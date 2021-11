Capacitaciones de jóvenes pampeanos en el CFI

La capacitación del CFI tiene por objetivo brindar herramientas modernas de gestión para trabajar colaborativamente en la generación de proyectos innovadores. Está orientada a jóvenes profesionales de 21 a 35 años, vinculados a la gestión en gobiernos provinciales, municipales, empresas, universidades, ONGs y sindicatos.El curso comenzó el 30 de junio pasado y combinó clases virtuales y presenciales. Por la provincia de La Pampa completaron la formación un total de 22 profesionales.Florencia Srur, una joven santarroseña que participa del programa, destacó la la Agencia Provincial de Noticias a iniciativa del CFI. “Me pareció muy interesante la capacitación. Me gustó mucho que fuera ‘federal’, que esté pensado para las provincias”, señaló. “Tuvimos clases magistrales sobre temas diversos como Recursos Hídricos, Planeamiento, Ordenamiento, Economía, Bitcoin y criptomonedas. Además hubo talleres donde nos enseñaron a desarrollar proyectos, dándole mucha importancia al trabajo en equipo”, añadió.Por su parte, Julieta Allara, abogada y oriunda de Trenel, sostuvo que fue “una experiencia extraordinaria, no solo en los conocimientos que hemos adquirido, sino también por la posibilidad de conocer mi provincia. Honestamente yo era ajena a muchas cosas y ver el avance que tenemos en La Pampa en materia de producción y tecnología me sorprendió mucho. También el hecho de que se apueste a los jóvenes, que nos valoren y nos preparen para el futuro dándonos herramientas para la toma de decisiones”.La Semana de Integración en Buenos Aires -que se desarrolla hasta el viernes 19 de noviembre- es la instancia de cierre del programa y contempla actividades como charlas, dinámicas grupales, presentación de proyectos y visitas a entidades gubernamentales y empresas.Entre las recorridas programadas se encuentran una visita a la Casa Rosada, al Congreso de la Nación, y a empresas como Tandanor, AySa, Terminal de Cargas Argentinas (TCA), Toyota, Arsat y la Central Nuclear Atucha.

Proyecto innovador

Uno de los proyectos presentados esta tarde en el Hotel Meliá fue precisamente el de las pampeanas Srur y Allara, que trabajaron en forma colaborativa con dos jóvenes de la provincia de Chaco y otra de San Juan.

“Nuestro proyecto propone utilizar el agua de manera eficient