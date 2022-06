Compre Pampeano para impulsar inversiones en energías renovables

La iniciativa fue presentada de manera conjunta entre el Ministerio de la Producción y la Secretaría de Energía y Minería de La Pampa, siguiendo los lineamientos propuestos por el gobernador, Sergio Ziliotto, respecto de trabajar en la transformación de la matriz energética de la Provincia.En ese marco la ministra de la Producción, Fernanda González junto al secretario de Energía y Minería, Matías Toso presentaron hoy dos líneas de financiamiento con el fin de permitir a los pampeanos y pampeanas acceder a kits de energías renovables que contarán con tasa bonificada y se trabajará en conjunto con el Banco de La Pampa.Una es para consumo en hogares y otra para productores agropecuarios e industrias, “en todos los casos se financia la compra e instalación de kits de productos pampeanos, destinados a generar energía distribuida renovable para inyectar a la red eléctrica”.“El objetivo -remarcó la ministra- es poder difundir y promover el Compre Pampeano, el agregado de valor local en todos los rubros y en este caso particular contribuir con el proceso de transformación energética de la Provincia, ofreciendo alternativas para que más pampeanos puedan ser parte de este cambio”.La funcionaria indicó que “para trabajar en esta línea en particular se realizó un relevamiento en la Provincia de las empresas dedicadas a energías renovables. Hoy contamos con alrededor de 20 empresas, no todas están inscriptas en el Compre Pampeano -aclaró-, con lo cual invitamos a todas las empresas a sumarse y poder ser promovedoras en estas operatoria”.

Energía

Por su parte el secretario, Matías Toso, hizo referencia a la visión del Estado provincial respecto de que el desarrollo productivo y el desarrollo energético tienen que ir juntos, “esa es la razón por la cual el Ministerio de la Producción trabajó en el diseño de líneas de crédito de Compre Pampeano, exclusivas para el Régimen de Generación de Energía Distribuida, la cual es una de las tantas herramientas que nos va a ayudar a cumplir el objetivo de generar energía en nuestra Provincia”.

Y agregó que “esto tiene que ver con las posibilidades de que usuarios residenciales y no residenciales, industrias y comercios, puedan generar energía renovable en sus instalaciones y hogares, con un destino principal de autoconsumo, y con la posibilidad de que cuando haya un excedente, inyectarlo en la red”.

“Hoy contamos con un esquema de trabajo en el cual los y las usuarias a través de su distribuidora hacen la solicitud de la reserva de potencia y luego de un trámite que se realiza vía web reciben la autorización para conectar el equipo y poder generar energía y empezar a comercializarla con las distribuidoras, lo cual verán reflejados en la factura correspondiente”, explicó Toso.

“Estas líneas de financiamiento procuran conectar el eje de la oferta y la demanda, generando espacios y oportunidades para que los pampeanos y pampeanas puedan acceder, a través de las empresas locales y cooperativas a un servicio integral, de calidad y adaptado a las necesidades, que incluye asesoramiento, venta e instalación de equipos de generación distribuida, permitiendo brindar un servicio con valor agregado y competitivo y generar nuevos nichos de desarrollo energético y productivo, amigables con el ambiente”, sintetizó Toso.

Finalmente sostuvo que se busca que “el pampeano que decida adherirse al régimen de generación distribuida compre en La Pampa a proveedores pampeanos con todo el asesoramiento que ello requiere”.

Líneas financieras

Por su parte la subsecretaria de Industria, Comercio y PyMEs, Vanina Fernández, detalló las líneas de créditos anunciadas.

“Ambas líneas se diseñaron en el marco de la operatoria tradicional del Compre Pampeano por lo tanto son muy similares, en principio porque están destinadas a un público objetivo de la Provincia con el fin de impulsar las inversiones de este tipo en nuestro territorio, a través de proveedores pampeanos”.

El requisito básico es que los proveedores estén inscriptos en el Registro del Compre Pampeano. “Hasta el momento hay 12 empresas inscriptas de este rubro, tenemos relevadas unas 20, la idea es que todas puedan registrarse”.

Una de las líneas está destinada al sector comercial productivo, es decir que los destinatarios son industrias, comercios, productores, tiene un monto de hasta 8 millones de pesos, y está bonificada en 15% la tasa y el plazo es de 48 meses.

La otra línea está destinada al público residencial o de los hogares, en este caso financia hasta 1 millón de pesos, la tasa bonificada es de hasta un 10% y el plazo de 24 meses.

“La operatoria implica en principio el contacto entre el solicitante y la empresa proveedora inscripta en el Registro, pero luego la misma deberá contar con el aval de la Secretaría de Energía y del Ministerio de la Producción, para garantizar que las condiciones técnicas de esos kit estén aseguradas”, concluyó Fernández.

Aquellas empresas interesadas en registrar sus kits de generación distribuida de energía deberán contactarse con la Dirección de Desarrollo Industrial, al correo: comprepampeano@lapampa.gob.ar