciones provinciales” lo que motivó que “le pidiéramos a la Cámara de Diputados de La Pampa que se postergara el tratamiento del presupuesto provincial”.

Precisó que la no aprobación del presupuesto nacional significa $3.180 millones de pesos menos de ingresos a la Provincia, en concepto de Impuesto a los Bienes Personales e Impuesto a las Ganancias.

Puntualizó que de los 3.180 millones de pesos no ingresarán a la Provincia “366 millones se detraen de los recursos que habíamos destinado para los municipios y comisiones de fomento en el marco de la coparticipación municipal”.

“La Dirección Provincial de Vialidad, que es uno de los organismos que recibe recursos específicos de la coparticipación nacional, tendrá una detracción de 28 millones de pesos que se destinan al mantenimiento de la red terciaria y rutas provinciales. El Instituto de Seguridad Social verá disminuido sus recursos en $163 millones, que son parte de lo que de distintas fuentes se destina a la caja de jubilaciones de empleados públicos para morigerar el impacto que tiene el déficit de las cuentas previsionales”, argumentó.

Ziliotto precisó que también impactará en Rentas Generales, “que dejará de recibir $2.623 millones, a lo que hay que agregarle una asignación específica para que el Gobierno provincial subsidie el transporte. Serán 66,5 millones que no ingresarán y que tenían como destino las municipalidades de Santa Rosa y General Pico para el transporte urbano y las empresas privadas que presentan el servicio interurbano en la provincia de La Pampa”.

El Gobernador indicó que a esto “hay que sumarle el impacto que tiene en el desarrollo de la obra pública los recursos nacionales, cuyos convenios estaban en marcha y que lamentablemente vamos a tener que suspender, con un impacto cercano a los 18 mil millones de pesos”.

Franco a Diputados

Ziliotto informó que se la ha propuesto a la Cámara de Diputados de La Pampa que “mañana reciba al ministro de Hacienda y Finanzas, Ernesto Franco, para que informe el impacto que tiene en la Provincia la no aprobación del presupuesto nacional”.

“Otro golpe que tuvimos a las finanzas provinciales fue la no aprobación en la Cámara de Diputados de una refinanciación de deuda pública por 1.764 millones de pesos. Desde el punto de vista técnico esto se llama economía por no inversión, lo que nos llevará a analizar qué medidas tomamos y eso es lo que le estaremos informando mañana a los diputados provinciales”, sostuvo.

“No se ajustará por salarios”

Ziliotto confirmó que una “decisión que hemos tomado desde el primer día y que tiene que ver con esta coyuntura pero mantenemos siempre la palabra, es que el ajuste no va a pasar por los salarios”.

“Hoy hemos cerrada la paritaria garantizando la cláusula gatillo con un mínimo del 50 % y un bono para todos los trabajadores, trabajadoras, jubilados y jubiladas de 22.500 pesos. Queremos darles la tranquilidad que seguramente tendremos que tomar la decisión difícil de hacer menos obra pública, pero no nos queda otra alternativa. No vamos a bajar el nivel de prestación de los servicios públicos bajo ningún punto de vista”, ratificó.

Hizo referencia a la pandemia de COVID-19, sobre lo que expresó “aún tenemos el fantasma de la crisis sanitaria, pero en base a una inversión histórica que nos permitió hacer nada más y nada menos que las reservas, esas que hoy algunos soslayan respecto de cuál es su rol”.

“Pudimos dar respuestas y lo seguiremos haciendo. Hoy tenemos una campaña de vacunación muy fuerte que nos permite ser optimistas de lo que viene, solo depende de seguir cuidándonos”, señaló.

“No se puede gobernar sin presupuesto”

Sobre la decisión de Juntos por el Cambio de dejar sin presupuesto al Gobierno nacional dijo que “los que entendemos los resortes de la institucionalidad y la gobernabilidad sabemos que el presidente por el voto popular es el jefe de la Administración Pública Nacional y la principal herramienta es la ley de leyes, es el presupuesto. No se puede gobernar sin presupuesto”.

Recordando que cuando fue diputado nacional “nunca voté un presupuesto en contra a pesar que el Gobierno no era de mi signo político, porque entendía de la institucionalidad y la gobernabilidad. Son chicanas políticas decir no me gusta el presupuesto, porque como la palabra lo indica es un pre-supuesto. Muchos hablan de inconsistencias, que el 33 % de inflación no era cierto. Pero las inconsistencias existieron siempre, porque es un presupuesto basado en proyecciones económicas y todos sabemos que en Argentina siempre nos costó tener previsibilidad económica”.

Recordó que en 2017 “se aprobó el presupuesto y a la semana cuatro funcionarios del gobierno macrista nos estaban cambiando las proyecciones” y enfatizó que “aprobar un presupuesto no significa estar a favor del programa económico de un presidente, sino darle la herramienta para gobernar, que es lo que le dio el voto popular.

“Las veces que no rechacé el presupuesto nacional, siempre marqué las inconsistencias artículo por artículo, eso es legislar responsablemente”, enfatizó.

Ziliotto mencionó además que el país está negociando con el Fondo Monetario Internacional “una deuda de la cual el gobierno del Frente de Todos tiene que hacerse cargo. Hablamos de una deuda irracional, ilógica, impagable que tomó el gobierno de los que hoy, casualmente, se ponen el saco de la institucionalidad para decir no estamos en condiciones o queremos voltear un presupuesto, como anunciaron”.

Finalmente cuestionó la actitud de la oposición por haber negado la aprobación del presupuesto “en medio de una crisis económica mundial por la pandemia, pero también en medio de una crisis de la economía argentina por una deuda impagable. No tuvieron el más mínimo recato que hace tres meses ante la ciudadanía pampeana juraron defender La Pampa para conseguir un voto. No votaron defendiendo La Pampa, votaron defendiendo un interés unitario porque a mí ningún diputado de la oposición me preguntó que era mejor para la Provincia, sí lo hicieron nuestros diputados y así actuaron en consecuencia”.

