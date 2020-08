Prevención de incendios en La Pampa

Dada la situación de sequía en la Provincia y en el marco de la pandemia, el director de Defensa Civil, Luis Clara, precisó sobre los trabajos que se vienen realizando en materia de prevención de incendios.

Se continúa recorriendo campos y verificando las condiciones en que se encuentran las picadas de los campos, intimando en caso de ser necesario al productor, efectuando un informe o aplicando una multa. “En cuanto a la prevención venimos realizando esas acciones. La temporada de incendios comienza el 1 de noviembre y aproximadamente el 15 de noviembre se activan las Bases de Operaciones ubicadas en El Durazno, Chacharramendi y Cuchillo Có”, detalló Clara, especificando que cualquiera de las bases se puede trasladar según lo requiera alguna localidad que tenga incendios.

El trabajo en el control de picadas es permanente, “aunque tuvimos un tiempo de excepción por la pandemia, ahora volvemos a recorrer la Provincia con todos los protocolos que se requieren”.

Se siguieron dando las autorizaciones de quemas. “El productor que cuenta con la autorización de quema tiene que llamar el día anterior para avisar a la Policía o a Bomberos para que no tengan que movilizarse en caso de que haya una columna de humo”. Si las condiciones meteorológicas están, se autoriza la quema.

En cuanto al inicio de la temporada indicó que no se sabe aún como vendrá. “Si viene muy lluvioso tendremos una gran carga de pasto, pero como tuvimos seca, vamos a tener falta de pasto de invierno. También tenemos que ver por zona la carga de hacienda, si los campos están muy comidos. Podemos ver la situación actual de los campos y con las imágenes de los últimos tres o cuatro años vemos qué áreas se quemaron, donde hay casi 2 millones de hectáreas que no se quemaron”.

Por otra parte, en cuanto los incendios que están ocurriendo en la provincia de Córdoba, Luis Clara señaló que se comunicó con el secretario de Protección Civil de esa provincia por si necesitan colaboración por parte de La Pampa, “pero nos comunicaron que tienen recursos, ya que se encuentran trabajando con el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, con sus propios Bomberos y de otras provincias limítrofes”.

