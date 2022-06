Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas y Sector Antártico

Participaron de la ceremonia el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger, el intendente local, Gustavo Cein, el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, el senador nacional, Daniel Kroneberger, el diputado nacional, Hernán Pérez Araujo, la diputada provincial, Lorena Clara, el subsecretario de Derechos Humanos, Juan Pablo Fasce, el subsecretario de Justicia y Registros Públicos, Pablo Boleas, la subsecretaria de Estadística y Censo del Ministerio de la Producción, Laura Biasotti, veteranos de Guerra de Malvinas, demás autoridades provinciales, municipales, militares, policiales y de seguridad, familiares, representantes de instituciones intermedias, vecinos y vecinas.Tras el ingreso de las banderas de ceremonia de las instituciones locales se procedió con la entonación del Himno Nacional Argentino, a cargo de la Banda del Regimiento de Infantería Mecanizado 6 “Capitán Tocagni”.Seguidamente se dio lectura a una carta de salutación enviada por el gobernador Sergio Ziliotto, expresando la salutación para el intendente local y a toda las autoridades que acompañaron un día sensible para el alma nacional: “la soberanía representa el ejercicio de nuestros derechos como sociedad en todo el territorio de la Patria, con Malvinas nos despojaron de ese derecho hace muchas décadas y jamás vamos a renunciar, trabajamos de manera incansable, gestionamos, hicimos de la memoria un acto de conciencia para que generación tras generación las islas sigan integradas por el espíritu de nuestro pueblo como cada uno de los espacios de esta tierra que nos vio nacer. A todo el pueblo de La Maruja les deseo que cada conmemoración, cada celebración o cada momento disfrute su pujanza y desarrollo, contando con el acompañamiento de un Estado plenamente federal”.Seguidamente habló a los presentes Rolando Contreras, presidente del Centro de Veteranos de la provincia de La Pampa, quien luego recibió dibujos por parte de la estudiante local Maia Páez. También se dirigieron al público el jefe comunal y el subsecretario de Derechos Humanos. El intendente entregó una plaqueta tanto al Centro de Veteranos como al Gobierno de La Pampa y luego del retiro de las banderas de ceremonia se procedió con la entrega de medallas a veteranos, para culminar con un desfile militar.

Juan Pablo Fasce

En nombre del Gobierno de La Pampa, el subsecretario de Derechos Humanos agradeció la presencia en este acto y recordó que de 1973 a la fecha “todos los 10 de junio conmemoramos la afirmación de los derechos soberanos de Argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwiches del Sur, Georgia del Sur, demás islas del Atlántico Sur y de los espacios marítimos circundantes”.

“Esta fecha no fue escogida al azar ni la ocurrencia o capricho de un legislador trasnochado sino que por el contrario evoca la designación del primer gobernante argentino en las Islas Malvinas, es más, podría decirles también que mucho tiempo antes la corona española ya había comisionado a una treintena de gobernantes para que hiciera presencia efectiva en la Isla y un ejercicio activo de su derecho soberano sobre esas tierras remotas, pero tan añoradas y queridas por los argentinos y argentinas”, prosiguió.

Fasce consideró, a 40 a años de Malvinas, “no podemos resumir o circunscribir este acto solamente a una referencia histórica o una mera efeméride sino que por el contrario corresponde hacer un acto más comprometido y en tal sentido propongo hacer un análisis sincero, concienzudo, respecto de lo que pudimos haber hecho como país desde 1982 hasta aquí para recuperar efectivamente las Islas, en tal sentido y si hacemos un análisis riguroso muy probablemente los resultados alcanzados no nos dejen del todo satisfechos, y mucho menos aún si tenemos presente, por ejemplo, una noticia que trascendió mediáticamente semanas atrás y por la cual se nos daba a conocer que un diplomático argentino, en condiciones personales bochornosas, no solo había comprometido los intereses económicos de la Nación sino también, y lo que es más grave aún, los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur, Georgia del Sur, demás islas del Atlántico Sur y de los espacios marítimos circundantes suscribiendo un convenio con Reino Unido por el cual lo autorizaba a llevar adelante toda una serie de iniciativas y de explotaciones productivas en la zona controversial y de disputa de soberanía”.

El funcionario provincial recordó que son muchos los actos, jornadas de trabajo, cenas de camaradería, los cafés al paso compartidos con los héroes pampeanos ex veteranos de la Guerra de Malvinas, “y en cada una de esas oportunidades pude presenciar la forma en que se miran unos a otros, las miradas que le prodigan sus parejas, sus familiares, sus seres queridos, son miradas llenas de respeto, de admiración, de orgullo por saber que lo han dado todo en defensa de la Patria, por saber que lo entregaron todo para que la Nación defienda sus intereses y sus derechos. Es tiempo de que empecemos a observar esas mismas miradas en quienes hoy, y por las vías diplomáticas, está procurando recuperar aquello que nos pertenece”.

A modo de cierre compartió un concepto, del que pidió a los presentes y a todo el pueblo argentino lo internalice, “que tiene que ver con esto que se vino diciendo, transcurrieron 40 años de la gesta de Malvinas y casi 200 años desde que el colonialista opresor nos arrebató forzadamente aquello que nos pertenece por derecho. A mi criterio estamos hablando de un tiempo más que prolongado, un tiempo en que estuvimos pugnando por recuperar aquello que por razones geográficas, históricas, jurídicas y de toda índole nos pertenece, y sin embargo no alcanzamos con éxito el objetivo que propugnamos, por eso propongo recuperar el pensamiento de los prohombres de nuestra historia y para no irme tan atrás en el tiempo rescatar el pensamiento y las palabras del ex obispo de Avellaneda, Monseñor Gerónimo Podestá, que durante el desarrollo de la Guerra de Malvinas y en aquel año 1982 proclamaba a los cuatro vientos que los apoyos francos, verdaderos que teníamos que buscar para alcanzar nuestro objetivo no había que buscarlos ni mirando al norte, ni a Europa, ni mirando al este sino más bien mirando a nuestro lado, mirando y confiando en las naciones con las cuales compartimos raíces e historia, es por eso que considero, propugno y propongo afianzar la CELAC, hoy presidida por nuestro señor presidente Alberto Fernández, el Parlasur, y cuanto foro multilateral congregue a las naciones latinoamericanas. Estoy convencido que junto a ellas no solo lograremos alcanzar nuestro máximo deseo de integrar definitivamente el territorio nacional, sino también un anhelo de toda la región que tiene que ver con finalmente lograr instaurar en el Atlántico Sur una zona de paz y cooperación”.

Intendente

Gustavo Cein brindó la bienvenida a las autoridades e hizo referencia a esta fecha tan importante para el país, “quiero agradecer a la generación que tuvo que marchar a defender las Malvinas, a recuperarla por vía de las armas, eternamente agradecido en mi persona, en nuestra localidad caló muy hondo, tenemos dos veteranos de guerra”.

“La importancia fundamental de seguir con el reclamo por la vía diplomática para recuperar nuestras tierras, nuestra soberanía, algo que nos fue quitado y que va a seguir vigente para que en algún momento orgullosamente veamos nuestra celeste y blanca flamear sobre las Islas Malvinas que creo es el sentimiento de todo un pueblo y de todos los veteranos que fueron a ofrecer la vida por la Patria”, añadió el jefe comunal.

El intendente consideró que como comunidad lo mínimo que podían hacer era el hermoso monumento “Héroes” dedicado a los veteranos, “nuestros héroes de carne y hueso, héroes que podemos palpar, que podemos abrazar, y reivindicar esta malvinización que necesitamos que los pequeños y pequeñas conozcan, que sepan que en el año 1982 hubo un conflicto bélico, hubo ciudadanos que marcharon a una guerra y no lo podemos olvidar, más que nunca las Malvinas son y serán argentinas”.

Veterano de Guerra de Malvinas

El presidente del Centro de Veteranos de la provincia de La Pampa, Rolando Contreras, agradeció la presencia y cada reconocimiento recibido a lo largo de estos 40 años, “hoy más que nunca agradecer a las autoridades de La Maruja, nos enorgullece con el monumento que ha concluido, nos gratifica mucho que la gesta de Malvinas siga vigente y cada día más compenetrada en todos los habitantes de cada localidad”.

Asimismo hizo extensivo el agradecimiento a los representantes del Gobierno provincial, “quienes en ningún momento nos dejan de lado, siempre nos tienen presente y apoyan en todo aspecto. Quiero decirles que nos sentimos orgullosos de estar acá, siempre vamos a estar donde nos requieran para seguir generando esto que no se tiene que perder nunca, que es reivindicar la soberanía sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, sé que con el esfuerzo de nuestros gobernantes por la vía pacífica lo tenemos que lograr, espero no pase mucho tiempo y verlo, así enorgullecernos de volver a ver flamear nuestra bandera en las Islas Malvinas”.