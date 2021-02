Búsqueda Activa y la opción de tratar con Ivermectina

El encargado del área Seguimiento y Control COVID, Marcos Miguel, contó a la Agencia Provincial de Noticias que la actividad se desarrolla con buena respuesta. “Comenzamos temprano detectando un paciente que había llegado de Córdoba, pero es oriundo de Santiago del Estero, que dio positivo, lo venían a buscar de provincia de Buenos Aires y se logró hacer el bloqueo en ese lugar, no tomó contacto con el empleador que lo venía a buscar y se acordó que termine su ciclo viral en el hotel, obviamente aceptó y ya está en control del equipo médico y de enfermería”.Luego se detectaron nuevos casos en los testeos en el Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno y en la Terminal también se dieron positivos. “Sabemos que es una situación fluctuante y esperamos que haya algún replique de casos, sobre todo por la vuelta de vacaciones, que ahora tenemos cambio de semana”.El médico se refirió también al anuncio del ministro de Salud de la Nación sobre el ingreso al país de nuevas cepas desde Brasil, “por lo que seguimos aprendiendo y viendo el comportamiento dinámico que tiene este virus, y además tenemos el diario del lunes nosotros porque estamos viendo en el resto del mundo, así que nos permite ir planteando algunas estrategias. Lo que sí están consolidados, después de 11 meses, los equipos de trabajo, saben las tareas que tienen que hacer y todos los equipos vamos viendo estas variables, no nos quedamos relajados y pedimos que la gente siga colaborando”.

Tratamiento con Ivermectina

Consultado por la nueva modalidad en positivos durante los testeos, a quienes se les extrae sangre, Marcos Miguel contó que desde hoy se les ofrece a los pacientes un protocolo que es de Ivermectina, “La Pampa adoptó unas normas que se llaman MEURI, para que la gente entienda vamos a entrar en un protocolo de investigación clínica que nos permite que una droga que ya fue probada en un número menor de pacientes, en distintos centros del país y del mundo, cerca de 2.000 pacientes, aparentemente tiene beneficios en inhibir la carga viral”.

“Se le va a dar la opción a la persona que se le saca sangre de entrar al protocolo Ivermectina, es un antiparasitario viejo, está más que trillada la información en los medios de esto, vamos a usar una dosis X, que va a servir para tratamiento. No lo vamos a usar como cuestión preventiva, solo como tratamiento y obviamente la persona puede aceptarlo o no”, continuó el médico, quien consideró que se trata de una droga prometedora.

Las dosis a utilizar son similares a las usadas en otras partes del mundo y hasta el momento no presentaron toxicidad, explicó el profesional, quien informó que la droga se aplica en pacientes leves y moderados, mayores de 18 años, y si son mujeres que no estén embarazadas o en la primera semana posterior al parto. “Es donde tenemos la ventana para evitar complicaciones. El paciente que ya está en la terapia se complicó, o sea, el objetivo de este tratamiento es evitar las complicaciones graves que tiene el COVID, la complicación más grave que vimos en estos 11 meses de experiencia es la neumonía por COVID, que tiene un patrón que afecta a los dos pulmones, que se llama bilateral, y es lo que nos ha descompensado a los pacientes y ha aumentado sensiblemente la mortalidad”.