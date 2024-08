El “Entre Barrios” continuó con una doble jornada

La segunda fecha del Torneo “Entre Barrios” de fútbol infantil se disputó este fin de semana con una doble jornada en el predio de Los Dieguitos y en el Estadio Municipal, donde niñas y niños de toda la ciudad jugaron, recibieron camisetas y compartieron almuerzos y momentos con sus pares.

El programa “Entre Barrios” fue creado el año pasado por la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de La Pampa, que en esta segunda edición está trabajando en conjunto con la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Santa Rosa, logrando que se sumen más participantes y categorías a cada encuentro.En esta ocasión, por la cantidad de futbolistas la segunda jornada fue dividida entre sábado y domingo en dos sedes. El sábado jugaron las categorías Sub 14 Mixto y Sub 14 Femenino en el predio de Los Dieguitos, en el barrio Obreros de la Construcción; mientras que el domingo se disputaron los partidos correspondientes a las categorías Sub 7, Sub 9 y Sub 11 (en todos los casos mixto) en el Estadio Municipal.El certamen se desarrolla bajo la modalidad de encuentros, en los que la participación, la camaradería y las buenas acciones se valoran aún más que el resultado final. Además de jugar, en ambas jornadas los participantes disfrutan de una vianda a modo de almuerzo. En el “Entre Barrios” 2024 participan 50 equipos de veinte escuelas y clubes de barrio distribuidos por toda la ciudad, que se reúnen una vez por mes en diferentes sedes.

Camisetas e interés.

En la jornada del sábado, antes del inicio de los partidos cada escuela o club recibió un juego de camisetas que fueron confeccionadas por la Subsecretaría a partir de la elección del diseño de cada institución, y además se entregó a los organizadores la resolución que indica que el Torneo “Entre Barrios” fue declarado de Interés Municipal por el Concejo Deliberante santarroseño.

En el acto estuvieron presentes los concejales Lucas Ovejero, Lorena Guaiquián y Mariano Alfageme, junto a Lucas Villafañe en representación de la Subsecretaría de Deportes, más los referentes de cada escuela o club participante.

Participantes.

Las escuelas barriales, municipales y clubes que participan de la edición 2024 del Entre Barrios, y que habitualmente trabajan con fútbol formativo en toda la ciudad, son los siguientes:

Los Dieguitos, Unión del Este, Cebollitas, Club San Martín, Los Pulgas, Sol Futuro, El Caldenar, La 12 Junior, Albiceleste, El Potrero del Malvinas, Ananía, Villa Uhalde, Villa Germinal, Néstor Kirc