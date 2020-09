Día de la Industria nacional: La Pampa apuesta con fuerza al sector industrial

El 2 de septiembre se conmemora el “Día de la Industria nacional” en Argentina, en conmemoración a la primera exportación de productos que se realizó desde el fondeadero del Riachuelo, que por el año 1587 hacía a las veces de puerto de Buenos Aires, con destino a Brasil.

Desde entonces y hasta hoy el fortalecimiento del sector industrial es uno de los más potentes motores de la economía y factor preponderante para la cohesión social argentina, con su entramado de empresas grandes, medianas y pequeñas, que en conjunto aportan significativamente al desarrollo tecnológico, la generación de valor y la creación de empleo.

Y La Pampa no es ajena al fortalecimiento industrial ya que la propuesta de trabajo del Gobierno provincial está orientada a ampliar la base industrial y generar la ocupación plena de las industrias ya existentes, a través de herramientas crediticias propiciadas por la Ley de Promoción Económica o en forma conjunta con el Banco de La Pampa.

El presidente de la Unión Industrial de La Pampa (UNILPA), Rubén Gorordo, destacó el esfuerzo del sector industrial en la Provincia. “Si bien estamos pasando una época difícil, complicada para la industria por la pandemia, no vamos a dejar de celebrar nuestro día”, afirmó.

Luego se dirigió a los socios. “Los días de esta pandemia tienen que pasar y tenemos que seguir trabajando como veníamos haciéndolo. Veníamos un poco golpeados en la parte financiera y esto nos sigue golpeando, por otra parte sabemos que la industria tiene que salir adelante”, comentó.

Además se refirió al esfuerzo que se realiza desde el Gobierno provincial y el Ministerio de la Producción, en relación a la promoción de la producción industrial de la Provincia en diferentes zonas del país, como herramientas fundamentales de comercialización para las empresas pampeanas.

“El Gobierno está continuamente mirando el sector para ver de que manera acompaña esta situación. El pampeano lo ve. En reuniones con el ministro y el gobernador, ellos coinciden en que no quieren perder industrias en La Pampa, porque es difícil recuperarla. En la manera que se puede, con créditos a tasas subsidiadas, como el Compre Pampeano, industrias que tenían el personal han subsidiado el sueldo a tasa cero, se trabaja con líneas crediticias para maquinarias. Siempre hay un diálogo con el ministro para acompañar al sector”, remarcó.

“La industria de La Pampa no tiene baja de desocupación, es baja en comparación con otras provincias”, agregó.

Gorordo también se refirió a la dificultad de no poder salir a trabajar a otras provincias. “Se nos pone complejo salir con nuestros productos a otras provincias y a otros países. El producto de La Pampa es muy bueno, no solo para otras provincias, sino para otros países de exportación”, afirmó.

Por otro lado, el presidente de UNILPA habló sobre la problemática de no poder retener jóvenes profesionales para trabajar en el mercado. “Estos últimos tiempos veo como un problema la oferta de jóvenes profesionales que no se pueden tomar. Es un desafío de la industria para que nuestros profesionales se queden en La Pampa. Primero por una cuestión económica y ahora por la pandemia. Ante una incertidumbre no quieren tomar más personal, porque no saben que va a pasar. Es un problema para La Pampa no poder tomar personal”, contó.

El empresario de Ingeniero Luiggi destacó la participación de las empresas pampeanas en la Expoagro que se realizó a principio de marzo del corriente año, en San Nicolás, Buenos Aires, donde las compañías más destacadas del sector agroindustrial suelen tomar las decisiones comerciales que definen el año productivo.

“Todo lo que fue relacionado al agro fueron los menos afectados, ellos no pararon. Otro sector que había hecho ventas importantes en la Expoagro, pudieron seguir trabajando”.

“La colaboración del Banco de La Pampa que subsidia con tasas bajas y el Gobierno provincial que nos dieron el espacio físico para estar en la Expoagro, eso ayuda a las PyMEs, porque ir por su cuenta se complica y cuando nos juntamos entre varios se hacen más accesible. Tenemos buenos productos y tenemos que seguir trabajando”, remarcó.

También se refirió a la importancia de haber armado un protocolo sanitario para el sector. “Cada empresario pudo hacer un protocolo y seguir trabajando. No es el mismo una industria de Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe, por las dimensiones que tienen, pero sí somos conscientes y cuidamos a los empleados en este tiempo que ha pasado”, comentó.

Finalmente, Gorordo se despidió con un saludo para todos los industriales de la Provincia. “Saludos a todos los industriales, si hoy nos encontramos activos es por que lo que estamos haciendo lo sabemos hacer y lo hacemos con mucho compromiso”, concluyó.

