Convocatoria Iber – Rutas 2020: concurso internacional de ensayos

La Dirección Nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional de la Secretaría de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación invita a participar de las convocatorias de ensayos 2020 de Iber-rutas sobre las comunidades migrantes y el enriquecimiento artístico y cultural que significan para las sociedades de acogida.Miradas de Iberoamérica es un concurso internacional de ensayos cuya temática en esta edición 2020 es Dignidad y Migración.

¿Qué es Iber-rutas?

El Programa Iber-rutas “Fortalecimiento de rutas de derechos e interculturalidad en la migración Iberoamericana” es un programa iberoamericano, aprobado en diciembre de 2010 en la ciudad de Mar del Plata, en el marco de la XX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que, a través de la investigación, formación y difusión de los procesos migratorios, busca contribuir a la promoción de la diversidad cultural en Iberoamérica conformando un espacio común para la protección de los derechos de los migrantes desde una perspectiva intercultural.

¿A quién está dirigida la convocatoria?

La convocatoria es internacional y podrán participar ciudadanos o residentes mayores de 18 años, en cualquiera de los países que integran el programa Iber-rutas Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, España, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

¿Cuál es el premio?

Tanto en la categoría de ensayo libre como en la de ensayo académico los premios son:

Primer lugar: U$S 1,300. Segundo lugar: U$S 700. Tercer lugar U$S 500.

Las postulaciones que resultasen ganadoras podrían formar parte de una publicación del programa.

¿Cómo participar?

La recepción de propuestas permanecerá abierta hasta el próximo 15 de septiembre.

Consultas, descarga de las bases y mecanismos de participación en este link: http://www.cecut.gob.mx/convocatorias.php

Informes: miradasdeiberoamerica2020@cecut.gob.mx