“Construir Seguridad Ciudadana” cerró el ciclo de talleres y charlas

Como parte del trabajo conjunto entre Nación, el Ministerio de Seguridad de La Pampa, a través del Programa Seguridad Ciudadana en Tu Municipio, y los Municipios pampeanos, se desarrollaron talleres y charlas para la comunidad durante toda la semana en diferentes localidades de la Provincia donde se contó con gran participación comunitaria.

“Estas jornadas con Nación finalizan hoy pero nosotros ya tenemos, por supuesto, programado cómo seguir haciendo el abordaje en las localidades con nuestra gente y como seguir escuchándolos e interactuando con ellos también. Es importante escucharlos para ver y abordar las problemáticas que se están viviendo”, aseguró el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli a la Agencia Provincial de Noticias. Sobre la realización de las jornadas destacó que “esto partió de una reunión que tuvimos con la secretaria de Seguridad de Nación y la verdad es que logramos que Nación junto a Provincia y Municipios se junten en estas jornadas complementarias de Seguridad Ciudadana en Tu Municipio”, y añadió “sin dudas son acciones que sirven para la ciudadanía, para la gente de las localidades, porque estamos todos trabajando en una misma línea. Es muy importante porque replica mucho mejor y se concientiza mucho más a la gente”. En cuanto a la participación ciudadana el ministro remarcó que “hay un gran interés de participar, de informarse. De todos los talleres que asistí he recogido gente con ganas de participar y de ayudar, que es un poco el fin de todo esto” y completó “la seguridad no es la policía solamente, como ciudadanos somos responsables también. La policía ante una emergencia va a estar, eso sin duda. Pero nuestra población, nuestra gente debe ser parte y ayudar”. “Todo esto es muy positivo y sin dudas continuará en la misma línea. No es un trabajo que tenemos que dejarlo, de pasar cinco días y olvidarnos. Esto es una política constante de Estado y en ese camino vamos”, concluyó. Por su parte, el director de Participación Ciudadana y Abordaje Multiagencial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Mariano Kolonia, analizó la jornada en la Provincia, “la verdad es que el equipo, tanto del Ministerio de Seguridad de La Pampa como el nuestro, trabajó arduamente para poder desplegar este operativo, que no solo son talleres en escuelas sino que además se trabaja multiagencialmente. Esa es la idea de la Seguridad Ciudadana, una visión integral de la seguridad. No solo la reactiva sino también trabajar con la comunidad, los gobiernos provinciales y municipales para poder mejorar la seguridad de todos los argentinos”. “Estamos muy contentos, la verdad que trabajamos mucho para poder desarrollar todo esto. Tanto la provincia como los municipios se han puesto a disposición y brindaron todas las herramientas necesarias. La verdad es que la logística es bastante importante, es un gran esfuerzo llegar a cada rincón de nuestra patria y es fundamental esta articulación para poder llegar y que esto le sirva a la comunidad”, finalizó. Las actividades iniciaron el lunes en Ingeniero Luiggi, el martes en General Pico, el miércoles en Uriburu, jueves en Jacinto Arauz y finalizaron este viernes en La Adela. En cada una de las localidades se contó además con la participación de jóvenes, adultos y mayores de localidades de Caleufú, Parera, Bernasconi y General San Martín, participando del Programa Seguridad Ciudadana en Tu Municipio.

