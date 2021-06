Bioquímicas y bioquímicos: piezas claves en tiempos de pandemia

El Gobierno de La Pampa, por intermedio del Ministerio de Salud, reconoció la tarea profesional de bioquímicos y bioquímicas del sector público y privado. Lo hizo, precisamente, en el día que se conmemora una celebración que los y las identifica.El 15 de junio se recuerda la fecha en homenaje al nacimiento del doctor Juan Antonio Sánchez, promotor de la carrera de Bioquímica con bases científicas y profesionales.Tres profesionales de la Provincia, instalados en lugares estratégicos, coincidieron ante la Agencia Provincial de Noticias en destacar la jerarquización de una especialidad que forma parte de las piezas claves en la lucha contra la COVID.Rita Pastor, bioquímica, jefa de sector de Laboratorio del Hospital Comunitario Generalista Evita de Santa Rosa, dio cuenta de las funciones y actividades que realizan en lo cotidiano y más aún en tiempos de pandemia.“Alcanza decir que el 70% de los datos de un paciente en su historia clínica forman parte de los resultados que arroja el laboratorio de análisis clínicos”, afirma.La bioquímica trabaja sobre el paciente, midiendo diferentes determinaciones que son sumamente útiles en la etapa del diagnóstico, pronóstico y seguimiento de las diferentes patologías dentro del área de la Salud.

Automatización y pandemia

Con el avance de los años los laboratorios se fueron automatizando, “la tecnología fue formando parte de nuestra profesión también. Se fueron ampliando la cantidad de áreas en la que podemos tener acceso, no solo la bioquímica clínica, sino la hematología, endocrinología, biología molecular, bacteriología, virología, inmunología, entre otras. Es así que formamos parte de equipos que trabajan en ciencia y tecnología. Todos los datos que se recogen a nivel poblacional, después son analizados por equipos de bioquímicos en Epidemiología”, destacó.

La tecnificación que se sumó en estás últimas décadas al trabajo de Laboratorio, trajo aparejado un complemento esencial como lo es el trabajo en calidad.

La calidad desde el punto de vista de servicio y la calidad analítica. “En esta última se trabaja en las etapas pre analíticas, analíticas y post analíticas para detectar, estudiar y erradicar posibles errores que son a veces salvables y otras inherentes a las muestras biológicas y/o metodologías en uso”.

Conocer el desempeño analítico de cada determinación de Laboratorio, generar un sistema documental de gestión para realizar una mejora continúa no es optativo, es una responsabilidad como Bioquímicos realizarlo. “Éste es el camino que tenemos que comenzar a transitar en esta maravillosa profesión: la Bioquímica”.

En momentos de pandemia, “es cuando más estamos trabajando en los diagnósticos rápidos para tener el dato preciso y justamente a nivel epidemiológico poder controlar la pandemia que hoy vivimos”.

La COVID, “lo que hizo fue visualizar quizás todo un trabajo que durante muchos años los bioquímicos venimos haciendo de manera un poco oculta o puertas adentro de los laboratorios”.

En este último tiempo hubo un cambio de mentalidad, “los grupos no son tan cerrados y tengo la dicha de formar parte de esta transición donde los equipos de Salud trabajamos de manera interdisciplinaria. Estoy convencida que es la forma para abordar cualquier situación individual de un paciente, institucional o poblacional, como nos está poniendo a prueba COVID”.

Se mostró muy orgullosa de los compañeros de trabajo en el Hospital, profesionales, técnicos y administrativos, “que me acompañan dentro del sector, donde hemos podido llevar adelante los cambios a los cuales nos tuvimos que amoldar en el transcurso de esta pandemia”.

Orgullo interior

El jefe de Servicio Laboratorio del Hospital “Virgilio Tedín Uriburu” de Realicó, Gerardo Ausili, destacó el orgullo de pertenecer a la Salud Pública de la Provincia, “ya que podemos desarrollar nuestra profesión de manera satisfactoria, aplicando todos los conocimientos, debido a que tenemos todos los recursos. Uno se siente muy cómodo trabajando así”.

También se refirió a que la pandemia por la COVID-19 puso al descubierto la labor diaria del bioquímico. “Desde 2020 que nos afectó la pandemia, estamos trabajando intensamente y mucha gente no conocía la profesión, la tenía en segundo plano y hoy en día lo reconocen. Inclusive desde el Ministerio de Salud de La Pampa, nos ofrecen todo lo que necesitamos para trabajar seguro y de la mejor manera posible”, afirmó.

Y agregó que en los próximos días llegarán nuevos equipos relacionados con el procesamiento de las muestras de COVID, que descomprimirá el trabajo que se desarrolla en General Pico.

Por último, explicó que “producto de los recursos que han aumentado en Salud y equipamientos, ahora procesamos más muestras en la región y descentralizamos el trabajo de la capital. Todo lo gestionado llega enseguida. Los recursos están a disposición y producto de eso, en el día a día facilita la tarea”, concluyó.

Visibilizar la profesión

En tanto la jefa del Laboratorio de Microbiología del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno, Ivana Silveira, consideró que el Día reconoce el trabajo que se hace a diario, “es una profesión que queda poco visibilizada pero que implica mucho trabajo y dedicación. La verdad que a uno le gusta lo que hace y esta pandemia implicó un mayor esfuerzo para poder estar a tono con la situación que atraviesa a todo el país y al mundo”.

Agradecida por la salutación, ya que visibiliza un trabajo que se hace “tras paredes”, Silveira se refirió especialmente a la labor que realiza el equipo de trabajo, “para que esto pueda manejarse de la mejor manera posible. Por ahí se ve lo que está por afuera, la gente observa las búsquedas activas, todo el personal que trabaja arduamente. Pero después todo eso viene a los laboratorios, donde se analizan las muestras. Esto implica, además de muchas horas, generar información, que se sube a bases de datos nacionales y provinciales, todos los resultados que emitimos se cargan, así que no solo queda en un análisis sino en el procesar la muestra, emitir el informe, cargar los datos al sistema diariamente, para que después se reflejen en los informes públicos, son muchas horas”.

Recursos

Otro hecho destacado por la profesional fue la incorporación de equipamiento al laboratorio, a fin de facilitar las tareas y agilizar el trabajo. “Nos han equipado con centrífugas, con gabinetes de bioseguridad, termociclador y demás insumos que hemos solicitado ya que se requerían para poder cumplir con la función”.

Al igual que sus pares, saludó a sus colegas, deseando un muy feliz día a los y las profesionales de la Bioquímica, “quienes día a día trabajan y ponen mucho empeño en esta profesión. Y no quiero dejar de agradecer a todo el personal que tengo a cargo, compuesto por 20 personas de manera fija y colaboradores (bioquímicos y técnicos) que se suman a la ardua tarea y están al pie del cañón para trabajar y sacar esta situación adelante”.