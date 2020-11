Día Mundial de la Diabetes

El lema de este año de la campaña es:Es de suma importancia el rol del enfermero en el manejo de las personas con diabetes, ya que el tratamiento es complejo y requiere un abordaje interdisciplinario, en equipo, como así también acciones de educación diabetológica y promoción del autocuidado en cada una de las personas con diabetes y su familia.En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias (APN), Paula Gómez, referente del Programa Provincial de Diabetes de la Dirección de Atención Primaria de la Salud, señaló que la Federación Internacional de la Diabetes (IDF) congrega a todos los países del mundo para la concientización sobre esa enfermedad. “Es importante que la gente tome conciencia de queuna de cada dos personas con diabetes desconoce su diagnóstico. Es muy poco sintomática en sus estados iniciales y puede generar mucho daño a largo plazo si uno no la detecta precozmente y se trata adecuadamente”.Esta enfermedad está presente en aproximadamente el 10% de la población adulta, y está asociada a factores de riesgo como la obesidad, el sedentarismo, los malos hábitos alimentarios, hipertensión arterial, tabaquismo, antecedentes familiares de diabetes. “El 90% de los pacientes tiene diabetes tipo 2, y está en relación con los factores de riesgo que mencionamos anteriormente. Es decir, que es posible prevenir o diagnosticar tempranamente para evitar las complicaciones de la enfermedad”, indicó Gómez.La carga genética es importante como factor hereditario, “pero no es el único factor necesario para que aparezca la enfermedad. Si la persona mantiene un peso saludable, es activo físicamente, se alimenta saludablemente, se disminuye la posibilidad de que la enfermedad aparezca. El hecho de tener un familiar con diabetes, no implica necesariamente el desarrollo de la enfermedad, pero sí es un factor de riesgo muy importante”, señaló.El Día Mundial nos permite poner el tema en la agenda de la población para promover la búsqueda activa de personas con riesgo de diabetes, posibilitando así el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno, permitiendo de esta manera la prevención de las complicaciones.“La pandemia de obesidad, el modo de vida actual, los malos hábitos alimentarios, la falta de actividad física, son factores de riesgo para el desarrollo de diabetes. Es importante destacar un aumento en los casos de diabetes y embarazo, así como la diabetes infantil, siendo la obesidad su principal factor de riesgo”.Enfatizó en tanto, que las condiciones epidemiológicas actuales respecto a la pandemia de COVID-19, “ha potenciado estos factores de riesgo, debido a las condiciones de aislamiento, estrés, sedentarismo y mala alimentación”.“Las enfermedades crónicas no transmisibles tienen un punto en común desencadenante, asociado a los factores de riesgo que se nombraron anteriormente, por eso la importancia de realizarenfatizando en la población la trascendencia de lograr los cambios en el estilo de vida para poder mantenernos física y emocionalmente saludables” afirmó.

Conoce el riesgo de Diabetes:

https://www.idf.org/type-2-diabetes-risk-assessment/es/

Este Día mundial de la Diabetes es el inicio de una serie de artículos en relación a la diabetes que se estarán compartiendo a través de la Agencia Provincial de Noticias con la comunidad. El objetivo es informar, educar y brindar herramientas que permitan a la población tener un protagonismo en el cuidado de su salud.