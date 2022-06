Destacan el fuerte carácter académico del Congreso Pampeano del Agua

El director de Políticas Hídricas, dependiente de la Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa, Gastón Buss, se refirió al reciente desarrollo del VI Congreso Pampeano del Agua “Don Edgar Morisoli” en la ciudad de Santa Rosa, y a los contenidos generados a través del mismo.“Estamos muy satisfechos con todo el esquema, fueron dos jornadas intensas, de mucho trabajo y detalles tenidos en cuenta, no solo los de gestión política, sino todo lo académico y la generación de conocimientos en relación a los recursos hídricos y el manejo de estos” señaló a la Agencia Provincial de Noticias.Describió que el segundo día de jornada comprendió el eje educativo con la participación de escuelas de todo el interior de la Provincia, donde tenemos más de 30 trabajos del estilo feria de ciencias con stand y la participación de los chicos de manera presencial. Además, se agregó la actividad artística con música, obras de teatro y circo”, indicó.En referencia a los objetivos del desarrollo de los diferentes Congresos del Agua con el sector educativo, Buss indicó que “la idea es que la temática hídrica no se quede solo en los libros o en lo que pasa en los escritorios del Gobierno, sino que llegue a la sociedad en todos los sentidos y aspectos. Esperamos que esto sea un escalón para seguir creciendo y que lo 30 trabajos que tenemos en el Área educativa se puedan incrementan en próximas jornadas, lo mismo con trabajos técnicos y académicos que aumentaron con respecto a ediciones anteriores y nos deja muy satisfechos”, continuó.“La temática de los recursos hídricos en La Pampa está muy afianzado hacia adentro y eso hace que de afuera valoren nuestra gestión y política hídrica es por eso la participación activa de agentes externos a la provincia. Tuvimos muy buena predisposición y participación de autoridades nacionales, como así también se contó trabajos técnicos de otras provincias, incluso de países vecinos como Chile y Uruguay, lo que fortifica todo lo que se viene haciendo hacia adentro”, manifestó.A modo de balance, el funcionario destacó la trayectoria de reclamos a lo largo del tiempo. “Estos trabajos se vienen haciendo desde hace mucho tiempo y hoy estamos cosechando muchos de esos frutos y es lo que nos motiva a trabajar más firme en este camino y no solo por el emblema de la lucha de nuestros ríos que es nuestra bandera, sino por el cuidado del agua que cada ciudadano realiza en su propio hogar y que se necesita del compromiso de toda la sociedad”, concluyó.Los y las participantes del Congreso tuvieron la oportunidad de analizar los siguientes temas desplegados en el Espacio de Arte, en el Aula de Capacitación y en el Auditorio de Medasur:

Taller Usos y Aprovechamientos:

Acceso al agua para los pobladores de Emilio Mitre (Milton A. Breit; Maria S. Poey; Maria J. Molina; Juan J. Torrado; Juan M. Lux)

Evaluación de la recarga bajo distintos escenarios pluviométricos en el área del Valle Argentino. (Christian Montagna, Natalia Loyola y Eduardo E. Mariño)

Escenarios de déficits hídricos y riesgos en el abastecimiento previsto en el segundo tramo del acueducto del rio Colorado (Camila Romani y Jorge Lapena)

Controversias en el Meridiano V: usos y abusos en torno a las aguas del rio Quinto en el inicio del Siglo XXI. (Jorge Lapena y Adriana Pereyra)

Curso medio del rio colorado: antecedentes de la gestión del riesgo ante escenarios críticos previsibles.(Maite Betelu, Leandro Altolaguirre, Jorge Lapena y Eliana Pereyra Fernández)}

El agua como limitante de la ganadería bovina en La Pampa. (Vázquez, Pablo Mauricio; Arroyo, Claudia Karina)

Escenarios climáticos y de expansión agrícola: efecto sobre el balance de agua en la cuenca del río Colorado, Argentina. (Carolina, M. Aumassanne; Fernanda, J. Gaspari; María Eugenia Beget; Dardo, R. Fontanella; Carlos, M. Di Bella)

Desafíos para la reconversión de un sistema de riego gravitacional a presurizado. (Dardo, R. Fontanella; Carolina, M. Aumassanne1; Enrique, Schmidt)

Análisis pluviométrico y creación de curvas de Intensidad, Duración y Frecuencia (I.D.F.) para Santa Rosa, La Pampa. (Srur Florencia)

Modelación hidrológica-hidráulica con SWMM y Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible en Santa Rosa, La Pampa. (Srur Florencia)

Estudio hidrogeológico para dotar de agua potable a General Pico. Antecedentes y resultados. (Carina Arroyo; Fernando Soto y Ariel Silletta)

Manantiales del Oeste pampeano, una propuesta para su recuperación. (Marcos Rodríguez, Laura Ambrosio y Juan Greco)

Economía del agua de riego: evolución del costo del mm de riego con pivotes centrales. (Dardo, R. Fontanella; Carolina, M. Aumassanne)

Metodología geoeléctrica para la detección de filtraciones en lagunas de efluentes de tambos. (Agustín Menta, Julián Ramos, Manuel Giménez, Alfonso Flaquer, Juan Pablo Debone, Gonzalo Bango).

Taller Planificación y Gestión

Inundaciones y emergencia agropecuaria: una mirada a través de los sensores remotos. (Lorena Verónica Carreño)

Acciones colectivas que propician la integración transfronteriza del río Colorado, Argentina. (Beatriz Dillon, Micaela Herlein y María Carolina Diharce)

Fluctuación del nivel freático en un sector periurbano del acuífero Toay, La Pampa. (García, Hugo Leonel; Bonafina, Ariel Antonio; Lanzillotta, Rolando Luis)

La política hídrica pampeana en función del cambio climático. (Héctor Gómez)

Presencia de peces siluriformes en el Arroyo de La Barda, La Pampa. (Omar Del Ponti)

Planificar el uso de los recursos hídricos de la región Comahue, bajo los escenarios de cambio climático. (Polla, G; Horne F; Pavese, J.; Stangaferro, S.; Gomez, E.; Mañueco, L. Montenegro)

El modelo MODFLOW para la planificación del recurso agua subterránea. (Pavese, J.; Polla, G; Horne F; Stangaferro, S.; Gomez, E.; Mañueco, L.; Montenegro)

Monitoreo hidroquímico del acuífero pampeano en un sector del barrio sur de General Pico, La Pampa. (Marcos Rodríguez, David Ruz Gatto, Juan Domke, Brenda Ramos y Gastón Buss)

Informe hidrometeorológico de la cuenca del río Colorado: un instrumento para la toma de decisión. (Carolina, M. Aumassanne; Patricio, Oricchio, María Eugenia Beget; María Lujan Masseroni; Dardo, Fontanella; Ayelen, Varela)

Planificación de riego restringido para la ribera pampeana del río Colorado. (Dardo, R. Fontanella; Enrique Schmidt; José María Larrazabal; Javier Herrada; Carolina, M. Aumassanne)

Espalda de las políticas públicas a la vida en el Atuel. Testimonios de despojo al interior de La Pampa, Argentina. (Andrea Marina D’Atri)

Caracterización de la huerta experimental de la Facultad de Agronomía de la UNLPam.: eficiencia de riego, salinización-sodificación de suelos.(Garcia, G.O.; Aimar, D.C., Abascal S.A.)

Análisis de zonas de influencia del río Paraná para la delimitación de las cuencas de la provincia de Buenos Aires. (Daniel E. Rives, Lucía de Antuenoa Brenda Vatha, Guillermo Baldelló, Eliana Vegué Sandovala y Verónica Guerrero Borgesa.)

Particularidades de la extracción del agua subterránea en La Plata. (Marta Deluchi, Patricia Laurencena, Juan Francisco Zanandrea y Eduardo Kruse)

Calidad de agua

Programa de control y vigilancia de aguas naturales destinadas al uso recreativo de contacto primario. (Pratts, Pamela; Kissner, Sonia; Laura Ambrosio)

Instalación de dos freatímetros para monitoreo del agua subterránea en Catriló, La Pampa. (Lorena Ceballo, Matías Hirch y Camila Fossati)

Metales en los efluentes líquidos urbanos de Santa Rosa y su toxicidad para D. magna. (Violeta Poggio Herrero, Camila Rodríguez y Guido Mastrantonio)

Calidad del agua subterránea en el norte de la planicie pampeana central. (Lorena Ceballo, Natalia Loyola, Martín Moradas y Carlos Schulz)

Caracterización hidroquímica de la lente acuífera Toay-Santa Rosa, La Pampa. (Juan Ignacio García, Carlos Mario Camilletti, Claudia Carina Arroyo)

Abatimiento de arsénico y flúor en aguas de la región semiárida pampeana mediante electrocoagulación. (Failla Nicolás, Narvarte Alejandro Martin, Cora Jofre, Florencia, Patricio Picco, Savio, Marianela)

Análisis de agua subterránea de uso múltiple en la región semiárida pampeana (Florencia, Cora Jofre; Micaela, Perez; Vanina N., Murcia; Nanci, Kloster; Marianela Savio)

Evaluación multielemental de aguas subterráneas mediante MIP OES. (Florencia, Cora Jofre; Valentina, Giacomino; Marianela Savio)