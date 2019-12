El gobernador encabezó entrega de 20 viviendas sociales en Winifreda

La jefa comunal, Adriana García, ofició de anfitriona de la comitiva pampeana que acompañó al primer mandatario, la cual estuvo conformada por el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Daniel Pablo Bensusán, el ministro de Obras y Servicio Públicos, Juan Ramón Garay, el ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, el ministro de Educación, Pablo Maccione, secretario General de la Gobernación, José Vanini, el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, el presidente del IPAV, Jorge Lezcano, diputados y diputadas provinciales, autoridades municipales y público en general.En representación del Gobierno provincial, se dirijió a los presentes el presidente del IPAV, Jorge Lezcano quien se refirió a la importancia de la iniciativa del Poder Ejecutivo provincial con el impulso del Plan “Mi Casa”. “Hoy podemos decir que este Plan Pampeano “Mi Casa” es verdaderamente un techo que hace a la unidad familiar. Esto es compartir el esfuerzo, porque el Gobierno de La Pampa realiza el aporte con la responsabilidad que tiene, y luego cada municipio dispone fondos logrados mediante la buena administración de sus arcas y se logra el techo tan deseado. El Gobierno de La Pampa se compromete a que este Plan siga dando respuestas como se vienen dando hasta ahora”, manifestó.La intendenta local, Adriana García, destacó el compromiso del Gobierno provincial en la gestión para la construcción de viviendas. “Tenemos la suerte de tenerlo por segunda vez en tan poco al gobernador, Sergio Ziliotto, quien me ha dicho del compromiso para seguir realizando viviendas. La Municipalidad necesita adquirir tierras para continuar con este Plan, ojalá que desde Nación nos envíen fondos, y si no confiamos en que la Provincia lo va a hacer como fue hasta ahora. No tengo ninguna duda de que el esfuerzo será compartido en conjunto”, concluyó.

Adjudicataria

Sandra Bordón fue la vecina de Winifreda encargada de dirigirse a los presentes en la oportunidad en representación de los adjudicatarios beneficiados. “Vimos cómo día tras día se fue construyendo mi casa, no sé si pueda expresar con palabras todo lo que hoy siento, tengo ganas de reír y llorar al mismo tiempo. Le quiero agradecer a la intendenta, Adriana García, por el compromiso asumido como así también al exgobernador, Carlos Verna, con quien comenzó a gestarse este proyecto”, concluyó.