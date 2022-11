Con la Fiesta del Chivito como insignia, Santa Isabel se prepara para celebrar el 118º aniversario

El municipio local prepara una nutrida actividad cultural y deportiva, que se desarrollarán del 12 al 19 del corriente mes, por un nuevo aniversario de la localidad.

El intendente local Guillermo Farana, dialogó con la Agencia Provincial de Noticias, se refirió a los preparativos para los festejos y de las distintas acciones que se están desarrollando en la localidad.“El 17 de noviembre es un día importantísimo para todos los habitantes de nuestro pueblo, y ese día será feriado por lo que haremos un evento artístico el 16 de noviembre por la noche, con varios músicos de la zona, las academias de baile de la localidad, que se van preparando con todo para la Fiesta Provincial del Chivito”.La tradicional Fiesta contará con artistas locales, provinciales y nacionales de suma importancia, según comunicaron desde la organización.Además, el jefe comunal explicó que “las actividades son con varios festejos durante toda la semana, desde el 12 hasta el 19 de noviembre, con momentos culturales que se van a ir desarrollando, con festejos austeros acorde a los tiempos que vivimos y con la mirada puesta en la Fiesta del Chivito”.Dicha fiesta se realizará los primeros días de diciembre y Farana manifestó que la “localidad se prepara con muchas ganas”. “Habrá varias exposiciones, actividades culturales, espectáculos, comidas, solo esperamos que nos acompañe el tiempo”, afirmó.“Habrá muestra de chivitos, el tradicional remate de toros. La zona ha cambiado mucho la genética mejorando la producción. Hay un apoyo importantísimo de la Estación Experimental del Ministerio de la Producción con respecto a los toros, mejorando los rodeos y eso nos garantiza una nueva genética en los animales. A esto le sumamos la presencia de porcinos, corderos de razas que no hay en la zona, gallinas y otras aves en exposición que tienen como objetivo incentivar la producción, que la gente conozca y comience a aplicar diferentes métodos de producción”, detalló.

Obras

El intendente también comentó las diversas obras que se han concretado en Santa Isabel, como aquellas que se encuentran en ejecución o se concretarán más adelante, que le darán un movimiento económico a la localidad, la importancia de la mano de obra local.

“En cuanto a obras debo decir que Santa Isabel tiene un déficit de aproximadamente 200 viviendas, y este año el gobernador Sergio Ziliotto anunció que tendríamos 85 casas. Ya largamos con 20 viviendas financiadas por el Gobierno nacional y próximos a firmar el convenio por 25 más del Plan Mi Casa 3. Y nos quedan 40 que van a venir del Gobierno nacional y que antes de fin de año vamos a estar firmando ese convenio también”, reveló.

Es así, que el funcionario explicó que será un “salto cuantitativo y cualitativo para la vida de la gente”. “A su vez, motoriza la economía local, siempre le pedimos a las empresas que vienen a construir esas viviendas, que nos acompañen con una proporción local de compra en el pueblo. Con todas las casas que hay para construir vamos a tener mucho tiempo para repartir equitativamente, tanto las compras como el trabajo”, contó.

Cueros del Oeste

Sobre la reciente puesta en marcha de esta empresa municipal, Farana destacó que “Cueros del Oeste está trabajando con mucho esfuerzo”. “Estamos hilando lana natural sin aditivos, sin ningún tiñe que no sea natural, sumando cueros. Hace unos días cuando nos visitó el gobernador Sergio Ziliotto y los funcionarios, les obsequiamos cueros de cordero sobados. Hay muchas trabajadoras que cosen muy bien, que hacen un trabajo muy fino y de calidad. Eso nos pone contento porque estamos dando trabajo genuino y de a poco vamos logrando cosas”, manifestó.

“En la próxima Fiesta Provincial del Chivito vamos a tener un stand con todos los trabajos que realiza Cueros del Oeste, habrá mates elaborados por artesanos locales, estarán las chicas de la Cooperativa que elaboran baldosas y bloques, etc. La idea es que la gente se lleve productos de Santa Isabel, recuerdos de los lindos momentos vividos”, agregó.

Destacó la importancia de ir buscando formas de producción que solucione algunos problemas en la localidad. “La política es eso, si no se puede solucionar estructuralmente como región, como localidad, porque es muy difícil por distintos factores, buscamos pequeñas producciones que permita darle trabajo a dos o tres familias”, destacó.

Hospital regional

Sobre la obra del nuevo hospital, el intendente afirmó que “es otra de las noticias importantes que tenemos este año y que por ahí todavía no tomamos dimensión de lo que significa la construcción de este hospital que se va a transformar en regional”.

“Tendrá conexión de telemedicina, equipos electrógenos propios, una planta de ósmosis inversa para garantizar calidad de agua permanente y la atención de muchos especialistas”, describió.

“El 27 de diciembre el gobernador Sergio Ziliotto va a abrir los pliegos de licitación, en dos años y medio o tres tendremos este nuevo hospital”, finalizó.