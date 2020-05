Capacitación a martilleros en “Administración de Viviendas Sociales”

Se firmó este martes un convenio entre el Instituto Provincial de la Vivienda (IPAV) y el Colegio de Martilleros de y Corredores de La Pampa para la colaboración en la labor formativa de los colegiados en cuanto a administración y enajenación de viviendas sociales. Además los martilleros y corredores de comercio tomarán conocimiento de los instrumentos de adjudicación (escrituras y contratos), derechos y deberes de las personas beneficiarias así como las consecuencias que acarrea su incumplimiento.

La rúbrica tuvo como partes a Jorge Lezcano por el IPAV y a Alberto Lorda por el Colegio de Martilleros. Las capacitaciones serán a través de la plataforma Zoom y se harán dos encuentros. Está previsto que el primero de ellos sea el jueves 4 de junio.

Lezcano explicó que “empezamos una capacitación conjunto para llegar a todos los colegiados y poner en conocimiento que significa la Ley FONAVI, cuáles son los condicionamientos que tiene en cuanto a los adjudicatarios y los propietarios a la hora de querer hacer uso de la vivienda social y qué condiciones tienen que cumplir para poder hacerlo”.

Remarcó que “la concientización en cuanto a la importancia de la vivienda social es una herramienta fundamental y la tenemos como lineamiento y como política de Estado. A partir de ello hemos pensado alianzas estratégicas para que no ocurran irregularidades e injusticias con las casas que entrega el IPAV. Hoy nos toca con el Colegio de Martilleros que cumple un rol fundamental en el cuidado de esas viviendas sociales”.

Alberto Lorda, presidente del Colegio de Martilleros, agradeció al IPAV por “aportar estas capacitaciones para sacarnos dudas. Muchas veces no sabemos si son propiedades que podemos alquilar o vender. La casa social tiene un fin para aquel que la necesita. No queremos cometer errores en cuanto a la administración. Siempre surgen dudas cuando nos llega una propiedad de estas. Nuestra primera consulta es al IPAV o al registro de la Propiedad Inmueble pero queremos, reitero, no cometer errores y por eso la importancia de estas capacitaciones para todos los colegiados”.

Estuvieron presentes también las gerentas de Adjudicaciones, Erica Riboyra y la Técnica Administrativa, Victoria Rodríguez, y los gerentes Técnico, Mariano Ferreto, y Contable, Ramiro Rodríguez, y el asesor del Colegio de Martilleros, Nazarenos Herrlein.