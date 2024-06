Con la entrega de premios, se inauguró el Salón de Artes Visuales Pintura 2024

En las instalaciones del Museo Provincial de Artes, el secretario de Cultura, Pablo Lucero Álvarez; el director del Museo Provincial de Artes (MPArtes) Dante Bagatto y Matías Rach, director de Gestión Cultural de la Municipalidad de General Pico; acompañaron el pasado viernes a los artistas premiados y seleccionados en la entrega de premios correspondientes al Salón de Artes Visuales de la provincia de La Pampa, Sección Pintura, Edición 2024 de Convocatoria Nacional.Con numerosa presencia de público, procedieron luego a la apertura formal de la muestra conformada por unas 30 obras de artistas de diversos puntos del país con procedencia de La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y Misiones.

Dante Bagatto

El director del Museo Provincial de Artes (MPArtes) Dante Bagatto expresó, “estamos muy contentos de estar dando inauguración al primer Salón de este año. Me queda agradecer a todos los que participaron de esta convocatoria y felicitar de manera especial a los seleccionados y premiados. Este evento no solo representa una celebración a la creatividad plástica, sino que también es un encuentro entre artistas, amigos, familia y toda la comunidad que reconoce al arte como un bien indispensable para el desarrollo social”.

Al referirse a la convocatoria, hizo hincapié en alta participación “los números nos sorprendieron, hemos tenido más de 300 artistas inscriptos provenientes de la provincia de La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán”.

Resaltó que “estamos iniciando un rescate histórico de la institución y proyectando distintos encuentros con todas las personas que representan la comunidad del Museo, para escribir entre todos, la misión y visión de la institución; pie fundamental para seguir proyectando acciones y pensando la colección”.

Para finalizar invitó a todos a recorrer las salas, dialogar con los artistas presentes y navegar por el catálogo digital a través del link https://sites.google.com/view/salon-pintura-2024

Artista premiado

Alejandro Gigli, ganador del primer premio con la obra “Altar con Rayos” manifestó su alegría al haber recibido la noticia. “Estoy muy contento y muy agradecido por estar recibiendo esta premiación”.

Al ser consultado por su obra, explicó que es una geometría arquitectónica, “trabajo con perspectiva para lograr profundidades, espacios sugerentes. Para mí la geometría es un método de construcción que me sirve para articular lo arquitectónico con lo enigmático. Es una una obra en donde pareciera que todo fuera estado premeditado por su carácter matemático, pero la realidad es que las formas ocurren durante el proceso. Me interesa mucho la metafísica, yo creo que mi pintura tiene ese carácter por los espacios suspendidos, de soledad. En particular veo al arte como un espacio de introspección y de autoconocimiento”.

Días y horarios de visitas

Las 30 obras seleccionadas que conforman el Salón de Pintura 2024 pueden visitarse hasta el 5 de julio, de lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 19. Sábado y domingo de 17:30 a 19:30 con entrada libre y gratuita.

Para coordinar visitas de colegios comunicarse al teléfono fijo 02954 42 7332.