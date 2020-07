El IPAV busca regularizar la situación de viviendas en La Pampa

Tras la entrega de viviendas en Vértiz, el presidente del IPAV, Jorge Lezcano y la gerenta de Planificación y Adjudicación, Érica Riboyra, se refirieron a la situación actual del tema habitacional en La Pampa y de la nueva etapa de construcción desde Provincia.

El titular del Instituto Provincial de Viviendas se refirió a los cuatro años de Cambiemos a nivel nacional que cortaron el ritmo constructivo de viviendas sociales en La Pampa, donde se hacían a raíz de 2.000 por año. “El padrón actual de inscriptos es de 11.500, seguramente después del 18 de agosto va a haber más, durante cuatro años no se pudo hacer ninguna vivienda con fondos nacionales, se hicieron con fondos provinciales en localidades de menos de 10 mil habitantes”.

Lezcano explicó que para hacer un barrio de viviendas hay muchos pasos previos, como los pliegos, licitaciones, infraestructura, entre otras cosas y que el tiempo perdido incrementó el déficit habitacional.

Consultado por las medidas implementadas en la nueva gestión de gobierno para mejorar el pago de cuotas y escrituraciones, el presidente del IPAV dijo: “sabíamos que teníamos que poner al Instituto en un lugar distinto porque no se venían haciendo casas. El IPAV siempre pudo construir y ahora que no teníamos para construir se apuntó a que vayamos por el banco de tierras, para conseguirlas, que vayamos por una optimización del recupero de casas que tienen irregularidades, ya sea porque no son habitadas por el adjudicatario o por las muchas con cero pago de cuotas, nunca han pagado una cuota de su casa. Todo esto empezamos a trabajar y la sociedad lo toma bien, se comenzó aún con la pandemia, aún con la cuarentena, aún con el problema económico, a recuperar el pago de cuotas y vamos a insistir porque es la forma de después responder con nuevas obras y con otros programas”.

Otro de los inconvenientes surge con las escrituras de las casas, “es otra de las gerencias que tenemos muy activas, estamos comenzando a ser operativos para ir pueblo por pueblo, saber cómo están las escrituras, para poder iniciarlas y que se escriture”, concluyó Jorge Lezcano.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook