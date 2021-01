Convenios entre Nación, Provincia y Municipio

Se llevó a cabo en el Salón del “Circulo de Sub Oficiales y Agentes de la Policía” la firma de convenios entre el Gobierno de la provincia de La Pampa y ministerios nacionales y encuentro sobre políticas de desarrollo regional.

La jornada fue presidida por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, acompañado por el vicegobernador de la Provincia, Mariano Fernández, el intendente de Santa Rosa y Luciano di Nápoli, quienes oficiaron de anfitriones ante las autoridades nacionales integradas por; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, el ministro de Economía, Martín Guzmán, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, la secretaria Administrativa del Senado de la Nación, María Luz Alonso, la directora Ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, subsecretario de Políticas para el Desarrollo con Equidad, Martín Pollera, el subsecretario de Relaciones Municipales, Pablo Giles, la presidenta de CONICET, Ana María Franchi, el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Pablo Nuñez, y el asesor Institucional del Ministerio del Interior, Marcelo Leiras.Formaron parte del encuentro ministros y secretarios del Gobierno de La Pampa, legisladores provinciales y nacionales, y autoridades municipales.

Conceptos del gobernador

El primer mandatario provincial, Sergio Ziliotto, detalló las acciones de la jornada que comenzaron en General Pico. “Esta mañana comenzamos una agenda en la cual el corolario era tener una reunión de trabajo como la estamos teniendo en este momento entre Nación, Provincia y Municipio, y en la cual tengamos la oportunidad de debatir y generar consensos, esta es la base de sacar el País adelante. Entendiendo el problema de cada uno y entendiendo también la responsabilidad que tienen ambos Gobiernos en esta etapa histórica de la Argentina, no solo poner un país de pie desde lo económico después de recibir una administración en default, sino también atravesado por una pandemia inedita”, continuó.

“Por eso yo quiero referirme a los convenio que firmamos y como ustedes verán, el firmado en General Pico con establecer un marco institucional, una conjunción socio-productiva entre lo público y lo privado para que a través del ciencia, innovación y tecnología fortalecer todos los procesos productivos de todos los sectores económicos buscando eficiencia y competitividad. Desde el Estado queremos ser socios en el riego, en el que ponen todos los días ustedes (privados) y en el cual estamos creando un escenario. Queremos que en la Argentina y en La Pampa, sea más negocio la inversión productiva que la timba financiera. Por eso en esta diversidad de convenios, como en el caso de la energía, de transformar un problema en un recurso, el cual es un gran problema que hoy tienen los intendentes. Queremos trabajar en conjunto de ver como eliminamos esos pasivos ambientales que son los basureros a cielo abierto. Ese recurso estratégico para el cual hemos diseñado un plan a 20 años buscando casi un sueño, una utopía, un gran desafió que es la soberanía energética. Que el precio de la energía sea una variable para que vengan inversionistas extranjeros a La Pampa”, sostuvo.

Ziliotto se refirió a los ingresos economicos de las arcas del Estado provincial, obtenidos a traves de los diferentes convenios, y detalló su uso en cada caso. “El Gobierno nacional nos ha pagado los déficit de dos años, del 2017 y del 2018, y estamos negociando esa deuda del 2009 y del 2014, no para aumentar el Estado sino para poner en marcha más herramientas para la economía. Esos fondos serán para fondear dos fideicomisos que pensamos con el exgobernador, Carlos Verna, y que tienen que ver con la generación de viviendas, no solo dando dignidad del techo propio, sino generando actividad económica desde ese sector tan dinamizador que es la obra pública. Otro tiene que ver con un fondo de desarrollo productivo, a través de de un fondo de garantía de carácter público. Eso lo vamos a hacer con recursos que son de los pampeanos y estarán a disposición de los pampeanos. Compatibilizamos criterios con el Gobierno nacional, y queremos compatibilizarlos con ustedes”, concluyó.

Convenios logrados

-El cónclave tuvo que ver con la firma de tres convenios; en primer termino se rubricó el Convenio bilateral de financiamiento entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la provincia de La Pampa. Las partes convienen suscribir el presente en el marco del la Ley 27260 de creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para jubilados y pensionados y sus modificatorias y complementarias, en el que se ha determinado un valor provisorio de 1.231 millones en concepto del financiamiento del déficit del Sistema previsional de La Pampa, para ejercicio 2018. El mismo se rubricó entre Fernanda Raverta y Sergio Ziliotto.

-En segundo lugar y en el marco del programa “Municipios de Pie” del Ministerio del Interior, va a destinar 15 millones de pesos a la ciudad de Santa Rosa, que posibilitará adquirir tres nuevos vehículos, equipos de aire acondicionado, notbooks, equipos de sonido, juegos y materiales didácticos y de estimulación, muebles para los CDI y comedores municipales, con el objetivo de mejorar el servicio en las áreas sociales como los Cumelen y espacios de primer infancia. Para lo mencionado se firmó el Convenio de puesta en Valor de centros sociales y comedores municipales en la localidad de Santa Rosa, para el programa Municipios de Pie. La firma correspondió al ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y al intendente local, Luciano di Nápoli.

-Se presentó el proyecto de las obras para la Planta de Generación de Energía, convenio “Financiación de Planta de Generación de Energía con Biomasa”

Dentro del Plan Energético que La Pampa está transitando y dentro del Plan Nacional de Residuos Sólidos Urbanos, el Gobierno nacional le asignó a La Pampa a través de un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo, reciclar estos residuos y convertirlos en energía. El mismo fue rubricado por el ministro Eduardo de Pedro y el gobernador Sergio Ziliotto.

-En el marco del fortalecimiento del sistema integrado de administración financiera, tuvo lugar la firma del Convenio Marco de adhesión que dio lugar a que el Gobierno nacional le otorgue al Gobierno de La Pampa la cantidad de $157.500.000 para el fortalecimiento de la Dirección General de Rentas y a la Dirección General de Catastro, como así también el fortalecimiento de la gestión del Ministerio de Hacienda y Finanzas y del Ministerio de Conectividad y Modernización. El convenio fue rubricado entre De Pedro y Sergio Ziliotto.