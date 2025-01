Créditos, incentivos fiscales y Expo Pymes 2025: ejes de la estrategia pampeana para confrontar la crisis provocada por Nación

En respuesta al complejo escenario nacional, el Gobierno de La Pampa repasó un conjunto de medidas anticíclicas que incluyen créditos productivos, incentivos fiscales y la organización de Expo Pymes 2025 como ejes para impulsar la reactivación económica provincial. Estas políticas buscan fortalecer al sector productivo y generar oportunidades de crecimiento sostenido en la región.

Durante la reunión N° 21 del Consejo de Administración y la N° 11 del Consejo Asesor de la Agencia La Pampa de Inversiones y Comercio Exterior (I-COMEX), se definieron acciones prioritarias para enfrentar los desafíos actuales. Entre los temas tratados se destacaron la reactivación de líneas de crédito para las PyMEs, el seguimiento de la Ley de Incentivos Fiscales, los preparativos de Expo Pymes 2025, y la promoción de la oferta turística pampeana. Además, se realizó un análisis exhaustivo de la coyuntura económica provincial, proyectando estrategias para los próximos meses.

El director de I-COMEX, Sebastián Lastiri, presentó un exhaustivo análisis sobre los efectos de las políticas económicas nacionales en los primeros once meses. Se destacó una disminución significativa en las transferencias de Nación hacia las provincias. Este ajuste afectó especialmente a La Pampa que en los 11 primeros meses de 2024 recibió un 96% menos en concepto de transferencias no automáticas que en igual período del año anterior, frente a una caída del 76% del resto de las provincias. Se subrayó que estas restricciones no solo afectan a las provincias, sino también a los jubilados y a la inversión en obra pública, lo que a su vez repercute en la producción y el empleo. Además, el monto por habitante destinado a inversión en infraestructura (rutas, conectividad, infraestructura eléctrica, etc.) a nivel nacional es el segundo más bajo de los últimos 32 años, después del registrado en 2002.

Frente a este panorama, se destacó el compromiso del Gobierno de La Pampa para contrarrestar estos efectos a través de herramientas de políticas contracíclicas: las distintas líneas de crédito a tasa subsidiada ofrecidas en conjunto con el Banco de La Pampa, las promociones para sostener el consumo que facilitaron ventas por más de $60.000 millones y los incentivos fiscales son ejemplos concretos del esfuerzo provincial para estimular la economía local.

Impulso a la producción: reactivación de créditos y proyección hacia Expo Pymes 2025

La ministra de la Producción, Fernanda González, anunció la décima edición de Expo Pymes, que se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de abril en el Autódromo Provincia de La Pampa.

Este evento, que refleja un esfuerzo conjunto del Gobierno de La Pampa en colaboración con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Municipalidad de Toay, el Banco de La Pampa y la Agencia I-COMEX, tiene como objetivo fortalecer las pequeñas y medianas empresas pampeanas y dinamizar la economía local. En su edición 2023, Expo Pymes reunió a 427 expositores, atrajo a aproximadamente 80.000 visitantes y facilitó 254 operaciones comerciales por un monto total de $1.968 millones a través del programa Compre Pampeano.

Además, se destacó el lanzamiento de diversas líneas de crédito como parte de las acciones del Gobierno para reactivar la economía y sostener la actividad productiva. Entre estas se encuentran el Préstamo de Inversión, destinado a proyectos de largo plazo, “Compre Pampeano”, préstamos de capital de trabajo, préstamos de capital de trabajo específicos para exportadores y para frigoríficos. Vigentes desde noviembre de 2024. Estas herramientas financieras permiten acceder a créditos con hasta 15 años de plazo, fundamentales para apoyar a los sectores estratégicos y fortalecer el tejido productivo de la Provincia.

Informe de ejecución de Ley de Incentivos Fiscales

El subsecretario de Ingresos Públicos de la provincia de La Pampa, Alejandro Vicente, presentó los resultados de la Ley de Incentivos Fiscales, destacando su impacto positivo en la protección del empleo industrial y el fortalecimiento de la eficiencia productiva en La Pampa.

Hasta noviembre de 2024, se otorgaron créditos fiscales por montos significativos, dirigidos principalmente a actividades industriales, con un efecto directo en la generación de empleo y la competitividad. Además, se anunció que para 2025 se incrementará al 50% del impuesto generado por el excedente en términos reales el crédito fiscal a otorgarse, ampliando los beneficios para los contribuyentes que cumplan con los requisitos.

El subsecretario también anunció la implementación de nuevas medidas para optimizar la distribución de los créditos fiscales, priorizando sectores estratégicos que son clave para la economía provincial. Además, se simplificará el procedimiento de solicitud, permitiendo que los contribuyentes accedan al beneficio a través de declaraciones juradas, reduciendo la burocracia y facilitando el acceso a estas herramientas que promueven el desarrollo productivo provincial.

La Pampa refuerza su oferta turística

Saúl Echeveste, secretario de Turismo, abordó diversas temáticas claves planteadas en reuniones previas.

Entre los puntos destacados se incluyeron el avance de la reglamentación para igualar los requisitos y garantizar la seguridad de los visitantes en los denominados “alquileres por día”, en conjunto con la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo.

Otro punto mencionado fue el desarrollo de un reglamento para fomentar el turismo rural y cinegético, incluyendo el coto de caza. También se trataron aspectos relacionados con la implementación y desarrollo de protocolos para el ingreso y la permanencia de menores en alojamientos turísticos, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y DDHH de La Pampa, con el objetivo de garantizar experiencias seguras.

Presentes

El Consejo Asesor de la Agencia I-COMEX, se consolida como un espacio de diálogo entre el sector público y privado. En este marco, representantes de diversas cámaras empresariales se reúnen con funcionarios de distintas instituciones del Estado provincial para intercambiar ideas y abordar las problemáticas con políticas públicas específicas para cada sector productivo de la matriz productiva pampeana.

El Gobierno de La Pampa refuerza así su compromiso con la sinergia público-privada, entendida como un pilar fundamental para impulsar el desarrollo económico y fortalecer la competitividad provincial.

Por el Gobierno provincial, estuvieron el titular de I-COMEX, Sebastián Lastiri; la ministra de la Producción, Fernanda González; el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello; el secretario de Turismo, Saúl Echeveste; por la Secretaría de Energía y Minería, la directora de Gestión, Mercedes Bonetto; el subsecretario de Ingresos Públicos, Alejandro Vicente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández; el secretario de Trabajo y Promoción del Empleo, Marcelo Pedehontaá, el presidente del Banco de La Pampa, Alexis Iviglia y el titular del Fondo de Garantías Pampeanas (FoGaPam), Diego Ullan. En representación del Consejo de Administración participaron representantes de CACIPLP, UNILPA, CCyA, la Cámara Argentina de Construcción, la Cámara Inmobiliaria, CECLA, la Asociación Pampeana de Circuitos Cerrados Comunitarios de TV, UNLPam, FEPAMCO, CATULPA y CAPPI. También se contó con la presencia de los miembros no permanentes del Consejo Asesor: representantes por el Colegio de Ingenieros Agrónomos; el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el Colegio Médico Veterinario de La Pampa. Adicionalmente, participaron otros invitados y otros representantes de distintas instituciones.