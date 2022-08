Básquet: presentación oficial para el Pre Federal

“Es un orgullo que podamos seguir visibilizando el básquet de La Pampa, porque estamos atravesando un buen tiempo”, destacó Almudévar, quien resaltó que “es una etapa de pleno crecimiento. El ascenso de Pico a la Liga Nacional movilizó al punto de que estamos ante un Pre Federal impensado hace un tiempo, con equipos con refuerzos y un ambiente como el que se está viviendo”.

Tras agradecer el trabajo conjunto “de la Federación y la CABB” con el Gobierno provincial, el funcionario recalcó “el trabajo de los dirigentes, porque no hay menos de 7 ú 8 en cada club, y en algunos más. Estamos viviendo un momento que hace mucho que no vivíamos, y el Gobierno apoya la actividad y apoyará a los clubes que trasciendan la barrera de la Provincia”.

En este sentido, recalcó que el Gobierno apoya económicamente la disputa del Provincial que garantiza la continuidad de competencia hasta fin de año para los equipos que no jueguen el certamen nacional y que también habrá aportes para quienes clasifiquen al Federal.

Preparación

El manager de la Federación Pampeana, Gustavo Moreno, calificó de “hermoso momento el que vive el básquet pampeano” y definió el Pre Federal como “el torneo más relevante de los últimos tiempos, que ha demandado una gran preparación de entrenadores, jugadores, dirigentes y árbitros”.

Enfatizó que más allá de la competencia puntual, el certamen permitirá que “se haga visible el crecimiento del básquet pampeano desde las categorías menores” y agradeció “el apoyo del Gobierno provincial, que siempre nos da una mano acompañando y eso es de suma importancia, lo mismo que la ayuda que desde la Confederación nos da Andrés (Gil Domínguez, asesor legal) que nos da una llegada mucho más fluída con el básquet de primer nivel”.

Federación modelo

Gil Domínguez, a su turno, enfatizó que la Federación Pampeana fue la primera en aplicar en el país el modelo de gestión “FIBA One” que impulsa la Confederación Argentina (CABB) y que persigue “un ordenamiento institucional” que dé paso a una gestión “comercial y deportiva que se pueda expandir a toda la Argentina”.

“La Federación Pampeana cumplió cabalmente con el modelo, con el saneamiento institucional y la reforma del Estatuto adecuándolo al nuevo de la CABB. Fue la primera que hizo una adaptación integral, lo que permitió crear la Región CABB II” que incluye a equipos pampeanos con otros del Oeste bonaerense “tomando en cuenta que tenemos muchas cosas en común, desde lo deportivo pero también desde lo social y lo cultural”.

Aventuró que ese trabajo regional conjunto se ampliará en el futuro mejorando los ámbitos de competencia y desarrollo de los clubes que lo integran. “Ahora son ocho los equipos, pero no tengo dudas que en los próximos Pre Federal habrá más”, se esperanzó.

El torneo

Los equipos participantes serán All Boys, Juventud Unida de Alpachiri, Ferro de Pico, Sportivo Realicó, Estudiantes, Belgrano, Sportivo Independiente, y Atlético Villegas, que jugarán la Fase Regular todos contra todos a dos ruedas: primero y segundo clasificarán al Federal 2023 y el séptimo y octavo culminarán su participación.

En tanto, el tercero, cuarto, quinto y sexto jugarán la Reclasificación 3 vs 6 y 4 vs 5 a tres partidos. Los ganadores de cada serie se asegurarán las otras dos plazas, mientras que los perdedores volverán a enfrentarse a tres partidos, porque existe la chance de que haya una quinta clasificación, que sería para quien gane la serie.

Los dos ganadores de la Reclasificación y primero y segundo de la Fase Regular definirán el torneo en un Final Four con formato de semis y final, con localías para primero y segundo de la Fase Regular.