Carne vacuna: “la solución de fondo es el plan ganadero, ser más eficientes y aumentar la producción de carne”, dijo Ziliotto

“La solución de fondo es el plan ganadero, duplicar o triplicar la producción. Por eso estamos trabajando en el diseño de ese plan. También hay que aumentar la eficiencia del sector rural. En La Pampa lo estamos haciendo. Hoy hay una media nacional que se extraen 63 terneros cada 100 vacas. Falta crecer en eficiencia”. En ese sentido, aseguró que “en La Pampa ese indicador es de 68 y cuando se puso en marcha el Plan Ganadero Provincial, con el ex gobernador Carlos Verna y el ex ministro (de la Producción) Ricardo Moralejo, era 58”, agregó.“Esta es una medida transitoria y parcial que puede ser antipática y afectar a un sector del campo, la ganadería. El Gobierno nacional plantea que hay un sector de la sociedad que no puede pagar lo que vale el kilo de carne. Nadie pudo explicar por qué la carne aumento el doble que el resto de los productos de la canasta básica”, sostuvo el Gobernador pampeano.“Hay que dar respuesta a todo el mundo y por ahí duele perjudicar a una economía regional, pero va en favor de la gran cantidad de consumidores”, añadió en declaraciones a un portal web de General Pico.“No están cerradas las exportaciones, hay cupos que el Gobierno nacional los usa para un objetivo, que no siga aumentando la carne. Esto es una medida coyuntural y transitoria” insistió tal como expresada en su momento. “No estamos en una situación similar a 2008” agregó.En este sentido, anteriormente el gobernador Ziliotto había llevado el reclamo que se abran mercados cerrados, como lo son los países de Israel y China. Así, el primer propósito fue logrado ya que el Gobierno nacional asignó cupos de cortes “kosher” destinado al primero de ellos quedando pendiente la apertura del mercado chino.Asimismo, el Gobernador reclamó eficiencia a los ganadores para aumentar la producción. “Hace 40 años que se producen la misma cantidad de kilos de carne”, protestó. El campo tiene que hacerse cargo de que hoy la eficiencia de la extracción de carne no es la mejor” y pasaron gobiernos de todo signo político, incluso de facto y no se resolvió.No obstante agregó: “es un problema de todos y entre todos tenemos que encontrar la solución”.Y adelantó que actualmente la provincia de La Pampa se encuentra trabajando en conjunto con el Gobierno nacional, en el diseño de un nuevo plan ganadero. “Hay que aumentar la eficiencia del todo el sector rural, nosotros en la Provincia lo estamos haciendo. Hemos bajado impuestos para quienes aumenten la actividad económica y generen trabajo registrado. Hoy el apoyo del Estado a la economía a través de las distintas herramientas de financiamiento y subsidio al empleo son inéditos en La Pampa”.Además el primer mandatario recordó que ruralistas locales cortaron el diálogo, refiriéndose al rechazo a integrar un ámbito para consensuar un nuevo Plan Ganadero Provincial en sintonía con el nacional. “Es nuestra posición y respetamos la del campo, pero yo nunca voy a cortar el diálogo sabiendo que es un tema que hay que resolver entre todos. Si hay mundo que demanda y un mercado interno que demanda, la solución de fondo es producir más”, agregó Ziliotto.

Más viviendas para General Pico

Al ser consultado por el tema viviendas para General Pico, el Gobernador expresó que se han asignado 200 cupos más por lo que la ciudad del norte provincial tendrá en los próximos meses la construcción 632 viviendas.

En tal sentido informó acerca de un convenio entre el IPAV y el Colegio de Arquitectos de La Pampa para desarrollar una planificación urbanística, en conjunto con la Municipalidad de General Pico, en las tierras que el Estado provincial adquirió recientemente.