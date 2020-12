El Gobierno provincial garantiza salarios, aportes y gastos de funcionamiento de Jardines Maternales

D esde el ministerio de Educación se confirmó que los recursos están garantizados hasta el mes de marzo, y aclaró que los protocolos para la vuelta a la presencialidad se analizarán en el marco de la COMISSET, que integran el Gobierno Provincial junto a los gremios UTELPA, AMET y SADOP.

También se explicó que es potestad de las instituciones privadas inscribir, matricular y fijar horarios de ingreso y egreso.

Desde la cartera de Educación de La Pampa se respondieron por escrito las inquietudes planteadas por los jardines maternales de gestión privada, donde se garantizaron aportes económicos y se despejaron dudas respecto del modo de funcionamiento de estas instituciones.

Aportes no reintegrables

En la nota que lleva la firma del Director de Educación de Gestión Privada, se detalla que “se continuará acompañando con los aportes no reintegrables, en los meses de enero y febrero de 2021, tanto el que se otorgó para cubrir gastos de funcionamiento (desde el mes de octubre), como también el enviado para el personal a su cargo y sus costos conexos desde el mes de agosto”.

Inscripciones y matriculación

En otro tramo se aclaró que el Ministerio de Educación “nunca intervino y no lo hará en esta oportunidad, en lo que respecta a los procesos de inscripción, matriculación, horarios de ingreso y egreso de niños/as, designación de personal”, habida cuenta que las instituciones de gestión privada gozan de autonomía para determinar estas particularidades.

Protocolos

Por último se les informó que la propuesta de implementación de protocolos para jardines maternales y de infantes privados en La Pampa fue trasladado a la Comisión Mixta de Salud y Seguridad de Trabajo que conforman el ministerio de Educación, y los sindicatos de trabajadores de la educación UTELPA, AMET Y SADOP.

En este sentido, la cartera educativa ratificó la legitimación de esa comisión como “único ámbito genuino para la discusión y aprobación de los protocolos que involucran niñas, niños y adolescentes”.

Inicio de actividades

El inicio de los jardines maternales podría darse en la misma oportunidad en que lo hagan los de niveles inicial, primario y secundario según lo permita la situación epidemiológica.

