El Consejo Directivo de la CAME sesiona en Santa Rosa

La jornada estuvo encabezada por el vicegobernador de La Pampa, Mariano Fernández, y el presidente de la CAME, Alfredo González. Estuvieron presentes el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, la presidenta del CACIP, Graciela Bejar, el vicepresidente del Banco de La Pampa, Alberto Giorgis, el presidente de UNILPa, Rubén Gorordo, funcionarios y funcionarias provinciales, municipales y diversos representantes del sector empresarial.

El vicegobernador hizo referencia a la jornada a desarrollarse en la capital pampeana. “Es un honor que CAME haya elegido a La Pampa para debatir y consensuar diversos proyectos de la pequeña y mediana empresa, que tienen que ver con lo económico, industrial y laboral, pero fundamentalmente con el federalismo. Días pasados hablé con el titular, Alfredo González, y armamos una agenda en común para poder seguir trabajando en conjunto, en estos y otros temas”, continuó.

“Se desarrollaron talleres con distintas ponencias y para La Pampa es muy importante, sobre todo en estos últimos días que fueron muy trascendentes desde lo institucional, Recientemente nos visitó el presidente de la nación, Alberto Fernández, el Congreso Patagónico de Vicegobernadoras y Vicegobernadores, y ahora la organización de la CAME, realmente es un honor”, concluyó.

Por su parte el titular de la CAME se manifestó sobre los temas a desarrollar en la agenda de la reunión. “Somos una entidad netamente federal, y esto de venir a trabajar a La Pampa en una reunión mensual del Consejo Directivo con la participación de 90 consejeros y otros representantes de la PyMEs argentinas. Esta es la cuarta provincia que visitamos en el año y tenemos el honor de que nos reciba el vicegobernador”, continuó.

“Vamos a trabajar una agenda importante donde se tocaron temas como adecuaciones laborales, un proyecto que estamos trabajando con todos los dirigentes que aborda al sistema tributario para llevar una propuesta. Siempre llevamos una alternativa, y no se queda en la queja o en el reclamo, para llevar al Congreso de la Nación y sobre todo en el marco de esta reactivación que se está dando en el país, por eso la importancia de tener estos temas sobre la mesa, pero con un trabajo profesional y dirigencial”, concluyó.