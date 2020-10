Conectividad y Modernización es autoridad de registro para la firma digital remota

Además de la firma digital con token, el Ministerio de Conectividad y Modernización es Autoridad de Registro para realizar la firma mediante dispositivos móviles.

El Gobierno de la Provincia de La Pampa, a través del Ministerio de Conectividad y Modernización, también es Autoridad de Registro de la AC Modernización PFDR. Esta herramienta tecnológica permite firmar digitalmente archivos pdf a través de dispositivos inteligentes, como celulares o notebook con acceso a internet.

El primero en obtener su firma digital con token fue el gobernador Sergio Ziliotto. Hoy también la ciudadanía puede acceder a su firma tanto remota como con token; y al día de la fecha varios interesados, que solicitaron su turno y son ajenos al ámbito de la Administración Pública, cuentan con su firma digital.

María Victoria Tapia es Traductora Pública, y gracias a la obtención de su firma digital remota va a poder firmar traducciones públicas para que luego sean legalizadas en el Colegio de Traductores al que pertenece.

En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias la profesional destacó que “me enteré por los medios que el Gobernador y algunos funcionarios habían hecho el trámite de firma digital, entonces me contacté con el Ministerio de Conectividad y Modernización vía redes sociales y me dijeron que podía iniciar el trámite en algunas semanas”.

Respecto de la experiencia en la solicitud del turno y en la realización de la firma, Tapia sostuvo que “fue excelente, desde el primer momento en que hice la consulta me contestaron enseguida, quedaron en llamarme y lo hicieron a la semana para otorgarme el turno”.

Otra de las personas que se acercó al Ministerio de Conectividad y Modernización para realizar el trámite y obtener su firma digital remota, fue el gerente de la Zona Franca de General Pico, Eduardo Echeverría, quien sostuvo la firma digital “es una herramienta sumamente útil e interesante, mas en estos tiempos de aislamiento y pandemia”.

“Supe de la firma digital porque en mi caso era una necesidad obtenerla, entonces me puse en contacto con el Ministerio y ellos me fueron informando a partir de cuándo iba a estar disponible y generar el turno para poder hacerla”, finalizó.

Para realizar consultas sobre el trámite y la obtención de turnos, los interesados se pueden comunicar al correo firmadigital@lapampa.gob.ar o al teléfono (02954) 772190.

