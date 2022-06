Convocatoria para Proyectos Federales de Innovación 2022

El Ministerio de la Producción convocó a la presentación de Proyectos Federales de Innovación (PFI) 2022, en el marco de la nueva Ley de Financiamiento del Sistema Científico Tecnológico, implementada a través del COFECyT.Los Proyectos Federales de Innovación tienen como objetivo dar solución a problemas sociales, productivos y ambientales concretos, de alcance municipal, provincial y regional en todo el país, a través del financiamiento de proyectos de generación y transferencia del conocimiento científico-tecnológico.El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación destina un monto total de $ 2.400.000.000 para la adjudicación de aportes no reembolsables (ANR) y se otorgará un cupo de financiamiento de hasta $100.000.000 a cada provincia y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El monto del aporte de fuente MINCyT de cada proyecto no podrá ser inferior a $10.000.000.El ANR no podrá exceder el 80% del costo total del proyecto. El resto deberá ser aportado por los/las beneficiarios/as y/o por terceros/as, como aportes de contraparte. Cuando las Instituciones Responsables fueran empresas privadas u otras entidades con fin de lucro se exigirá una contrapartida dineraria no inferior al 30% del costo total del proyecto.Desde las áreas de Ciencia y Tecnología de las provincias acreditadas ante el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, como es el caso de La Pampa evaluarán y jerarquizarán los proyectos en concordancia con los Vectores de Desarrollo Social (VeDSPA) y Productivo de las Agendas Territoriales Integradoras (ATI) elaboradas para el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. La elección de los proyectos estará a cargo de la Subsecretaría de Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación del MINCyT y la evaluación científico-tecnológica de factibilidad la realizarán las/los evaluadores externos.

Presentación de los proyectos

Los proyectos deberán nacer del acuerdo entre una institución que identifica y plantea un problema a resolver y la institución que aporta un desarrollo innovador a través de la solución científico-tecnológica. Se podrán sumar otras instituciones con aporte de contraparte o capital humano. Del mencionado acuerdo se definirá aquella institución que se desempeñará como “institución responsable” encargada de la coordinación y ejecución del proyecto, y tendrá a su cargo la firma del convenio de subvención.

La/El “Representante Jurisdiccional” recibirá todos los proyectos desde la fecha de apertura de la convocatoria y hasta la fecha de cierre. Dentro de los 10 días posteriores al cierre de la convocatoria, las autoridades remitirán a la Subsecretaría de Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación (SSFCTI) el “Acta de pertinencia y orden de mérito Jurisdiccional” de todos los proyectos presentados con su correspondiente orden de priorización.

Dentro de los cinco días posteriores a la presentación del “Acta de pertinencia y orden de mérito Jurisdiccional”, la UVT administradora deberá ingresar los proyectos priorizados y sus anexos por medio de la plataforma de trámites a distancia TAD.

Institución responsable

Podrán ser Institución Responsable de esta convocatoria las instituciones del Sistema Científico y Tecnológico Nacional o Provincial (Universidades, CONICET, INTA, INTI, EEAOC, INA, etc.); Empresas públicas o privadas con actividades en I+D+i; organismos públicos nacionales, provinciales y municipales con densidad técnica económica y de gestión para garantizar la concreción exitosa del proyecto.



Capacitación para los interesados

El día miércoles 22 de junio se llevará a cabo una capacitación en la que se informarán las bases para en la presentación de proyectos, con autoridades provinciales y de COFECYT.

Quienes quieran participar deberán inscribirse a través del siguiente formulario: https://bit.ly/3zVJ7PR

Para más información: Dirección General de Desarrollo de Economía del Conocimiento – 2954- 411195, Falucho 792, Santa Rosa.