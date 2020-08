Cultura: talleres virtuales en el marco de “El Futuro es Hoy”

Cultura informó a todos los adolescentes y adultos mayores que están participando en la propuesta “El Futuro es Hoy” que, si están dentro de las categorías propuestas para los Juegos Culturales Evita, versión virtual, las obras podrán ser seleccionadas también para dicha instancia nacional.¿Cómo y de qué manera? De la variedad y diversidad de trabajos que se reciban en “El Futuro es Hoy”, podrán seleccionarse aquellos que estén comprendidos en el reglamento que el programa nacional dispone (disciplinas, condiciones de presentación y categorías estipuladas).

Disciplinas

Las disciplinas de este año para los Juegos Culturales Evita versión virtual,son solo: dibujo, pintura, fotografía, poesía y cuento en las tres categorías: Sub 15, Sub 18 y Adultos Mayores. VideoMinuto y Canto Solista: Sub 15 y Sub 18.

El Futuro es Hoy

En cuanto a las niñas, niños, adolescentes y adultos que deseen participar de El Futuro es Hoy, podrán inscribirse en los talleres disciplinares dispuestos para acompañar y estimular el proceso de desarrollo de sus trabajos que incluyen una amplia variedad de expresiones y formatos artísticos.

Los talleres comienzan el próximo martes 18 de agosto, y para inscribirse hay que completar un formulario ingresando al link https://forms.gle/scfnE7HhhmPB5vhm8

También pueden escribir a culturaelfuturoeshoy@gmail.com (niños y adolescentes) o elfuturoeshoyadultosmayores@gmail.com (adultos mayores).

Talleres virtuales

Si ya te imaginaste el futuro de muchas formas pero aún no te decidiste a expresarlo, o si ya estás trabajando sobre una idea pero necesitás un poquito de ayuda, estos talleres son para vos.

Te acompañaremos durante cuatro (4) encuentros con frecuencia semanal a imaginar el Futuro desde la disciplina artística que más te guste.

Te ofreceremos distintos recursos técnicos y creativos para que puedas completar tu obra.

Podés inscribirte en uno o más talleres. En cada uno encontrarás un modo diferente de enriquecerte.

Modalidad de los talleres

Cuatro encuentros. Frecuencia semanal. Duración: una hora y media. Comienzan el martes 18 de agosto en distintos días y horarios para que puedas asistir a más de uno. ¿Qué necesitás? Para comenzar, un teléfono celular o una computadora y una conexión a internet, papel, lápiz o lapicera.

Cronograma

Martes a las 18. Taller de Fotografía, video y animación.

Miércoles a las 18:30. Taller de música, canto y canciones.

Jueves a las 18. Taller de escritura: poesía, cuentos, palabras y letras.

Viernes a las 18. Taller de dibujo, pintura collage.

Sábado a las10 .Taller de danza y expresión corporal.

Sábado a las 11. Taller de teatro.

Talleres

De fotografía, video y animación. Docentes: Rodrigo Pérez – Nicolás Broner. Encuentros: Martes a las 18.

Pensarse a través de las imágenes, jugar, volver a vernos y crear el futuro a través de una foto o un video. Estas son algunas de las propuestas que vamos a desarrollar en el taller que les proponemos desde estas disciplinas. A través de trabajos, juegos, pensamientos, palabras e imágenes les invitamos a crear un futuro, a verlo. También vamos a ver muchos, muchos autores. Lo único que necesitás es una cámara o un celular y una compu con conexión a internet, y por supuesto muchas ganas de divertirte.

Esta capacitación está pensada para darles herramientas que luego puedan poner en práctica para los trabajos a presentar en la convocatoria “El futuro es hoy”, para ir pensando entre todos cómo vamos a ver el mañana.

Taller de música, canto y canciones. Docentes: Victoria Mario – Cocó Pérez Evangelista. Encuentros, miércoles a las 18:30.

La música es parte de cada momento de nuestra existencia, pero: ¿cómo será la música pensando en el futuro? Sumate y participá de cuatro encuentros en los que progresivamente desarrollaremos herramientas para que te acerques más al apasionante mundo de la creación y expresión sonora.

Técnica vocal y corporal. Puesta en escena. Composición. Filmación de video. ¿Te animás a crear tus canciones? Necesitaremos: un celular, conexión a internet, papel, lápiz, goma y tu maravillosa mente. ¡Te esperamos! Vito y Cocó.

Taller de escritura, poesía, cuentos, palabras y letras. Docentes: Adriana Maggio – Emilce Aimar. Encuentros, jueves a las 18.

Comenzaremos con una entrevista a una escritora. Esperamos que en la inscripción ya tengan preguntas para hacerle. Las preguntas evocan los olores, las imágenes… ¿Qué te gustaría saber de quien escribe? Leer a otros para inspirarse. Pasar dos veces por las cosas y muchas más por la escritura propia. Cerraremos con devoluciones. Tips de escritura. Consejos y ” desconsejos” de grandes escritores.

Taller de dibujo, pintura, collage. Docentes: Yamila Berhau – Pablo Salazar. Encuentros, viernes a las 18. Te invitamos a que seas parte de estos encuentros en los que la imaginación, las técnicas visuales y lo multimedial nos ayudarán a construir criterios. Daremos lugar a tus necesidades plásticas, creativas, de utilización del color y sobre todo identificar y resolver cuestiones de la conceptualización. Asegurar el mensaje de esta convocatoria en tus obras, permitirá llegar al público de forma clara y con la realización de un producto visual terminado. Esperamos contar con tu presencia.

Taller de danza y expresión corporal. Docentes: Analisa Muñoz – Pablo Ruggieri. Encuentros, sábados a las 10. Nos preguntamos cómo sentís el cuerpo y también cómo cambió su movimiento. ¿Imaginamos cómo serán en el futuro? Te invitamos a hacer este recorrido: ¿Para qué me muevo?¿Para qué cuento esto? ¿Cómo pensar, trabajar y desarrollar una idea? ¿Cómo podríamos organizar ese relato? ¿Qué materiales puedo usar como fuentes de inspiración para crear la obra? ¿Qué estrategias puedo usar para traducir producciones de otros lenguajes artísticos o desde el científico al lenguaje de la danza? El gesto. El gesto y su expresividad conmigo mismo. El gesto y su expresividad con el otro. ¿Se ve igual el cuerpo en el escenario que en la pantalla? ¿Cuáles son los recursos que me ofrece este formato? ¿Cómo se puede pensar una coreografía para la cámara? ¿Cuáles son los pasos para realizar un video-danza?

Necesitaremos, un celular, conexión a internet, papel, lápiz.

Taller de Teatro.: Docentes: Laura Acuña – Ana Santamarta. Encuentros, sábados a las 11. Reinventarse, imaginarse de otras maneras, descubrir y establecer nuevos vínculos a través de la virtualidad y sostener los hábitos de encuentro. Nuevas formas de reencuentro que nos permiten trabajar y explotar nuevas herramientas a partir de juegos teatrales, ejercitaciones diversas e improvisaciones, para acompañar un proceso, una idea, o disparar la imaginación. Iremos explorando la sensibilidad y capacidad expresiva que cada persona posee en un marco de juego, creando disparadores para la creación colectiva e individual, en este nuevo formato virtual, que nos mantiene lejos pero cerquita a la vez.

Los invitamos a ser parte del “Futuro es Hoy” y dejar volar la imaginación con todas posibilidades que nos brinda la tecnología y seguir apostado al arte.