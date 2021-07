Banquinas limpias: Gobierno pampeano lanza nueva licitación

La necesidad de contar con calzadas en condiciones resulta de singular importancia, pero no resulta menor la de tener las banquinas limpias para que el conductor cuente con un mayor campo visual a la hora de circular y también para el uso de las mismas en casos de emergencia. Bajo esos objetivos, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, tiene previsto lanzar el próximo 15 de julio una nueva licitación para limpiar banquinas en ocho zonas de rutas provinciales pavimentadas.

Los trabajos, según el pliego oficial, comprenden a todas las rutas provinciales, demandarán alrededor de 15 meses e implicarán una inversión de $ 57.614.543,37. Desmalezamiento de banquinas, taludes, bosquecillos y triángulos de visibilidad están incluidos dentro de los trabajos a realizar.

Detalles

Las obras a ejecutar, según los detalles del pliego, dan cuenta que los los cortes de pastos y malezas se realizarán en un ancho de hasta seis metros promedio a cada lado del pavimento, con excepción de aquellos lugares donde la inspección indique otra modalidad. En los cruces de rutas y caminos vecinales se realizará el desmalezado en todos los triángulos de visibilidad y en los canteros divisorios de carriles se procederá a realizar el corte de pastos y malezas en el interior de los mismos.

También se procederá a limpiar los cordones cunetas en caso que los hubiera. Se deberá realizar el desmalezamiento de postes de señales, pretiles, alcantarillas, barandas de contención u otro tipo de cerco que se encuentre en la zona de camino (alambrados, etc) y canteros de cruces de rutas. En el caso particular de señales y pretiles, se deberá efectuar la limpieza antes de comenzar el corte en la banquina.

Se prevé además corte de adyacencia a bosquecillos, lo cual indica la limpieza en la zona perimetral del mismo, esto es, cabeceras hasta una distancia de 25 metros. El frente, que estará comprendido desde el límite exterior hasta los seis metros del corte de banquina y el largo del bosquecillo. Por último la zona comprendida entre el alambrado y el límite del bosquecillo en su parte trasera con un ancho de corte de 8 metros siempre que las condiciones del sector lo permitan.

En otro ítem está el caso de los bosquecillos que se encuentran limpios que permitan el acceso de equipos (en su totalidad o parcialmente), el corte se realizará en todo su interior, entre las hileras de plantas y alrededor de las mismas.

Importancia

Desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de La Pampa se apuntó a la importancia de los trabajos a realizar. “Tienen que ver con cuestiones de seguridad y reglamentarias. El beneficiado es el viajero, el que transita por las rutas pampeanas, tener desmalezadas las banquinas aporta a la buena visibilidad, a la seguridad que podría tener un conductor ante la posibilidad de un desplazamiento hacia ese sector porque la banquina es una alternativa para circular en un caso de emergencia” señalaron a la Agencia Provincial de Noticias. Y otro hecho no menor es la búsqueda de evitar los habituales incendios de pastizales producidos por conductores desaprensivos que arrojan colillas encendidas en pleno viaje.

“Cuando el pasto está corto es más difícil, la propagación. Por eso se estableció en los pliegos que cada 30 días la empresa contratista debe limpiar las zonas, y no solamente las banquinas sino también los bosquecillos, que en no pocos lugares de La Pampa ofrecen resguardo y posibilidad de descanso al viajero” se afirmó.